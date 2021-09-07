MQL5: Примеры. - страница 5
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книгу надо по мквл 5 написать . по мквл4 же есть
Неа. Книга это только для художественной литературы, для женских романов, детских сказок и тому подобного. Для MQL5 - только Документация, CodeBase, Статьи и Форум.
книгу надо по мквл 5 написать . по мквл4 же есть
Даже сложно представить: "Перед сном прочитал ~20 страниц по mql5, и со спокойной душой спишь ... и весь такой умный" )
Часто возникает необходимость подсчитать прибыль по позициям, которые открыл советник. В большинстве случаев советник работает только по тому символу на графике которого он прикреплён, а также советник всегда имеет свой уникальный идентификатор - magic.
В таком случае задача решается так: необходимо обойти все позиции (при этом учитывать позиции только по символу советника и только с идентификатором советника). Обход всех позиций реализован в функции CalculateAllProfit:
Почему окно, когда скрыто, возвращает параметры отличные от того, когда оно активно?
Ответ прост - всё дело в операционной системе Windows. Окно может быть в нескольких состояниях: окно развернуто полностью, свернуто и минимизировано. Когда окно неактивно - оно находится в состоянии свернуто (если Вы до этого его не минимизировали). Проверим это. Используем индикатор Bar number - он нумерует бары и служебный индикатор 'CHART_FIRST_VISIBLE_BAR.mq5' - индикатор выводит значение
CHART_FIRST_VISIBLE_BAR
Номер первого видимого бара на графике. Индексация баров соответствует таймсерии.
int r/o
Вот что получается: сначала окно развернуто полностью, затем окно свернуто и после этого переходим на другой график (который разворачиваем полностью)