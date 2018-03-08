В пятницу слил очередной депозит

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Есть такие ДЦ (***), которые дают вам бонус за каждое пополнение счёта. По другому этот бонус ещё называют "дополнительные средства". Терминология может быть разной. Условия предоставления бонуса написаны в виде очень большого и запутанного текста. Наверное, так и рассчитывают, что читать его толком никто не будет. 
Фишка состоит в том, что этот бонус не участвует в просадке. Но вы поймёте это, после того, как на вашем счету останется ноль. Например, Ваш депозит = $50, например, бонус тоже равен $50. Так вот, как только Эквити станет равным $50, вам объявят, что ваш счёт обнулён. 
Хочу спросить у участников форума: Вы наступали на такие грабли ? Я хотел бы послушать ваши мнения.

 

у меня тоже такой дц и точно такая же система

факт в том что даже используя бота с автолотом он будет учитывать этот бонус как средства и соответственно намного быстрее сдохнет

ну а руками само собой - привычка возьмет свое

 

Victor Ziborov:

Спасибо, что предупредили. Ничего не произошло, но впредь буду избегать.

Мне на робо-центовом такой подкинули. 10уе. внёс, 10 добавили.


 
Victor Ziborov:
Есть такие ДЦ (***), которые дают вам бонус за каждое пополнение счёта. По другому этот бонус ещё называют "дополнительные средства". Терминология может быть разной. Условия предоставления бонуса написаны в виде очень большого и запутанного текста. Наверное, так и рассчитывают, что читать его толком никто не будет. 
Фишка состоит в том, что этот бонус не участвует в просадке. Но вы поймёте это, после того, как на вашем счету останется ноль. Например, Ваш депозит = $50, например, бонус тоже равен $50. Так вот, как только Эквити станет равным $50, вам объявят, что ваш счёт обнулён. 
Хочу спросить у участников форума: Вы наступали на такие грабли ? Я хотел бы послушать ваши мнения.

да это же все равно, что в 2 раза бОльшее плечо.
на#бка!
 
Mickey Moose:

у меня тоже такой дц и точно такая же система

факт в том что даже используя бота с автолотом он будет учитывать этот бонус как средства и соответственно намного быстрее сдохнет

ну а руками само собой - привычка возьмет свое

Очень жаль, Михаил, что Вы на этом сайте не публикуете свои сигналы (У меня два дохлых сигнала, но не для продажи, а для контроля своей торговли). Я бы посмотрел на Вашу торговлю.

 
Victor Ziborov:

Очень жаль, Михаил, что Вы на этом сайте не публикуете свои сигналы (У меня два дохлых сигнала, но не для продажи, а для контроля своей торговли). Я бы посмотрел на Вашу торговлю.

восстановлю. специально для ВАС. Но торогвать по нему больше никогда не стану, как нибудь полностью выведу все что остаЛОСЬ

https://www.mql5.com/ru/signals/144099

 
Victor Ziborov:
Есть такие ДЦ (***), которые дают вам бонус за каждое пополнение счёта. По другому этот бонус ещё называют "дополнительные средства". Терминология может быть разной. Условия предоставления бонуса написаны в виде очень большого и запутанного текста. Наверное, так и рассчитывают, что читать его толком никто не будет. 
Фишка состоит в том, что этот бонус не участвует в просадке. Но вы поймёте это, после того, как на вашем счету останется ноль. Например, Ваш депозит = $50, например, бонус тоже равен $50. Так вот, как только Эквити станет равным $50, вам объявят, что ваш счёт обнулён. 
Хочу спросить у участников форума: Вы наступали на такие грабли ? Я хотел бы послушать ваши мнения.

Это правило как таковое действует на все бонусы при пополнении. Когда я беру, то даже не читая правила знаю что нельзя допускать просадку которая съесть депозит-бонус. Что кстати вполне разумно.

 
Konstantin Nikitin:

Это правило как таковое действует на все бонусы при пополнении. Когда я беру, то даже не читая правила знаю что нельзя допускать просадку которая съесть депозит-бонус. Что кстати вполне разумно.

Вы правы. А я смотрю на уровень в процентах:

И я знаю, что если уровень опустится ниже 120%, то наступит Марджин Колл, а если ниже 100%, то будет Стоп Аут.

Марджин Колл и Стоп Аут зависят от кредитного плеча и для разных счетов разные. Я их в своих индикаторах даже вывожу на чарт, чтобы они были перед глазами и напоминали...

 
Mickey Moose:

восстановлю. специально для ВАС. Но торогвать по нему больше никогда не стану, как нибудь полностью выведу все что остаЛОСЬ

https://www.mql5.com/ru/signals/144099

Ваш сигнал нельзя назвать платным, поэтому, согласно законодательству (правил) этого сайта, его обсуждать можно. Понятно, что такой сигнал никто не купит из-за громадной просадки -73%. Но рост депо впечатляет. Прямо экспонента вверх. За три года нет ни одного месяца с отрицательным приростом. Это с помощью робота, который Вы где-то бесплатно подобрали. И если торговать исключительно для себя, а не для продажи своего сигнала, и не для ПАММа, то, вероятно, так и нужно торговать.  Браво, Михаил !

 
Victor Ziborov:
Есть такие ДЦ (***), которые дают вам бонус за каждое пополнение счёта. По другому этот бонус ещё называют "дополнительные средства". Терминология может быть разной. Условия предоставления бонуса написаны в виде очень большого и запутанного текста. Наверное, так и рассчитывают, что читать его толком никто не будет. 
Фишка состоит в том, что этот бонус не участвует в просадке. Но вы поймёте это, после того, как на вашем счету останется ноль. Например, Ваш депозит = $50, например, бонус тоже равен $50. Так вот, как только Эквити станет равным $50, вам объявят, что ваш счёт обнулён. 
Хочу спросить у участников форума: Вы наступали на такие грабли ? Я хотел бы послушать ваши мнения.

Типичные ошибки "новичков"... А еще позже узнаете что такое "проскадьзывания" и " гепы"... Читайте ФАК по теме максимально детально, прежде чем вкладываться куда то.

PS: всегда отказывался от бонусов.

 
Victor Ziborov:

Вы правы. А я смотрю на уровень в процентах:

И я знаю, что если уровень опустится ниже 120%, то наступит Марджин Колл, а если ниже 100%, то будет Стоп Аут.

Марджин Колл и Стоп Аут зависят от кредитного плеча и для разных счетов разные. Я их в своих индикаторах даже вывожу на чарт, чтобы они были перед глазами и напоминали..


А в чем в Вашем случае разница Марджин Колла от Стоп Аута? Разве в наше время брокеры еще звонят с такими напоминаниями?! ))) 

И уровень стоп Аута зависит от самого брокера и типа счета, разве нет? Размер плеча играет второстепенную роль, точнее не влияет на сам уровень принудительного закрытия позиций... 

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