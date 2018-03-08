В пятницу слил очередной депозит
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у меня тоже такой дц и точно такая же система
факт в том что даже используя бота с автолотом он будет учитывать этот бонус как средства и соответственно намного быстрее сдохнет
ну а руками само собой - привычка возьмет свое
на#бка!
у меня тоже такой дц и точно такая же система
факт в том что даже используя бота с автолотом он будет учитывать этот бонус как средства и соответственно намного быстрее сдохнет
ну а руками само собой - привычка возьмет свое
Очень жаль, Михаил, что Вы на этом сайте не публикуете свои сигналы (У меня два дохлых сигнала, но не для продажи, а для контроля своей торговли). Я бы посмотрел на Вашу торговлю.
Очень жаль, Михаил, что Вы на этом сайте не публикуете свои сигналы (У меня два дохлых сигнала, но не для продажи, а для контроля своей торговли). Я бы посмотрел на Вашу торговлю.
восстановлю. специально для ВАС. Но торогвать по нему больше никогда не стану, как нибудь полностью выведу все что остаЛОСЬ
Это правило как таковое действует на все бонусы при пополнении. Когда я беру, то даже не читая правила знаю что нельзя допускать просадку которая съесть депозит-бонус. Что кстати вполне разумно.
Это правило как таковое действует на все бонусы при пополнении. Когда я беру, то даже не читая правила знаю что нельзя допускать просадку которая съесть депозит-бонус. Что кстати вполне разумно.
Вы правы. А я смотрю на уровень в процентах:
И я знаю, что если уровень опустится ниже 120%, то наступит Марджин Колл, а если ниже 100%, то будет Стоп Аут.
Марджин Колл и Стоп Аут зависят от кредитного плеча и для разных счетов разные. Я их в своих индикаторах даже вывожу на чарт, чтобы они были перед глазами и напоминали...
восстановлю. специально для ВАС. Но торогвать по нему больше никогда не стану, как нибудь полностью выведу все что остаЛОСЬ
Ваш сигнал нельзя назвать платным, поэтому, согласно законодательству (правил) этого сайта, его обсуждать можно. Понятно, что такой сигнал никто не купит из-за громадной просадки -73%. Но рост депо впечатляет. Прямо экспонента вверх. За три года нет ни одного месяца с отрицательным приростом. Это с помощью робота, который Вы где-то бесплатно подобрали. И если торговать исключительно для себя, а не для продажи своего сигнала, и не для ПАММа, то, вероятно, так и нужно торговать. Браво, Михаил !
Типичные ошибки "новичков"... А еще позже узнаете что такое "проскадьзывания" и " гепы"... Читайте ФАК по теме максимально детально, прежде чем вкладываться куда то.
PS: всегда отказывался от бонусов.
Вы правы. А я смотрю на уровень в процентах:
И я знаю, что если уровень опустится ниже 120%, то наступит Марджин Колл, а если ниже 100%, то будет Стоп Аут.
Марджин Колл и Стоп Аут зависят от кредитного плеча и для разных счетов разные. Я их в своих индикаторах даже вывожу на чарт, чтобы они были перед глазами и напоминали..
А в чем в Вашем случае разница Марджин Колла от Стоп Аута? Разве в наше время брокеры еще звонят с такими напоминаниями?! )))
И уровень стоп Аута зависит от самого брокера и типа счета, разве нет? Размер плеча играет второстепенную роль, точнее не влияет на сам уровень принудительного закрытия позиций...
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