отказ от мт4
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Всем привет!реален ли отказ брокеров от мт4 и соответственно переходом на мт5.И как долго будет осуществляться поддержка мт4
нет , не реально в ближайшие годы
Надеюсь что это не произойдет
А какой смысл брокерам отказываться ? учитывая что примерно более 60 % пользователей сидят на мт4 . На крайний случай можно сделать параллельную поддержку и мт4 и мт5 платформ .
А какой смысл брокерам отказываться ? учитывая что примерно более 60 % пользователей сидят на мт4 . На крайний случай можно сделать параллельную поддержку и мт4 и мт5 платформ .
Мы видим некоторую тенденцию перехода с мт4 на мт5, и чем дальше - тем больше.
Когда у ДЦ останется 5% пользователей на мт4, тогда и не будет смысла её поддерживать, а это уже не за горами.Откуда у вас цифра 60% ? Вы собирали статистику? Это статистика по всем дилингам, или по конкретному? Какой возрастной контингент вы опрашивали, и как происходил опрос?
Мы видим некоторую тенденцию перехода с мт4 на мт5, и чем дальше - тем больше.
Когда у ДЦ останется 5% пользователей на мт4, тогда и не будет смысла её поддерживать, а это уже не за горами.Откуда у вас цифра 60% ? Вы собирали статистику? Это статистика по всем дилингам, или по конкретному? Какой возрастной контингент вы опрашивали, и как происходил опрос?
Переход конечно будет , вопрос за сколько лет останется только 5 % .
Инфо взял с ресурса forexmagnates, они провели внутренний опрос , вышло 63 % .
Естественно это довольно грубая статистика , но думаю вполне реалистичная .
- Victor Golovtchenko
- ru.forexmagnates.com
Мы видим некоторую тенденцию перехода с мт4 на мт5, и чем дальше - тем больше.
Когда у ДЦ останется 5% пользователей на мт4, тогда и не будет смысла её поддерживать, а это уже не за горами.Откуда у вас цифра 60% ? Вы собирали статистику? Это статистика по всем дилингам, или по конкретному? Какой возрастной контингент вы опрашивали, и как происходил опрос?
Если судить по сервису "сигналы" то 93% пользователей предпочитают МТ4. А мт5 пролетает как фанера над парижем.
- Vadim Sviderski
- ru.forexmagnates.com
Всем привет!реален ли отказ брокеров от мт4 и соответственно переходом на мт5.И как долго будет осуществляться поддержка мт4
На МТ5 никто никогда не перейдет, как бы это не ненравилось метаквотам.
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