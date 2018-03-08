О ребейтах в 100500-й раз - страница 3
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Какой командой собираетесь выводить при наличии такого ДЦ?
Игра не командная)
Игра не командная)
Кроме шуток - имелось ввиду команда языка программирования MQL?
А при отсутствии такой команды - как выводить программно , смысла же нет
Кроме шуток - имелось ввиду команда языка программирования MQL?
А при отсутствии такой команды - как выводить программно , смысла же нет
Есть девочка, хочу ей пополнить счёт на пару сотен. Важен сам факт того, что прибыль можно вывести в любую секунду на её усмотрение, а не ждать пока кто-то там вручную подтвердит к выводу 2 бакса.
Алексей, а не встречали дилинг где есть автовывод на вебмани Z, чтобы не ждать ручного подтверждения, и деньги на кошелёк приходили за пару минут?
У робо почти мгновенно на ВМ (с полной верификацией), у exness от минут до несколько часов (с полной верификацией), у МОФТ - как раз вчера вечером заказал, сегодня в 15 мск примерно зазвенели монетки на компе (без верификации максимум $50)
Есть девочка, хочу ей пополнить счёт на пару сотен. Важен сам факт того, что прибыль можно вывести в любую секунду на её усмотрение, а не ждать пока кто-то там вручную подтвердит к выводу 2 бакса.
Виталий, тут лучше перевести деньги ей на ВМ кошелек, а с него она заплатит в ДЦ. Потому что везде правило - откуда ввел, туда можешь и вывести. Перестраховываются.
Если сумма большая, можно на карту. Но с картой комиссии обычно есть и минимальная сумма вывода, я как-то через ВМ работаю.
Вам не вывели деньги в течение нескольких часов ? Рука сама тянется к F9 чтобы открыть очередную прибыльную сделку ? В ожидании вывода сгрызаете ногти по самые локти?
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Всегда меня удивляла реклама ДЦ про мгновенный ввод и вывод. Это в принципе не очень нормально, хоть и приятно - не скрою.
Хуже того, когда выводил 40к на webmoney, так мне позвонили с конторы и попросили несколько дней чтоб собрать необходимую сумму в этой платежной системе...
40 k на ВМ - это суперкруто )))
Не, мне этот счет нахаляву достался, подруга одна открылась на 10000 руб. зачем-то, меня не спросясь, когда слилась до 1500 примерно, отдала мне на растерзание ))
Скальпер работает на счете 10-13 пойнтов. А киньте в личку ДЦ с суммарным спредом менее 10, только чтобы минимальное депо не было в десятки тысяч баксов. А то тут один дал ДЦ с якобы 5-7 пойнтов, в реале там те же 11-14...
Ну вот, вчера дали в личке ссылку на новое ДЦ с якобы спредом в несколько пунктов. Запустил реал сегодня вечером, бабло естественно не вносил, запустил свой индюк, вот что вижу. На сайте ДЦ гордо написано, что они Low Cost Broker и спреды почти нулевые. Вопрос - и зачем врать - врать - врать? Люди дураки, что ли?
Есть девочка, хочу ей пополнить счёт на пару сотен. Важен сам факт того, что прибыль можно вывести в любую секунду на её усмотрение, а не ждать пока кто-то там вручную подтвердит к выводу 2 бакса.
Виталий, тут лучше перевести деньги ей на ВМ кошелек, а с него она заплатит в ДЦ. Потому что везде правило - откуда ввел, туда можешь и вывести. Перестраховываются.
Если сумма большая, можно на карту. Но с картой комиссии обычно есть и минимальная сумма вывода, я как-то через ВМ работаю.
Спасибо Алексей, но именно так и буду делать, был однажды опыт "Откуда ввёл - туда и выводить"
Спасибо Алексей, но именно так и буду делать, был однажды опыт "Откуда ввёл - туда и выводить"
Борьба с отмыванием денег и финансированием преступности и терроризма. Раньше, года 4 назад, на это не смотрели и идентификацию по документам не требовали. Хотя, это лично мне не мешает, маниакальными расстройствами я не страдаю ))
Алексей, индюк какой то слишком пунктуальный,
я бы не стал верить всем его цифрам "на слово"...