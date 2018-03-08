В пятницу слил очередной депозит - страница 2
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Ваш сигнал нельзя назвать платным, поэтому, согласно законодательству (правил) этого сайта, его обсуждать можно. Понятно, что такой сигнал никто не купит из-за громадной просадки -73%. Но рост депо впечатляет. Прямо экспонента вверх. За три года нет ни одного месяца с отрицательным приростом. Это с помощью робота, который Вы где-то бесплатно подобрали. И если торговать исключительно для себя, а не для продажи своего сигнала, и не для ПАММа, то, вероятно, так и нужно торговать. Браво, Михаил !
а шо же купят?
Соль и спички ))
Ну, это известная фишка. Это что то вроде плеча. Эта фишка используется дилингами доя более быстрого слития счета.
Marat Timirgazin:
PS: всегда отказывался от бонусов.
Ну почему. 30% приветственный на пополнение брать можно. И я от него не отказываюсь. Но если есть возможность его разделить то пополняю небольшими суммами. Тогда проще мелкие части отыгрывать. И эта халява переходит в полное мое владение.
Да, сталкивался с таким бонусом на депозит неоднократно. Фишку просек после первого слития счета ( сумма была не большая и не было жалко). Дальше уже при получении таких бонусов, торговал с оглядкой на них. По сути эти бонусы приводят к огромному кредитному плечу. Грубо говоря, у вас кредитное плечо 1:200 + бонус на депозит могут привести к тому что у вас будет кредитное плечо 16500 например, а торговать вы будете думая что у вас так же 1:200
А в чем в Вашем случае разница Марджин Колла от Стоп Аута? Разве в наше время брокеры еще звонят с такими напоминаниями?! )))
И уровень стоп Аута зависит от самого брокера и типа счета, разве нет? Размер плеча играет второстепенную роль, точнее не влияет на сам уровень принудительного закрытия позиций...
Нет, брокеры в наше время не звонят с напоминаниями при Марджин Колле. На языке MQL есть:
Напоминание о близком Марджин Колле полезно видеть перед глазами, чтобы это напоминание держало в тонусе. Ведь от Марджин Колла до Стоп Аута — всего один шаг.
Да, уровень Стоп Аута косвенно зависит от кредитного плеча (КП):
При КП = 1:200 — Стоп аут наступит при 100%
А при КП = 1:500 — Стоп аут наступит при 30%
Но окончательный выбор уровня Стоп аут — за ДЦ.
Михаил, я живу в Киеве. Вы, наверное, тоже. Я посещаю различные форумы по форексу и имею некоторых знакомых. Один из них ориентируется на прибыль 50% годовых. Вы, возможно, его даже наглядно знаете. Торговая система такая: смотрит на уровни: что будет: пробой или отбой от уровня? Он ставит SL (Михаил, в отличии от Вас и от меня) и TP. TP всегда больше SL в 3 и больше раз. Он сам говорит, что больше ничего не умеет — только торговля от уровней. Он даже не имеет плюсовой торговли каждый месяц (в отличии от Вас). Он ориентируется на 50% годовых — это для него за счастье! Но благодаря тому, что он публично выступает на различных форекс-мероприятиях, он сумел найти инвестора (не знаю на какую сумму). Спокойно себе торгует без надрыва и экстремизма и имеет с этого и на хлеб, и на масло... Это всё по его словам.
Михаил, я живу в Киеве. Вы, наверное, тоже. Я посещаю различные форумы по форексу и имею некоторых знакомых. Один из них ориентируется на прибыль 50% годовых. Вы, возможно, его даже наглядно знаете. Торговая система такая: смотрит на уровни: что будет: пробой или отбой от уровня? Он ставит SL (Михаил, в отличии от Вас и от меня) и TP. TP всегда больше SL в 3 и больше раз. Он сам говорит, что больше ничего не умеет — только торговля от уровней. Он даже не имеет плюсовой торговли каждый месяц (в отличии от Вас). Он ориентируется на 50% годовых — это для него за счастье! Но благодаря тому, что он публично выступает на различных форекс-мероприятиях, он сумел найти инвестора (не знаю на какую сумму). Спокойно себе торгует без надрыва и экстремизма и имеет с этого и на хлеб, и на масло... Это всё по его словам.
Давайте пожелаем ему больше счастья, радости и удовольствия от жизни.