Работают ли маркетмейкеры рыночными ордерами? - страница 3

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Sergey Chalyshev:

мейкер становится тейкером?

маркетмейкер это... ну скажем название участника, который обязуется обеспечивать определенную ликвидность на определенных условиях.

у сделки прайсмейкер и прайстейкер. это стандартные понятия, они распространяются не только на биржу, но на экономику вообще, даже на ваши покупки в магазине.

да, маркетмейкер становится прайстейкером. и ему это может быть невыгодно, т.к. торговые условия или условия вознаграждения могут отличаться для тейкер сделок в худшую сторону. но это не значит что маркетмейкеру нельзя торговать по рынку

 
Dr. Trader:

Если же поставите лимитник на покупку с ценой выше Ask - то ваш лимитиник сразу начнёт исполняться забирая объём из стакана. Те кто ставят такие лимитники - тейкеры. 

Лимитники на покупку с ценой выше Ask бывают двух типов. Это BuyStop и BuyStopLimit. Первый когда триггерится становится рыночным ордером, а второй когда триггерится становится ордером BuyLimit. http://prntscr.com/it9r9j   http://prntscr.com/it9pog 

Каким образом лимитный ордер на покупку способен исполняться, находясь выше цены Ask (как я понял, выше лучшей цены в стакане) и при этом забирать объем из стакана. Забирать объем из стакана могут только ордера с биржевым исполнением, то есть рыночные ордера. И они это делают начиная с лучших цен в стакане, но никак не с уровней, которые выше (ниже) бестов

Скриншот
Скриншот
  • prnt.sc
Снято с помощью Lightshot
 
Andrey Gladyshev:

Лимитники на покупку с ценой выше Ask бывают двух типов. Это BuyStop и BuyStopLimit. Первый когда триггерится становится рыночным ордером, а второй когда триггерится становится ордером BuyLimit. http://prntscr.com/it9r9j   http://prntscr.com/it9pog 

Каким образом лимитный ордер на покупку способен исполняться, находясь выше цены Ask (как я понял, выше лучшей цены в стакане) и при этом забирать объем из стакана. Забирать объем из стакана могут только ордера с биржевым исполнением, то есть рыночные ордера. И они это делают начиная с лучших цен в стакане, но никак не с уровней, которые выше (ниже) бестов


Вы ошиблись разделом, в этом разделе обсуждается биржевая торговля.

Форексу здесь не место.

 
Sergey Chalyshev:


Вы ошиблись разделом, в этом разделе обсуждается биржевая торговля.

Форексу здесь не место.

Я с форесом не связан. AMP, инструмент Euro FX

 
На скринах ведь видно
 
Andrey Gladyshev:

Я с форесом не связан. AMP, инструмент Euro FX


Покажите стакан.
 
Sergey Chalyshev:


Покажите стакан.
 
Andrey Gladyshev:

Пожалуйста, вставляйте картинку правильно.

 
Andrey Gladyshev:
стакан
 
Andrey Gladyshev:

Спасибо.

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