О ребейтах в 100500-й раз - страница 3

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Renat Akhtyamov:
Какой командой собираетесь выводить при наличии такого ДЦ?

Игра не командная) 

 
Vitaly Muzichenko:

Игра не командная) 

Кроме шуток - имелось ввиду команда языка программирования  MQL?

А при отсутствии такой команды - как выводить программно , смысла же нет

 
Renat Akhtyamov:

Кроме шуток - имелось ввиду команда языка программирования  MQL?

А при отсутствии такой команды - как выводить программно , смысла же нет

Есть девочка, хочу ей пополнить счёт на пару сотен. Важен сам факт того, что прибыль можно вывести в любую секунду на её усмотрение, а не ждать пока кто-то там вручную подтвердит к выводу 2 бакса.

 
Никто не знает ДЦ с автовыводом?
 
Vitaly Muzichenko:

Алексей, а не встречали дилинг где есть автовывод на вебмани Z, чтобы не ждать ручного подтверждения, и деньги на кошелёк приходили за пару минут?

У робо почти мгновенно на ВМ (с полной верификацией), у exness от минут до несколько часов (с полной верификацией), у МОФТ  - как раз вчера вечером заказал, сегодня в 15 мск примерно зазвенели монетки на компе (без верификации максимум $50)

 
Vitaly Muzichenko:

Есть девочка, хочу ей пополнить счёт на пару сотен. Важен сам факт того, что прибыль можно вывести в любую секунду на её усмотрение, а не ждать пока кто-то там вручную подтвердит к выводу 2 бакса.

Виталий, тут лучше перевести деньги ей на ВМ кошелек, а с него она заплатит в ДЦ. Потому что везде правило  - откуда ввел, туда можешь и вывести. Перестраховываются.

Если сумма большая, можно на карту. Но с картой комиссии обычно есть и минимальная сумма вывода, я как-то через ВМ работаю.

 
Dmitiry Ananiev:

Вам не вывели деньги в течение нескольких часов ? Рука сама тянется к F9 чтобы открыть очередную прибыльную сделку ? В ожидании вывода сгрызаете ногти по самые локти? 
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Всегда меня удивляла реклама ДЦ про мгновенный ввод и вывод. Это в принципе не очень нормально, хоть и приятно - не скрою. 

Хуже того, когда выводил 40к на webmoney, так мне позвонили с конторы и попросили несколько дней чтоб собрать необходимую сумму в этой платежной системе... 

40 k на ВМ - это суперкруто )))

Alexey Volchanskiy:

Не, мне этот счет нахаляву достался, подруга одна открылась на 10000 руб. зачем-то, меня не спросясь, когда слилась до 1500 примерно, отдала мне на растерзание ))

Скальпер работает на счете 10-13 пойнтов. А киньте в личку ДЦ с суммарным спредом менее 10, только чтобы минимальное депо не было в десятки тысяч баксов. А то тут один дал ДЦ с якобы 5-7 пойнтов, в реале там те же 11-14...

Ну вот, вчера дали в личке ссылку на новое ДЦ с якобы спредом в несколько пунктов. Запустил реал сегодня вечером, бабло естественно не вносил, запустил свой индюк, вот что вижу. На сайте ДЦ гордо написано, что они Low Cost Broker и спреды почти нулевые. Вопрос - и зачем врать - врать - врать? Люди дураки, что ли?


 
Alexey Volchanskiy:
Vitaly Muzichenko:

Есть девочка, хочу ей пополнить счёт на пару сотен. Важен сам факт того, что прибыль можно вывести в любую секунду на её усмотрение, а не ждать пока кто-то там вручную подтвердит к выводу 2 бакса.

Виталий, тут лучше перевести деньги ей на ВМ кошелек, а с него она заплатит в ДЦ. Потому что везде правило  - откуда ввел, туда можешь и вывести. Перестраховываются.

Если сумма большая, можно на карту. Но с картой комиссии обычно есть и минимальная сумма вывода, я как-то через ВМ работаю.

Спасибо Алексей, но именно так и буду делать, был однажды опыт "Откуда ввёл - туда и выводить"

 
Vitaly Muzichenko:

Спасибо Алексей, но именно так и буду делать, был однажды опыт "Откуда ввёл - туда и выводить"

Борьба с отмыванием денег и финансированием преступности и терроризма. Раньше, года 4 назад, на это не смотрели и идентификацию по документам не требовали. Хотя, это лично мне не мешает, маниакальными расстройствами я не страдаю ))

 

Алексей, индюк какой то слишком пунктуальный,

я бы не стал верить всем его цифрам "на слово"...

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