О ребейтах в 100500-й раз - страница 2
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А ты очень богатый человек ! раз для тебя 30 пунктов спреда для скальпера - нормально... Сейчас масса предложений от брокеров чтоб спред был до 10 пунктов уже с комиссией.
Не, мне этот счет нахаляву достался, подруга одна открылась на 10000 руб. зачем-то, меня не спросясь, когда слилась до 1500 примерно, отдала мне на растерзание ))
Скальпер работает на счете 10-13 пойнтов. А киньте в личку ДЦ с суммарным спредом менее 10, только чтобы минимальное депо не было в десятки тысяч баксов. А то тут один дал ДЦ с якобы 5-7 пойнтов, в реале там те же 11-14...
Спасибо, сейчас прикину по сегодняшней торговле. На робо плечо в конце торгов опускают с 100 до 500, это прописано в Условиях. На Exness в день приходит в терминал по 20 писем о кратковременном изменении плеча, причем по разным инструментам по-разному.
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Посчитает риски по вашей формуле. Возьму несколько разных сделок
риск в % = маржа*лот*плечо/депозит
депо сейчас 2394 руб, средства 2394, плечо 1:1000
заходил сегодня обычно 0.1 лот, маржа на 1 лот 702.92 руб, т есть на 0.1 лот будет 70.29 руб
риск = 702.92*0.01*1000/2394 = 29.36%
Но такой подсчет учитывает только позы, открытые в одном направлении. А я довольно хитро жонглирую локами, там непонятно, как считать. У этого ДЦ локированная маржа какая-то странная 2.5 руб. )))
Этот индикатор можно взять в кодобазе, если считаете, что в него надо что-то добавить - пишите, добавлю.
https://www.mql5.com/ru/code/15808
риск в % = маржа*лот*плечо/средства
Ничего не перепутали ?
StopOut = 30%
MarginCall = 10%
Это как ? :)
отдельно для покупок, отдельно для продаж
общий риск - сумма двух рисков
ну и обычно сделают так, чтобы остался максимальный из этих 2-х рисков
ну, локированная маржа практически ноль, это надо как-то учитывать в формуле
ну, локированная маржа практически ноль, это надо как-то учитывать в формуле
а если не ноль, то подумать еще чуток
Ничего не перепутали ?
StopOut = 30%
MarginCall = 10%
Это как ? :)
А это я на график сдуру засадил старую версию )) Там и правда эти SO и MC были перепутаны )) В кодобазе лежит правильная версия.
один с минусом, другой с плюсом если локированная ноль
а если не ноль, то подумать еще чуток
Да, в среднем по больнице локированная маржа 25%, встречал безумные ДЦ со 100% на обычных счетах. На ECN всегда 100%. Я сейчас работаю с ДЦ, где 0%
Да, в среднем по больнице локированная маржа 25%, встречал безумные ДЦ со 100% на обычных счетах. На ECN всегда 100%. Я сейчас работаю с ДЦ, где 0%
Алексей, а не встречали дилинг где есть автовывод на вебмани Z, чтобы не ждать ручного подтверждения, и деньги на кошелёк приходили за пару минут?
Алексей, а не встречали дилинг где есть автовывод на вебмани Z, чтобы не ждать ручного подтверждения, и деньги на кошелёк приходили за пару минут?
Вам не вывели деньги в течение нескольких часов ? Рука сама тянется к F9 чтобы открыть очередную прибыльную сделку ? В ожидании вывода сгрызаете ногти по самые локти?
Мы вас вылечим !
Быстрая психологическая помощь необходима каждому трейдеру!
Всегда меня удивляла реклама ДЦ про мгновенный ввод и вывод. Это в принципе не очень нормально, хоть и приятно - не скрою.
Хуже того, когда выводил 40к на webmoney, так мне позвонили с конторы и попросили несколько дней чтоб собрать необходимую сумму в этой платежной системе...
Вам не вывели деньги в течение нескольких часов ? Рука сама тянется к F9 чтобы открыть очередную прибыльную сделку ? В ожидании вывода сгрызаете ногти по самые локти?
Мы вас вылечим !
Быстрая психологическая помощь необходима каждому трейдеру!
Всегда меня удивляла реклама ДЦ про мгновенный ввод и вывод. Это в принципе не очень нормально, хоть и приятно - не скрою.
Хуже того, когда выводил 40к на webmoney, так мне позвонили с конторы и попросили несколько дней чтоб собрать необходимую сумму в этой платежной системе...
У меня сейчас стоит другая задача, и нужен автовывод.
У меня сейчас стоит другая задача, и нужен автовывод.