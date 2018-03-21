Работают ли маркетмейкеры рыночными ордерами? - страница 3
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мейкер становится тейкером?
маркетмейкер это... ну скажем название участника, который обязуется обеспечивать определенную ликвидность на определенных условиях.
у сделки прайсмейкер и прайстейкер. это стандартные понятия, они распространяются не только на биржу, но на экономику вообще, даже на ваши покупки в магазине.
да, маркетмейкер становится прайстейкером. и ему это может быть невыгодно, т.к. торговые условия или условия вознаграждения могут отличаться для тейкер сделок в худшую сторону. но это не значит что маркетмейкеру нельзя торговать по рынку
Если же поставите лимитник на покупку с ценой выше Ask - то ваш лимитиник сразу начнёт исполняться забирая объём из стакана. Те кто ставят такие лимитники - тейкеры.
Лимитники на покупку с ценой выше Ask бывают двух типов. Это BuyStop и BuyStopLimit. Первый когда триггерится становится рыночным ордером, а второй когда триггерится становится ордером BuyLimit. http://prntscr.com/it9r9j http://prntscr.com/it9pog
Каким образом лимитный ордер на покупку способен исполняться, находясь выше цены Ask (как я понял, выше лучшей цены в стакане) и при этом забирать объем из стакана. Забирать объем из стакана могут только ордера с биржевым исполнением, то есть рыночные ордера. И они это делают начиная с лучших цен в стакане, но никак не с уровней, которые выше (ниже) бестов
Лимитники на покупку с ценой выше Ask бывают двух типов. Это BuyStop и BuyStopLimit. Первый когда триггерится становится рыночным ордером, а второй когда триггерится становится ордером BuyLimit. http://prntscr.com/it9r9j http://prntscr.com/it9pog
Каким образом лимитный ордер на покупку способен исполняться, находясь выше цены Ask (как я понял, выше лучшей цены в стакане) и при этом забирать объем из стакана. Забирать объем из стакана могут только ордера с биржевым исполнением, то есть рыночные ордера. И они это делают начиная с лучших цен в стакане, но никак не с уровней, которые выше (ниже) бестов
Вы ошиблись разделом, в этом разделе обсуждается биржевая торговля.
Форексу здесь не место.
Вы ошиблись разделом, в этом разделе обсуждается биржевая торговля.
Форексу здесь не место.
Я с форесом не связан. AMP, инструмент Euro FX
Я с форесом не связан. AMP, инструмент Euro FX
Покажите стакан.
Покажите стакан.
Пожалуйста, вставляйте картинку правильно.
Спасибо.