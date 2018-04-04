Новичок в роботрэйдинге - страница 4
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Сегодня посмотрел видео на ютубе парочку- вполне понятно с комментариями за полчаса простые советники по индикаторам и без писали.
Уже пытаюсь экспериментировать на подобных.
Смысл с 0 в трейдинг идти?
Я несколько лет на ручной был, потом для тестирования на истории и оптимизации временных затрат и эмоционального напряжения решил переходить на советники- Думаю сначала нужно руками а потом в советники идти.
Думаю сначала нужно руками а потом в советники идти.
лучше одновременно.
Система по любому будет нескоро, а ручная торговля дает мысли для системы.
Сегодня посмотрел видео на ютубе парочку- вполне понятно с комментариями за полчаса простые советники по индикаторам и без писали.
Уже пытаюсь экспериментировать на подобных.
Смысл с 0 в трейдинг идти?
Я несколько лет на ручной был, потом для тестирования на истории и оптимизации временных затрат и эмоционального напряжения решил переходить на советники- Думаю сначала нужно руками а потом в советники идти.
а пишете "чтоб вы понимали я 0 в программировании и 0 в трейдинге" )) надо начать с прекращения обмана и, главное, самообмана
а пишете "чтоб вы понимали я 0 в программировании и 0 в трейдинге" )) надо начать с прекращения обмана и, главное, самообмана
Да, интересно. Все уже забыли что на 1-й стр. было.)
Вы упоминали книгу Khaken_Tayny_prirody. Там действительно есть конкретный ответ (точнее принцип идентификации) на вопрос "куда дует ветер рынка?". Или эта книга дает только подсказку?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Nikolay Demko, 2018.01.22 08:25
Думаю что изначальная постановка задачи, движение рынка как совокупное движение квантовых частиц неверна.
ИМХО нужно моделировать совокупное состояние клеточных автоматов, испытывающих эмоции относительно своего личного эквити.
Эквити в плюсе - жадность.
Эквити растёт - купил и держи
Эквити падает до 50% от макс фиксация прибыли
Эквити в минусе - страх.
Эквити растёт - закрытие в безубыток
Эквити падает - закрытие по СЛ
Вот отсюда нужно строить формулы движения рынка.
ЗЫ Ах да, ещё есть эмоции относительно упущенной прибыли (виртуальное эквити), рынок растёт нужно покупать, рынок падает нужно продавать (это если позиции у клетки нет).
Замечательный пост из не менее замечательной ветки.
Эта книга дает понимание, на многочисленных примерах природных структур, как из вот таких мельчайших, элементарных волн, порожденных отдельными "клетками", формируется совокупная волна и рыночный график с устойчивой структурой, изменить или сломать которую не под силу никаким внешним воздействиям, какими бы мощными они не были.
По поводу рыночного ветра, это не секрет. Как и реальный, природный, он "дует" из области высокого давления в область низкого. Рынки к счастью, позволяют строить хорошие системы по принципу "флюгера" и не переживать о направлении ветра.
Особо дотошные могут эти "области" идентифицировать на графике, и даже измерить "разницу давлений" . Там уж и до Грааля рукой подать.
Но и флюгерные системы на практике очень хороши. Вполне достаточно, можно так глубоко не рыть, пытаясь угадать/предсказать/расчитать направление и силу. Куда ветер, туда и мы. Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти (c)
Картинка из книги, рука рисующая руку, которая рисует руку... Отражает принцип функционирования любых рынков, не только FOREX.
Замечательный пост из не менее замечательной ветки.
Эта книга дает понимание, на многочисленных примерах природных структур, как из вот таких мельчайших, элементарных волн, порожденных отдельными "клетками", формируется совокупная волна и рыночный график с устойчивой структурой, изменить или сломать которую не под силу никаким внешним воздействиям, какими бы мощными они не были.
По поводу рыночного ветра, это не секрет. Как и реальный, природный, он "дует" из области высокого давления в область низкого. Рынки к счастью, позволяют строить хорошие системы по принципу "флюгера" и не переживать о направлении ветра.
Особо дотошные могут эти "области" идентифицировать на графике, и даже измерить "разницу давлений" . Там уж и до Грааля рукой подать.
Но и флюгерные системы на практике очень хороши. Вполне достаточно, можно так глубоко не рыть, пытаясь угадать/предсказать/расчитать направление и силу. Куда ветер, туда и мы. Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти (c)
Автор ветки - судя по всему, слился. И нафига было ветку открывать ?
Может быть автор просто скромно все это читает и "наматывает на ус". А мы тут, почти-что, долгожданный Грааль узрели (на уровне концепции пока), что и ему полезным окажется.
Да, кстати, изучать что-то подобное, если ты уже не маленький, лучше сразу с конкретной задачи, т.е. сначала найти сильный алгоритм, вникнуть в его детали, а потом осваивать программирование путем кодирования этого алгоритма. Так гораздо интересней будет, чем тупо все подряд читать и программировать какие-то скучные примеры. А предварительно об общих концепциях программирования несколько хороших видео посмотреть и достаточно.