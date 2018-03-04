Взаимное влияние курса валют - страница 3
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Вы правы. Зависимость на фрактальных углах.
Но...это тоже зависимость:)
ну да, отчеты впечатляют.. полный автомат с возможностью бэктеста пока не получилось запилить?
ну да, отчеты впечатляют.. полный автомат с возможностью бэктеста пока не получилось запилить?
К сожалению не получилось...
Но, может быть вы поможете с использованием Ваших Нейросетевых технологий?
Я буду Вам очень признателен:)
если от нее отнять график евродоллара, то получится график, противоволожный графику евродоллара.
поэтому с других валютных пар можно собрать график евродоллара.
то что вы исследовали - показывает как стоимости валют переливались друг в друга в этом месяце.
но возьмите предыдущий месяц. они там переливались совсем по другому.
К сожалению не получилось...
Но, может быть вы поможете с использованием Ваших Нейросетевых технологий?
Я буду Вам очень признателен:)
я пока закруглился временно, сейчас другие дела не связанные с трейдингом, мб ближе к лету можно будет.. напишу
у самого боты не доделанные остались :)
я пока закруглился временно, сейчас другие дела не связанные с трейдингом, мб ближе к лету можно будет.. напишу
у самого боты не доделанные остались :)
Спасибо! Буду ждать:)
то что вы исследовали - показывает как стоимости валют переливались друг в друга в этом месяце.
но возьмите предыдущий месяц. они там переливались совсем по другому.
Переливаются во все цвета радуги.)
Определил коэффициенты в динамике с начала января по 19-ое января периодом в 5 дневных баров. Вот, что из этого получилось:
Если убрать "Другие" инструменты, то, получится нагляднее:
Осторожно отмечаем, что, коэффициенты предсказали смену тренда. Причем, при всех значениях коэффициентов уравнение точно описывает курс без малейшего отклонения. Иначе быть и не может, поскольку мы определяем 5 коэффициетов из 5-ти уравнений. Я всегда предполагал, что, рынок не может так просто развернуться, должны произойти глубокие структурные изменения, на след которых, мы, возможно, и напали. Получается, что, рынок перед разворотом придает всем инструментам мощнейший импульс, а затем, все возвращается на привычное русло. Продолжу исследования до настоящего времени, чтобы подтвердить эту гипотезу или опровергнуть.
Продолжил до настоящее время:
Если убрать "Другие" инструменты:
Следовательно, мы, видимо, 16 февраля после сильного возмущения на рынке, вошли в нисходящий тренд, что подтверждается, пока, на самом деле. Теперь, развороты на рынке невозможно скрыть от нашего взора. Всех поздравляю с величайшим достижением, если все это будет подтверждаться и в будущем или на истории, после создания индикатора. Программистов прошу подключиться для создания индикатора.
Вы имеете в виду, что в скользящем окне пересчитываются коэффициенты, и когда они резко меняются то предполагают начало тренда? как из этого можно получить профит? :) они же меняются одновременно с движением инструментов
а.. типа на разворотах идут всплески.. ну это надо еще доказать на большой выборке :)
Вы имеете в виду, что в скользящем окне пересчитываются коэффициенты, и когда они резко меняются то предполагают начало тренда? как из этого можно получить профит? :) они же меняются одновременно с движением инструментов
а.. типа на разворотах идут всплески.. ну это надо еще доказать на большой выборке :)
Совершенно верно! Докажем на большой выборке, когда создадим индикатор, а то, вручную очень трудоемко. Поэтому, прошу программистов, помочь мне. Мы уже 16-го февраля знали, что, будет грандиозное падение. Причем, видим, что, наряду с другими инструментами и событиями в мире, в совершении данного разворота принимал активное участие пара USD/CHF, т.е., швейцарский франк. А вот падение от 02 февраля индикатор не признал разворотом и правильно сделал, как показало время. Значит, это было коррекцией. Индикатор на коррекцию не реагирует.
Совершенно верно! Докажем на большой выборке, когда создадим индикатор, а то, вручную очень трудоемко. Поэтому, прошу программистов, помочь мне. Мы уже 16-го февраля знали, что, будет грандиозное падение. Причем, видим, что, наряду с другими инструментами и событиями в мире, в совершении данного разворота принимал активное участие пара USD/CHF, т.е., швейцарский франк.
Мы это знали еще 06 февраля. Предыдущая дата 10 января совпала