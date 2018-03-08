отказ от мт4

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Всем привет!реален ли отказ брокеров от мт4 и соответственно переходом на мт5.И как долго будет осуществляться поддержка мт4
 
kurdd:
Всем привет!реален ли отказ брокеров от мт4 и соответственно переходом на мт5.И как долго будет осуществляться поддержка мт4

нет , не реально в ближайшие годы

 

Надеюсь что это не произойдет 

 

А какой смысл брокерам  отказываться ? учитывая что примерно более 60 % пользователей сидят на мт4 . На крайний случай можно сделать параллельную поддержку и мт4 и мт5 платформ . 

 
Sergii Krutyi:

А какой смысл брокерам  отказываться ? учитывая что примерно более 60 % пользователей сидят на мт4 . На крайний случай можно сделать параллельную поддержку и мт4 и мт5 платформ . 

Мы видим некоторую тенденцию перехода с мт4 на мт5, и чем дальше - тем больше.

Когда у ДЦ останется 5% пользователей на мт4, тогда и не будет смысла её поддерживать, а это уже не за горами.

Откуда у вас цифра 60% ? Вы собирали статистику? Это статистика по всем дилингам, или по конкретному? Какой возрастной контингент вы опрашивали, и как происходил опрос?
 
многие до сих пор сидят не просто на мт4, а на мт4 + вин ХР + дефолтный серый интерфейс без красивостей + монитор 15 дюймов в невменяемо низким разрешением экрана - вот это такие олдскулы
 
Vitaly Muzichenko:

Мы видим некоторую тенденцию перехода с мт4 на мт5, и чем дальше - тем больше.

Когда у ДЦ останется 5% пользователей на мт4, тогда и не будет смысла её поддерживать, а это уже не за горами.

Откуда у вас цифра 60% ? Вы собирали статистику? Это статистика по всем дилингам, или по конкретному? Какой возрастной контингент вы опрашивали, и как происходил опрос?

Переход конечно будет , вопрос за сколько лет останется только 5 % . 

Инфо взял с ресурса forexmagnates, они провели внутренний опрос , вышло 63 % .

Естественно это довольно грубая статистика , но думаю вполне реалистичная .

Конец эпохи MetaTrader 4 | Forex Magnates
Конец эпохи MetaTrader 4 | Forex Magnates
  • Victor Golovtchenko
  • ru.forexmagnates.com
Крупнейший разработчик торгового софта для внебиржевой индустрии, компания MetaQuotes Software Corp., опубликовало драматическое, но, в то же время, ожидаемое сообщение о том, что прекращает продажу самой популярной среди внебиржевых трейдеров торговой платформы MetaTrader 4 и соответствующих лицензий. Предыдущая «четвертая» версия торгового...
 
Vitaly Muzichenko:

Мы видим некоторую тенденцию перехода с мт4 на мт5, и чем дальше - тем больше.

Когда у ДЦ останется 5% пользователей на мт4, тогда и не будет смысла её поддерживать, а это уже не за горами.

Откуда у вас цифра 60% ? Вы собирали статистику? Это статистика по всем дилингам, или по конкретному? Какой возрастной контингент вы опрашивали, и как происходил опрос?

Если судить по сервису "сигналы" то 93% пользователей предпочитают МТ4. А мт5 пролетает как фанера над парижем.

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Провели опрос трейдеров. Оказалось, что трейдеров 63% предпочитают платформу MT4:
А вот, MT5 - только 19%. Наверное, хоронить MT4 рано.

Результаты опроса «Какой платформой вы пользуетесь?» | Forex Magnates
Результаты опроса «Какой платформой вы пользуетесь?» | Forex Magnates
  • Vadim Sviderski
  • ru.forexmagnates.com
В конце прошлой недели редакция Forex Magnates провела среди пользователей ресурса опрос на тему «Какой платформой вы пользуетесь?». Сегодня мы опубликуем результаты и выясним, какой торговой платформе отдают предпочтение розничные участники внебиржевого рынка Форекс. Итак, по результатам голосования, с существенным преимуществом побеждает...
 
kurdd:
Всем привет!реален ли отказ брокеров от мт4 и соответственно переходом на мт5.И как долго будет осуществляться поддержка мт4
Новые разработки лучше под мт5 уже делать, там и биржа если что есть, можно протестить роботов на акциях. 
 
95% трейдеров выбирают МТ4. Это идеальная платформа - удобная и простая.
На МТ5 никто никогда не перейдет, как бы это не ненравилось метаквотам.
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