О ребейтах в 100500-й раз
Получил сегодня ребейты, небольшая сумма от мофт, в очередной раз задумался, может, взяться всерьез? Вот немного собрал статистики, названия ДЦ потру, а то модераторы все равно замажут. В ДЦ, где указано 50 лотов/день, лот == 10000 ед. базовой валюты
Алексей, а риск в процентах от средств какой получится, если не секрет?
Так посчитать можно. Нам важно закрывать позицию с нулевой или более прибылью. А риск посчитать трудно, тут же зависит от правильности входа. Вот я сегодня немного руками баловался, большинство входов успешные, 17 сделок, 3.1 лота по 10000/лот, ребейты от мофт $4.8, чистая прибыль от сделок $12.95. Таким образом, суммарно $17.75, из них 27 % - ребейты. И это я не старался особо что-то заработать, так...развлекался, торговал весьма лениво, только руками, правда, скальпер сам закрывал сделки, есть в нем такой режим.
Меня все чаще посещает мысль - мы все тут пытаемся какие-то граали изобрести, какие-то заковыристые нейронные сети... А все просто, для тупого зарабатывания бабла надо бомбить побольше сделок и закрываться хотя бы в ноль профита. Короче, решил в скором времени побороть лень и открыть чисто ребейтный счет.
Так посчитать можно. Нам важно закрывать позицию с нулевой или более прибылью. А риск посчитать трудно, тут же зависит от правильности входа. Вот я сегодня немного руками баловался, большинство входов успешные, 17 сделок, 3.1 лота по 10000/лот, ребейты от мофт $4.8, чистая прибыль от сделок $12.95. Таким образом, суммарно $17.75, из них 27 % - ребейты. И это я не старался особо что-то заработать, так...развлекался, торговал весьма лениво, только руками, правда, скальпер сам закрывал сделки, есть в нем такой режим.
Меня все чаще посещает мысль - мы все тут пытаемся какие-то граали изобрести, какие-то заковыристые нейронные сети... А все просто, для тупого зарабатывания бабла надо бомбить побольше сделок и закрываться хотя бы в ноль профита. Короче, решил в скором времени побороть лень и открыть чисто ребейтный счет.
чо та риск около 20% напрашивается,
если маржа 2000, входы где то близко по 0,2 лота
чо та риск около 20% напрашивается,
если маржа 2000, входы где то близко по 0,2 лота
Да, заходил по крупному, не спорю, просто сумма на депо маленькая, иначе неинтересно. На графике видно, там сумма в росс. рублях. Я картинку привел не в качестве эталона торговли, просто, как пример, сколько получается с рибейтов.
Ренат, распишите плз, как вы риски считаете? А то у всех по разному, хочу что-то рабочее в скальпер вставить.
Да, заходил по крупному, не спорю, просто сумма на депо маленькая, иначе неинтересно. На графике видно, там сумма в росс. рублях. Я картинку привел не в качестве эталона торговли, просто, как пример, сколько получается с рибейтов.
Ренат, распишите плз, как вы риски считаете? А то у всех по разному, хочу что-то рабочее в скальпер вставить.
риск в % = 100*маржа*лот/депозит
риск в % =100*маржа*лот/средства
кому как нравится, в сигналах по моему вторая формула работает
если привести к риску при плече 1:100, то нужно учесть текущее плечо:
риск в % = маржа*лот*плечо/депозит
риск в % = маржа*лот*плечо/средства
при этом, как не крути риск будет одинаковым на любом плече
это важно, т.к. торговые условия меняются (например перед закрытием торгов, при повышенной волотильности, при понижении ликвидности), но обычно плечо не падает ниже 100
а теперь пересчитай эти плюсы в торговле, т.е. если по евробаксу спред держат 20 пунктов а в рельности он 2, то разницу надо прибавить на счет. Плюс сам сервис МОФТ что-то себе оставляет. процентов хотя бы 10. Вот и посчитай. На месте брокеров я бы пообще прекратил бы сотрудниество с такими сервисами. Потому как новых клиентов они практически не приводят, а часть прибыли ДЦ забирают регулярно
В этом ДЦ спред 30 пойнтов, мофт забирает 20, трейдеру выплачивает 80%, то есть 16 пойнтов, что равно $1.6/лот, так как лот нестандартный - 10000 евро для EURUSD. Получается, я как бы работаю с фиксированным спредом 1.4 points! Я считаю, это вполне приличные условия.
С другим ДЦ я работаю на плавающем спреде, там спред 10-13 в среднем днем, практически то же самое.
Вообще, хочется сделать такую нехитрую систему, на которую всегда можно было бы положиться. Я ведь с 2010 г. не работаю в наем, а жить чисто на заработках от форы с моим небольшим депо - не самое спокойное занятие )) Хочу запустить такую систему, чтобы тупо не думать о расходах на жизнь и спокойно разрабатывать граали ))
В этом ДЦ спред 30 пойнтов, мофт забирает 20, трейдеру выплачивает 80%, то есть 16 пойнтов, что равно $1.6/лот, так как лот нестандартный - 10000 евро для EURUSD. Получается, я как бы работаю с фиксированным спредом 1.4 points! Я считаю, это вполне приличные условия.
С другим ДЦ я работаю на плавающем спреде, там спред 10-13 в среднем днем, практически то же самое.
Вообще, хочется сделать такую нехитрую систему, на которую всегда можно было бы положиться. Я ведь с 2010 г. не работаю в наем, а жить чисто на заработках от форы с моим небольшим депо - не самое спокойное занятие )) Хочу запустить такую систему, чтобы тупо не думать о расходах на жизнь и спокойно разрабатывать граали ))
А ты очень богатый человек ! раз для тебя 30 пунктов спреда для скальпера - нормально... Сейчас масса предложений от брокеров чтоб спред был до 10 пунктов уже с комиссией.
риск в % = 100*маржа*лот/депозит
риск в % =100*маржа*лот/средства
кому как нравится, в сигналах по моему вторая формула работает
если привести к риску при плече 1:100, то нужно учесть текущее плечо:
риск в % = маржа*лот*плечо/депозит
риск в % = маржа*лот*плечо/средства
при этом, как не крути риск будет одинаковым на любом плече
это важно, т.к. торговые условия меняются (например перед закрытием торгов), но обычно плечо не падает ниже 100
Спасибо, сейчас прикину по сегодняшней торговле. На робо плечо в конце торгов опускают с 100 до 500, это прописано в Условиях. На Exness в день приходит в терминал по 20 писем о кратковременном изменении плеча, причем по разным инструментам по-разному.
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Посчитает риски по вашей формуле. Возьму несколько разных сделок
риск в % = маржа*лот*плечо/депозит
депо сейчас 2394 руб, средства 2394, плечо 1:1000
заходил сегодня обычно 0.1 лот, маржа на 1 лот 702.92 руб, т есть на 0.1 лот будет 70.29 руб
риск = 702.92*0.01*1000/2394 = 29.36%
Но такой подсчет учитывает только позы, открытые в одном направлении. А я довольно хитро жонглирую локами, там непонятно, как считать. У этого ДЦ локированная маржа какая-то странная 2.5 руб. )))
Этот индикатор можно взять в кодобазе, если считаете, что в него надо что-то добавить - пишите, добавлю.
https://www.mql5.com/ru/code/15808
риск в % = маржа*лот*плечо/средства
- голосов: 16
- 2016.06.24
- Alexey Volchanskiy
- www.mql5.com
Спасибо, сейчас прикину по сегодняшней торговле. На робо плечо в конце торгов опускают с 100 до 500, это прописано в Условиях. На Exness в день приходит в терминал по 20 писем о кратковременном изменении плеча, причем по разным инструментам по-разному.
-----
Посчитает риски по вашей формуле. Возьму несколько разных сделок
риск в % = маржа*лот*плечо/депозит
депо сейчас 2394 руб, средства 2394, плечо 1:1000
заходил сегодня обычно 0.1 лот, маржа на 1 лот 702.92 руб, т есть на 0.1 лот будет 70.29 руб
риск = 702.92*0.01*1000/2394 = 29.36%
Но такой подсчет учитывает только позы, открытые в одном направлении. А я довольно хитро жонглирую локами, там непонятно, как считать. У этого ДЦ локированная маржа какая-то странная 2.5 руб. )))
Этот индикатор можно взять в кодобазе, если считаете, что в него надо что-то добавить - пишите, добавлю.
https://www.mql5.com/ru/code/15808
риск в % = маржа*лот*плечо/средства
отдельно для покупок, отдельно для продаж
общий риск - сумма двух рисков
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Получил сегодня ребейты, небольшая сумма от мофт, в очередной раз задумался, может, взяться всерьез? Вот немного собрал статистики, названия ДЦ потру, а то модераторы все равно замажут. В ДЦ, где указано 50 лотов/день, лот == 10000 ед. базовой валюты