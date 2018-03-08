отказ от мт4 - страница 4
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может и есть что то типа убого Quik, но он давно под могильной плитой , но на этом трупе сплясали еще в нулевые годы.
ninja
NenTradex
квик
это из тех где я сижуа есть еще иностранные платформы прозиводства китай и сшп
ninja
NenTradex
квик
это из тех где я сижу
ninja
NenTradex
квик
это из тех где я сижуа есть еще иностранные платформы прозиводства китай и сшп
но эти платформы не имеют такого масштаба как мт
Кто-то тут писал из представителей MQ, что МТ3 полностью ушла из последних ДЦ в 2010 г или чуть-чуть позже. Я пришел на форекс в 2007-м и ее нигде не застал, сразу начал с 4-ки.
Леша , как думаешь , в каком году пустим слезу на похоронах МТ4 ?
Как говорится :
"Новые идеи успевают, когда сторонники старых умирают"
Леша , как думаешь , в каком году пустим слезу на похоронах МТ4 ?
Явно продержится дольше, чем тот МТ3. Хотя бы потому, что сами языки МQL4-MQL5 практически идентичны. Лично я, как только найду ДЦ с условиями, как у моего, тут же спрыгну с МТ4. Но пока таких нет.
Явно продержится дольше, чем тот МТ3. Хотя бы потому, что сами языки МQL4-MQL5 практически идентичны. Лично я, как только найду ДЦ с условиями, как у моего, тут же спрыгну с МТ4. Но пока таких нет.
Извини, а платформа играет роль, илм только условия ДЦ?
Извини, а платформа играет роль, илм только условия ДЦ?
Алексей, мне нужно думать о хлебе насущном, я уже 8 лет на вольных хлебах. И выбираю не ту платформу, которая лучше и прогрессивнее, а ту, на которой я могу зарабатывать. Если бы MQ в свое время не встали в позу с отрицанием хеджирования, МТ4 давно бы уже тихо ушел на покой.
Конечно, МТ5 гораздо круче, например робота для БО я делаю на нем, так как там разница в условиях МТ4-МТ5 не важна.
Всем привет!реален ли отказ брокеров от мт4 и соответственно переходом на мт5.И как долго будет осуществляться поддержка мт4
Если присмотреться, то прогресс идет в сторону увеличения, а не уменьшения числа применяемых платформ. С момента начала конкуренции между MT4 и MT5, 2009-2010, их число растет и растет. На https://ru.investing.com/directory/Торговые-Платформы/6 перечислены названия уже 614 торговых платформ (сейчас). Какой смысл ждать ухода с рынка самой популярной, не понимаю. Как будто MT4 кому-то мешает. Не нравится - не работайте в ней. Но оставьте такую же свободу выбора и другим, не мешайте работать в ней тем, кому нравится. Тем более, их большинство.
Для справки. По https://directory.financemagnates.com/forex-brokers/object_platforms/111/ 11.12.2017 я подсчитал, до чего дошел процесс отказа от MT4:
Всего 396 FX брокеров. С платформой MT5 - 46 штук, с платформой MT4 - 285 штук, в сумме 331.
Нет ни MT4, ни MT5 у оставшихся 65 штук. Оценка доли MQ на рынке платформ = 331/396 = 83.6%
Только MT5 без MT4 у 9 штук, 9 из 331 = 2.72% компаний с платформами от MQ отказались от MT4.
Это, конечно, доля компаний, но не их клиентов. Вполне возможно, что в среднем клиентов у компаний с MT5 больше, так как у них выбор меньше, 46 из 331 компаний. О представительности выборки: 400 компаний из ориентировочно 2000 только с платформой MQ:
скриншот из https://b2broker.net/ru/, "Партнеры", 04.03.2018.