отказ от мт4 - страница 2

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transcendreamer:

Надеюсь что это не произойдет 

не произойдет.
обе платформы хороши. 
люди сами ьначнут переходить на 5ку когда им будет нужно больше возможностей. 
 
В MT5 раздражает, что поменять таймфрейм - это целая система действий. Только из за этого хочется монитор разбить. И ещё нет привычных кнопок тестера стратегий и торговли. Зато в панели инструментов куча ненужных кнопок, а нужных нету. Если бы инткрфейс MT5 был как у Mt4, переход на мт5 был бы мягким и незаметным для юзеров. А пока он неудобный, он иине пользуется успехом, как бы его не завязывали
 
Evgeniy Zhdan:
В MT5 раздражает, что поменять таймфрейм - это целая система действий...

Вы точно хоть один раз включали MetaTrader 5? Какие трудности может вызвать клик мышкой на панели:


?

 
igrok333:
95% трейдеров выбирают МТ4. Это идеальная платформа - удобная и простая.
На МТ5 никто никогда не перейдет, как бы это не ненравилось метаквотам.

Не слишком-ли самоуверенное заявление?

 
Vladimir Karputov:

Вы точно хоть один раз включали MetaTrader 5? Какие трудности может вызвать клик мышкой на панели:


?

По умолчанию их там нет. 70% как ни больше обычных пользователей не будут лазить в настройках и ставить галку на отображениях графиков. А кнопки Инструменты, которая нужна постоянно, нету. Согласен, что горячая клавиша есть, но это мертвому припарка. Конечно, Вы будете говорить что я сам дурак, лузер и придурок, но тогда чем можно объяснить, что МТ5 даже и близко не пользуется таким же успехом как МТ4, при всех вроде бы преимуществах типа рисовать канвасом радугу на графике, смотреть кино вместо унылых свечей и т.п.

 
Alexey Viktorov:

Не слишком-ли самоуверенное заявление?

это троль

 
Evgeniy Zhdan:

По умолчанию их там нет. 70% как ни больше обычных пользователей не будут лазить в настройках и ставить галку на отображениях графиков. А кнопки Инструменты, которая нужна постоянно, нету. Согласен, что горячая клавиша есть, но это мертвому припарка. Конечно, Вы будете говорить что я сам дурак, лузер и придурок, но тогда чем можно объяснить, что МТ5 даже и близко не пользуется таким же успехом как МТ4, при всех вроде бы преимуществах типа рисовать канвасом радугу на графике, смотреть кино вместо унылых свечей и т.п.

Ох, Евгений... Если вы кода нибудь усвоите горячие клавиши вообще и настройку панелей инструментов ЛЮБЫХ приложений, то разница между МТ4 и МТ5 совсем пропадёт, от слова ВООБЩЕ.

 
Evgeniy Zhdan:

По умолчанию их там нет. 70% как ни больше обычных пользователей не будут лазить в настройках и ставить галку на отображениях графиков. А кнопки Инструменты, которая нужна постоянно, нету. Согласен, что горячая клавиша есть, но это мертвому припарка. Конечно, Вы будете говорить что я сам дурак, лузер и придурок, но тогда чем можно объяснить, что МТ5 даже и близко не пользуется таким же успехом как МТ4, при всех вроде бы преимуществах типа рисовать канвасом радугу на графике, смотреть кино вместо унылых свечей и т.п.

70% не будут лазить в настройках, да и ладно, эти люди все равно за месяц сольются

[Удален]  
Evgeniy Zhdan:

70% как ни больше обычных пользователей не будут лазить в настройках и ставить галку на отображениях графиков.

Откуда статистика такая безумная? Или так брякнули - для придания веса пустому утверждению?

По факту Вы первый и возможно единственный, кто не нашел как переключать ТФ с терминале..

 
Aleksandr Volotko:

Откуда статистика такая безумная? Или так брякнули - для придания веса пустому утверждению?

По факту Вы первый и возможно единственный, кто не нашел как переключать ТФ с терминале..

Брякнул, не подумав
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