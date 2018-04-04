Новичок в роботрэйдинге
Стать профи с нуля? А вы готовы потратить на это лет 10 жизни?
Не пугайте ТС. Автор ветки зареган на форуме уже два года, так что из предложенных Вами 10 лет, 20% он уже потратил.
Топикстартер кстати не писал что хочет стать прям профи, а всего лишь хочет создать своего советника сам.
Добрый день, уважаемые трейдеры!
Недавно начал изучать рынок Forex загорелось желание создать своего робота для торговли(MQL5)
Но я столкнулся с проблемой в интернете очень мало информации о программировании на MQL5 для начинающих все материалы которые я находил были для уже более менее опытных разработчиков.Документация я читал но не полностью (700ст) но там ничего не понятно не написано как запускать программы и.т.д. а просто сухая теория.Я вот не пойму с какого бока подойти к изучению MQL5 и вообще трейдинга чтоб вы понимали я 0 в программировании и 0 в трейдинге я только вчера узнал о forex =).
Цели у меня вполне конкретные создать собственного робота для торговли на бирже (я не хочу покупать или арендовать робота а хочу сделать его сам с 0) также я хочу научится торговать на рынке forex так сказать стать профи
Очайно прошу помочь советом новичку
Уважаемый, а как Вы вчера узнали о форексе, а сами 2 года уже как на mql5 зарегистрированы?
Советую почитать не где-то в интернете, а здесь на сайте статьи о программировании на mql5. Там расписано всё с кучей примеров. Можно так же смотреть примеры уже готовых советников в CodeBase
Добрый день, уважаемые трейдеры!
Недавно начал изучать рынок Forex загорелось желание создать своего робота для торговли(MQL5)
Но я столкнулся с проблемой в интернете очень мало информации о программировании на MQL5 для начинающих все материалы которые я находил были для уже более менее опытных разработчиков.Документация я читал но не полностью (700ст) но там ничего не понятно не написано как запускать программы и.т.д. а просто сухая теория.Я вот не пойму с какого бока подойти к изучению MQL5 и вообще трейдинга чтоб вы понимали я 0 в программировании и 0 в трейдинге я только вчера узнал о forex =).
Цели у меня вполне конкретные создать собственного робота для торговли на бирже (я не хочу покупать или арендовать робота а хочу сделать его сам с 0) также я хочу научится торговать на рынке forex так сказать стать профи
Очайно прошу помочь советом новичку
Для самого -самого начала ,чтобы вообще понять как запускать советников, можно попробовать скачать какой-то с кодобазы https://www.mql5.com/ru/code загрузить в терминал и все станет понятно. Его исходники можно открыть в редакторе. Все советнике доступны в панели "навигатор" в разделе советники. Устанавливаются на график перетаскиванием нужного на график или правой кнопкой мыши. открыть исходник тоже правой кнопкой мыши, пункт "изменить". Лежит все это в папке терминала: Файл- открыть каталог данных - mql5 - experts
- www.mql5.com
Для самого -самого начала ,чтобы вообще понять как запускать советников, можно попробовать скачать какой-то с кодобазы
В МТ полно простеньких экземплов. И качать ничего не надо.
Для начала прошерстить документацию(https://www.mql5.com/ru/docs) , чтобы были хотя бы базовые знания . Попрактиковаться на простых программках . Посмотреть примеры реализации (https://www.mql5.com/ru/code/mt5/experts )
А если хочется более быстро и эффективно , то после этого нанять репетитора . Задавать вопросы и учиться .
- www.mql5.com
Добрый день, уважаемые трейдеры!
Недавно начал изучать рынок Forex загорелось желание создать своего робота для торговли(MQL5)
Но я столкнулся с проблемой в интернете очень мало информации о программировании на MQL5 для начинающих все материалы которые я находил были для уже более менее опытных разработчиков.Документация я читал но не полностью (700ст) но там ничего не понятно не написано как запускать программы и.т.д. а просто сухая теория.Я вот не пойму с какого бока подойти к изучению MQL5 и вообще трейдинга чтоб вы понимали я 0 в программировании и 0 в трейдинге я только вчера узнал о forex =).
Цели у меня вполне конкретные создать собственного робота для торговли на бирже (я не хочу покупать или арендовать робота а хочу сделать его сам с 0) также я хочу научится торговать на рынке forex так сказать стать профи
Очайно прошу помочь советом новичку
Самый лучший способ, это поставить самому себе реальную , полезную и нужную для себя задачу, желательно простую , и попробовать ее решить.
На этот период идеально если у Вас будет хороший персональный гуру по языку MQL5. Кстати за некоторую сумму ,как договоритесь, гуру можно найти на MQL.
Все другие способы будут менее эффективны, особенно теоретические.
На этот период идеально если у Вас будет хороший персональный гуру по языку MQL5. Кстати за некоторую сумму ,как договоритесь, гуру можно найти на MQL.
Какой гуру? 8-ми класники основы программирования за неделю усваивают. Более глубоко за месяц-два.
Если совсем тупой, ну, тогда да - только гуру.)) Но тогда и начинать нет смысла.
Добрый день, уважаемые трейдеры!
Недавно начал изучать рынок Forex загорелось желание создать своего робота для торговли(MQL5)
Но я столкнулся с проблемой в интернете очень мало информации о программировании на MQL5 для начинающих все материалы которые я находил были для уже более менее опытных разработчиков.Документация я читал но не полностью (700ст) но там ничего не понятно не написано как запускать программы и.т.д. а просто сухая теория.Я вот не пойму с какого бока подойти к изучению MQL5 и вообще трейдинга чтоб вы понимали я 0 в программировании и 0 в трейдинге я только вчера узнал о forex =).
Цели у меня вполне конкретные создать собственного робота для торговли на бирже (я не хочу покупать или арендовать робота а хочу сделать его сам с 0) также я хочу научится торговать на рынке forex так сказать стать профи
Очайно прошу помочь советом новичку
Скачиваешь какой-нить тренажер в тестере терминала MT4-MT5 и учишься "водить машину". Заодно знакомишься со всеми приладами и правилами. Через год научишься "не бить машину". И понимаешь, что торгует не человек, а торговая система. Изучаешь язык и пишешь по этой торговой системе своего робота. В тестировании подбираешь ему параметры. И отправляешь его в плаванье. Лет через сто становишься "лесником" в форекс лесу и начинаешь без знаний объемов предугадывать куда двинется маркетмейкер и как тебя может "наколоть" брокер. Пьешь шампанское.
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Добрый день, уважаемые трейдеры!
Недавно начал изучать рынок Forex загорелось желание создать своего робота для торговли(MQL5)
Но я столкнулся с проблемой в интернете очень мало информации о программировании на MQL5 для начинающих все материалы которые я находил были для уже более менее опытных разработчиков.Документация я читал но не полностью (700ст) но там ничего не понятно не написано как запускать программы и.т.д. а просто сухая теория.Я вот не пойму с какого бока подойти к изучению MQL5 и вообще трейдинга чтоб вы понимали я 0 в программировании и 0 в трейдинге я только вчера узнал о forex =).
Цели у меня вполне конкретные создать собственного робота для торговли на бирже (я не хочу покупать или арендовать робота а хочу сделать его сам с 0) также я хочу научится торговать на рынке forex так сказать стать профи
Очайно прошу помочь советом новичку