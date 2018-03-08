В пятницу слил очередной депозит - страница 2

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Victor Ziborov:

Ваш сигнал нельзя назвать платным, поэтому, согласно законодательству (правил) этого сайта, его обсуждать можно. Понятно, что такой сигнал никто не купит из-за громадной просадки -73%. Но рост депо впечатляет. Прямо экспонента вверх. За три года нет ни одного месяца с отрицательным приростом. Это с помощью робота, который Вы где-то бесплатно подобрали. И если торговать исключительно для себя, а не для продажи своего сигнала, и не для ПАММа, то, вероятно, так и нужно торговать.  Браво, Михаил !



Поймите правильно. Я в 2014 только установил мт
Могу сейчас создать лучше чем этот в котором просадка не превысит 35%, а годовых 100-150% без единой убыточной сделки. И его тоже не купят. Гарантирую.
 
Mickey Moose:


Поймите правильно. Я в 2014 только установил мт
Могу сейчас создать лучше чем этот в котором просадка не превысит 35%, а годовых 100-150% без единой убыточной сделки. И его тоже не купят. Гарантирую.
а шо же купят?
 
igrok333:
а шо же купят?

Соль и спички ))

 
Victor Ziborov:
Есть такие ДЦ (***), которые дают вам бонус за каждое пополнение счёта. По другому этот бонус ещё называют "дополнительные средства". Терминология может быть разной. Условия предоставления бонуса написаны в виде очень большого и запутанного текста. Наверное, так и рассчитывают, что читать его толком никто не будет. 
Фишка состоит в том, что этот бонус не участвует в просадке. Но вы поймёте это, после того, как на вашем счету останется ноль. Например, Ваш депозит = $50, например, бонус тоже равен $50. Так вот, как только Эквити станет равным $50, вам объявят, что ваш счёт обнулён. 
Хочу спросить у участников форума: Вы наступали на такие грабли ? Я хотел бы послушать ваши мнения.


Ну,  это известная фишка.  Это что то вроде плеча. Эта фишка используется дилингами доя более быстрого слития счета.

 
Для сведения. Есть брокер который дает бонус 30%, который участвует в просадке. 
 

Marat Timirgazin:

PS: всегда отказывался от бонусов.

Ну почему. 30% приветственный на пополнение брать можно. И я от него не отказываюсь. Но если есть возможность его разделить то пополняю небольшими суммами. Тогда проще мелкие части отыгрывать. И эта халява переходит в полное мое владение.

 
Victor Ziborov:
Есть такие ДЦ (***), которые дают вам бонус за каждое пополнение счёта. По другому этот бонус ещё называют "дополнительные средства". Терминология может быть разной. Условия предоставления бонуса написаны в виде очень большого и запутанного текста. Наверное, так и рассчитывают, что читать его толком никто не будет. 
Фишка состоит в том, что этот бонус не участвует в просадке. Но вы поймёте это, после того, как на вашем счету останется ноль. Например, Ваш депозит = $50, например, бонус тоже равен $50. Так вот, как только Эквити станет равным $50, вам объявят, что ваш счёт обнулён. 
Хочу спросить у участников форума: Вы наступали на такие грабли ? Я хотел бы послушать ваши мнения.

это фиаско братан

Да, сталкивался с таким бонусом на депозит неоднократно. Фишку просек после первого слития счета ( сумма была не большая и не было жалко). Дальше уже при получении таких бонусов, торговал с оглядкой на них. По сути эти бонусы приводят к огромному кредитному плечу. Грубо говоря, у вас кредитное плечо 1:200 + бонус на депозит могут привести к тому что у вас будет кредитное плечо 16500 например, а торговать вы будете думая что у вас так же 1:200

 
Marat Timirgazin:

А в чем в Вашем случае разница Марджин Колла от Стоп Аута? Разве в наше время брокеры еще звонят с такими напоминаниями?! ))) 

И уровень стоп Аута зависит от самого брокера и типа счета, разве нет? Размер плеча играет второстепенную роль, точнее не влияет на сам уровень принудительного закрытия позиций... 

Нет, брокеры в наше время не звонят с напоминаниями при Марджин Колле. На языке MQL есть:

AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL)// - уровень Марджин Колл
AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_SO)// - уровень Стоп Аут

Напоминание о близком Марджин Колле полезно видеть перед глазами, чтобы это напоминание держало в тонусе. Ведь от Марджин Колла до Стоп Аута — всего один шаг.

Да, уровень Стоп Аута косвенно зависит от кредитного плеча (КП):

При КП = 1:200 — Стоп аут наступит при 100%

А при КП = 1:500 — Стоп аут наступит при 30%

Но окончательный выбор уровня Стоп аут — за ДЦ.

 
Mickey Moose:
Поймите правильно. Я в 2014 только установил мт
Могу сейчас создать лучше чем этот в котором просадка не превысит 35%, а годовых 100-150% без единой убыточной сделки. И его тоже не купят. Гарантирую.

Михаил, я живу в Киеве. Вы, наверное, тоже. Я посещаю различные форумы по форексу и имею некоторых знакомых. Один из них ориентируется на прибыль 50% годовых. Вы, возможно, его даже наглядно знаете. Торговая система такая: смотрит на уровни: что будет: пробой или отбой от уровня? Он ставит SL (Михаил, в отличии от Вас и от меня) и TP. TP всегда больше SL в 3 и больше раз. Он сам говорит, что больше ничего не умеет — только торговля от уровней. Он даже не имеет плюсовой торговли каждый месяц (в отличии от Вас). Он ориентируется на 50% годовых — это для него за счастье! Но благодаря тому, что он публично выступает на различных форекс-мероприятиях, он сумел найти инвестора (не знаю на какую сумму). Спокойно себе торгует без надрыва и экстремизма и имеет с этого и на хлеб, и на масло... Это всё по его словам.

 
Victor Ziborov:

Михаил, я живу в Киеве. Вы, наверное, тоже. Я посещаю различные форумы по форексу и имею некоторых знакомых. Один из них ориентируется на прибыль 50% годовых. Вы, возможно, его даже наглядно знаете. Торговая система такая: смотрит на уровни: что будет: пробой или отбой от уровня? Он ставит SL (Михаил, в отличии от Вас и от меня) и TP. TP всегда больше SL в 3 и больше раз. Он сам говорит, что больше ничего не умеет — только торговля от уровней. Он даже не имеет плюсовой торговли каждый месяц (в отличии от Вас). Он ориентируется на 50% годовых — это для него за счастье! Но благодаря тому, что он публично выступает на различных форекс-мероприятиях, он сумел найти инвестора (не знаю на какую сумму). Спокойно себе торгует без надрыва и экстремизма и имеет с этого и на хлеб, и на масло... Это всё по его словам.


Давайте пожелаем ему больше счастья, радости и удовольствия от жизни.

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