отказ от мт4 - страница 3
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Брякнул, не подумав
Рано, но я наверно первый принесу букет цветов.
Пущу для приличия слезу, ...
Нет, просто ни разу не запустив терминал. Просто ради наброса.
Тогда иначе, реален ли отказ брокеров от мт4 и мт5?
Тогда иначе, реален ли отказ брокеров от мт4 и мт5?
он то реален, и я таких знаю, но те платформы проигрфывают как по социалке так и по удобству пользования
Тогда иначе, реален ли отказ брокеров от мт4 и мт5?
Ради опционов я пытался разобраться в квике.... Оказалось проще отказаться от опционов.
Тогда иначе, реален ли отказ брокеров от мт4 и мт5?
Реален. Есть ДЦ перешедшие на другие платформы. Но....не то это, не то. Мне не удобны они. МТ4 - МТ5 как-то все-таки ближе и роднее))
Ради опционов я пытался разобраться в квике.... Оказалось проще отказаться от опционов.
он то реален, и я таких знаю, но те платформы проигрфывают как по социалке так и по удобству пользования
Может и есть что то типа убого Quik, он давно под могильной плитой , на этом трупе сплясали еще в нулевые годы.
Когда хоронили, порвали не один баян.