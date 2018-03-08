О ребейтах в 100500-й раз - страница 2

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Dmitiry Ananiev:

А ты очень богатый человек ! раз для тебя 30 пунктов спреда для скальпера - нормально... Сейчас масса предложений от брокеров чтоб спред был до 10 пунктов уже с комиссией. 

Не, мне этот счет нахаляву достался, подруга одна открылась на 10000 руб. зачем-то, меня не спросясь, когда слилась до 1500 примерно, отдала мне на растерзание ))

Скальпер работает на счете 10-13 пойнтов. А киньте в личку ДЦ с суммарным спредом менее 10, только чтобы минимальное депо не было в десятки тысяч баксов. А то тут один дал ДЦ с якобы 5-7 пойнтов, в реале там те же 11-14...

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Спасибо, сейчас прикину по сегодняшней торговле. На робо плечо в конце торгов опускают с 100 до 500, это прописано в Условиях. На Exness в день приходит в терминал по 20 писем о кратковременном изменении плеча, причем по разным инструментам по-разному. 

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Посчитает риски по вашей формуле. Возьму несколько разных сделок

риск в % = маржа*лот*плечо/депозит

депо сейчас 2394 руб, средства 2394, плечо 1:1000

заходил сегодня обычно 0.1 лот, маржа на 1 лот 702.92 руб, т есть на 0.1 лот будет 70.29 руб

риск = 702.92*0.01*1000/2394 = 29.36%

Но такой подсчет учитывает только позы, открытые в одном направлении. А я довольно хитро жонглирую локами, там непонятно, как считать. У этого ДЦ локированная маржа какая-то странная 2.5 руб. )))


Этот индикатор можно взять в кодобазе, если считаете, что в него надо что-то добавить - пишите, добавлю.

https://www.mql5.com/ru/code/15808



риск в % = маржа*лот*плечо/средства

Ничего не перепутали ?

StopOut = 30%

MarginCall = 10%

Это как ? :)

 
Renat Akhtyamov:

отдельно для покупок, отдельно для продаж

общий риск - сумма двух рисков

ну и обычно сделают так, чтобы остался максимальный из этих 2-х рисков

ну, локированная маржа практически ноль, это надо как-то учитывать в формуле

 
Alexey Volchanskiy:

ну, локированная маржа практически ноль, это надо как-то учитывать в формуле

один с минусом, другой с плюсом, если локированная ноль

а если не ноль, то подумать еще чуток

 
Vladimir Zubov:

Ничего не перепутали ?

StopOut = 30%

MarginCall = 10%

Это как ? :)

А это я на график сдуру засадил старую версию )) Там и правда эти SO и MC были перепутаны )) В кодобазе лежит правильная версия.

 
Renat Akhtyamov:
один с минусом, другой с плюсом если локированная ноль

а если не ноль, то подумать еще чуток

Да, в среднем по больнице локированная маржа 25%, встречал безумные ДЦ со 100% на обычных счетах. На ECN всегда 100%. Я сейчас работаю с ДЦ, где 0%

 
Alexey Volchanskiy:

Да, в среднем по больнице локированная маржа 25%, встречал безумные ДЦ со 100% на обычных счетах. На ECN всегда 100%. Я сейчас работаю с ДЦ, где 0%

Алексей, а не встречали дилинг где есть автовывод на вебмани Z, чтобы не ждать ручного подтверждения, и деньги на кошелёк приходили за пару минут?

 
Vitaly Muzichenko:

Алексей, а не встречали дилинг где есть автовывод на вебмани Z, чтобы не ждать ручного подтверждения, и деньги на кошелёк приходили за пару минут?

Вам не вывели деньги в течение нескольких часов ? Рука сама тянется к F9 чтобы открыть очередную прибыльную сделку ? В ожидании вывода сгрызаете ногти по самые локти? 
Мы вас вылечим ! 

Быстрая психологическая помощь необходима каждому трейдеру! 



Всегда меня удивляла реклама ДЦ про мгновенный ввод и вывод. Это в принципе не очень нормально, хоть и приятно - не скрою. 

Хуже того, когда выводил 40к на webmoney, так мне позвонили с конторы и попросили несколько дней чтоб собрать необходимую сумму в этой платежной системе... 

 
Dmitiry Ananiev:

Вам не вывели деньги в течение нескольких часов ? Рука сама тянется к F9 чтобы открыть очередную прибыльную сделку ? В ожидании вывода сгрызаете ногти по самые локти? 
Мы вас вылечим ! 

Быстрая психологическая помощь необходима каждому трейдеру! 

Всегда меня удивляла реклама ДЦ про мгновенный ввод и вывод. Это в принципе не очень нормально, хоть и приятно - не скрою. 

Хуже того, когда выводил 40к на webmoney, так мне позвонили с конторы и попросили несколько дней чтоб собрать необходимую сумму в этой платежной системе... 

У меня сейчас стоит другая задача, и нужен автовывод.

 
Vitaly Muzichenko:

У меня сейчас стоит другая задача, и нужен автовывод.

Какой командой собираетесь выводить при наличии такого ДЦ?
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