отказ от мт4 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Надеюсь что это не произойдет
В MT5 раздражает, что поменять таймфрейм - это целая система действий...
Вы точно хоть один раз включали MetaTrader 5? Какие трудности может вызвать клик мышкой на панели:
?
95% трейдеров выбирают МТ4. Это идеальная платформа - удобная и простая.
На МТ5 никто никогда не перейдет, как бы это не ненравилось метаквотам.
Не слишком-ли самоуверенное заявление?
Вы точно хоть один раз включали MetaTrader 5? Какие трудности может вызвать клик мышкой на панели:
?
По умолчанию их там нет. 70% как ни больше обычных пользователей не будут лазить в настройках и ставить галку на отображениях графиков. А кнопки Инструменты, которая нужна постоянно, нету. Согласен, что горячая клавиша есть, но это мертвому припарка. Конечно, Вы будете говорить что я сам дурак, лузер и придурок, но тогда чем можно объяснить, что МТ5 даже и близко не пользуется таким же успехом как МТ4, при всех вроде бы преимуществах типа рисовать канвасом радугу на графике, смотреть кино вместо унылых свечей и т.п.
Не слишком-ли самоуверенное заявление?
это троль
По умолчанию их там нет. 70% как ни больше обычных пользователей не будут лазить в настройках и ставить галку на отображениях графиков. А кнопки Инструменты, которая нужна постоянно, нету. Согласен, что горячая клавиша есть, но это мертвому припарка. Конечно, Вы будете говорить что я сам дурак, лузер и придурок, но тогда чем можно объяснить, что МТ5 даже и близко не пользуется таким же успехом как МТ4, при всех вроде бы преимуществах типа рисовать канвасом радугу на графике, смотреть кино вместо унылых свечей и т.п.
Ох, Евгений... Если вы кода нибудь усвоите горячие клавиши вообще и настройку панелей инструментов ЛЮБЫХ приложений, то разница между МТ4 и МТ5 совсем пропадёт, от слова ВООБЩЕ.
По умолчанию их там нет. 70% как ни больше обычных пользователей не будут лазить в настройках и ставить галку на отображениях графиков. А кнопки Инструменты, которая нужна постоянно, нету. Согласен, что горячая клавиша есть, но это мертвому припарка. Конечно, Вы будете говорить что я сам дурак, лузер и придурок, но тогда чем можно объяснить, что МТ5 даже и близко не пользуется таким же успехом как МТ4, при всех вроде бы преимуществах типа рисовать канвасом радугу на графике, смотреть кино вместо унылых свечей и т.п.
70% не будут лазить в настройках, да и ладно, эти люди все равно за месяц сольются
70% как ни больше обычных пользователей не будут лазить в настройках и ставить галку на отображениях графиков.
Откуда статистика такая безумная? Или так брякнули - для придания веса пустому утверждению?
По факту Вы первый и возможно единственный, кто не нашел как переключать ТФ с терминале..
Откуда статистика такая безумная? Или так брякнули - для придания веса пустому утверждению?
По факту Вы первый и возможно единственный, кто не нашел как переключать ТФ с терминале..