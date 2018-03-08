отказ от мт4 - страница 3

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Evgeniy Zhdan:
Брякнул, не подумав
Нет, просто ни разу не запустив терминал. Просто ради наброса.
 
Victor Ziborov:
Провели опрос трейдеров. Оказалось, что трейдеров 63% предпочитают платформу MT4:
А вот, MT5 - только 19%. Наверное, хоронить MT4 рано.



Рано,  но я наверно первый принесу букет цветов. 
Пущу для приличия слезу, ...
 
Artyom Trishkin:
Нет, просто ни разу не запустив терминал. Просто ради наброса.
Вы можете опровергнуть мои слова своей статистикой
 
Всем привет!реален ли отказ брокеров от мт5 и соответственно переходом на мт4.И как долго будет осуществляться поддержка мт5
 
Mickey Moose:
Всем привет!реален ли отказ брокеров от мт5 и соответственно переходом на мт4.И как долго будет осуществляться поддержка мт5

Тогда иначе,  реален ли отказ брокеров от мт4 и мт5?
 
Yuriy Zaytsev:

Тогда иначе,  реален ли отказ брокеров от мт4 и мт5?

он то реален, и я таких знаю, но те платформы проигрфывают как по социалке так и по удобству пользования

 
Yuriy Zaytsev:

Тогда иначе,  реален ли отказ брокеров от мт4 и мт5?

Ради опционов я пытался разобраться в квике.... Оказалось проще отказаться от опционов.

 
Yuriy Zaytsev:

Тогда иначе,  реален ли отказ брокеров от мт4 и мт5?

Реален. Есть ДЦ перешедшие на другие платформы. Но....не то это, не то. Мне не удобны они. МТ4 - МТ5 как-то все-таки ближе и роднее))

 
Alexey Viktorov:

Ради опционов я пытался разобраться в квике.... Оказалось проще отказаться от опционов.

Квик мне раньше не нравился до бешенства, но потом я втянулся, там есть многое, чего в мт нехватает. Хотя реально мт лучше, по тому что я роботами торгую.
 
Mickey Moose:

он то реален, и я таких знаю, но те платформы проигрфывают как по социалке так и по удобству пользования

Может и есть что то типа убого Quik,  он давно под могильной плитой , на этом трупе сплясали еще в нулевые годы.

Когда хоронили,  порвали не один баян. 

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