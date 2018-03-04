Взаимное влияние курса валют - страница 3

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Aleksandr Praslov:

Вы правы. Зависимость на фрактальных углах.

Но...это тоже зависимость:)

ну да, отчеты впечатляют.. полный автомат с возможностью бэктеста пока не получилось запилить?

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Maxim Dmitrievsky:

ну да, отчеты впечатляют.. полный автомат с возможностью бэктеста пока не получилось запилить?

К сожалению не получилось...

Но, может быть вы поможете с использованием Ваших Нейросетевых технологий?

Я буду Вам очень признателен:)

 
сумма всех валют это горизонтальная линия на отметке единица.

если от нее отнять график евродоллара, то получится график, противоволожный графику евродоллара.

поэтому с других валютных пар можно собрать график евродоллара.

то что вы исследовали - показывает как стоимости валют переливались друг в друга в этом месяце.

но возьмите предыдущий месяц. они там переливались совсем по другому.
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Aleksandr Praslov:

К сожалению не получилось...

Но, может быть вы поможете с использованием Ваших Нейросетевых технологий?

Я буду Вам очень признателен:)

я пока закруглился временно, сейчас другие дела не связанные с трейдингом, мб ближе к лету можно будет.. напишу

у самого боты не доделанные остались :)

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Maxim Dmitrievsky:

я пока закруглился временно, сейчас другие дела не связанные с трейдингом, мб ближе к лету можно будет.. напишу

у самого боты не доделанные остались :)

Спасибо! Буду ждать:)

 
igrok333:

то что вы исследовали - показывает как стоимости валют переливались друг в друга в этом месяце.

но возьмите предыдущий месяц. они там переливались совсем по другому.

Переливаются во все цвета радуги.)

 

Определил коэффициенты в динамике с начала января по 19-ое января периодом в 5 дневных баров. Вот, что из этого получилось:

курс

коэфф.

Если убрать "Другие" инструменты, то, получится нагляднее:

коэффиц.

Осторожно отмечаем, что, коэффициенты предсказали смену тренда. Причем, при всех значениях коэффициентов уравнение точно описывает курс без малейшего отклонения. Иначе быть и не может, поскольку мы определяем 5 коэффициетов из 5-ти уравнений. Я всегда предполагал, что, рынок не может так просто развернуться, должны произойти глубокие структурные изменения, на след которых, мы, возможно, и напали. Получается, что, рынок перед разворотом придает всем инструментам мощнейший импульс, а затем, все возвращается на привычное русло. Продолжу исследования до настоящего времени, чтобы подтвердить эту гипотезу или опровергнуть.

Продолжил до настоящее время:

график

график

Если убрать "Другие" инструменты:

график

Следовательно, мы, видимо, 16 февраля после сильного возмущения на рынке, вошли в нисходящий тренд, что подтверждается, пока, на самом деле. Теперь, развороты на рынке невозможно скрыть от нашего взора. Всех поздравляю с величайшим достижением, если все это будет подтверждаться и в будущем или на истории, после создания индикатора. Программистов прошу подключиться для создания индикатора.

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Вы имеете в виду, что в скользящем окне пересчитываются коэффициенты, и когда они резко меняются то предполагают начало тренда? как из этого можно получить профит? :) они же меняются одновременно с движением инструментов

а.. типа на разворотах идут всплески.. ну это надо еще доказать на большой выборке :)

 
Maxim Dmitrievsky:

Вы имеете в виду, что в скользящем окне пересчитываются коэффициенты, и когда они резко меняются то предполагают начало тренда? как из этого можно получить профит? :) они же меняются одновременно с движением инструментов

а.. типа на разворотах идут всплески.. ну это надо еще доказать на большой выборке :)

Совершенно верно! Докажем на большой выборке, когда создадим индикатор, а то, вручную очень трудоемко. Поэтому, прошу программистов, помочь мне. Мы уже 16-го февраля знали, что, будет грандиозное падение. Причем, видим, что, наряду с другими инструментами и событиями в мире, в совершении данного разворота принимал активное участие пара USD/CHF, т.е., швейцарский франк. А вот падение от 02 февраля индикатор не признал разворотом и правильно сделал, как показало время. Значит, это было коррекцией. Индикатор на коррекцию не реагирует.

Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Для разработки торговых систем в платформу встроен собственный язык программирования MetaQuotes Language 5 (MQL5), среда разработки MetaEditor и инструменты тестирования стратегий. Любую информацию о разработке торговых стратегий на языке MQL5 можно найти на официальном сайте MQL5.community. На этом же сайте в разделе Code Base могут быть...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Совершенно верно! Докажем на большой выборке, когда создадим индикатор, а то, вручную очень трудоемко. Поэтому, прошу программистов, помочь мне. Мы уже 16-го февраля знали, что, будет грандиозное падение. Причем, видим, что, наряду с другими инструментами и событиями в мире, в совершении данного разворота принимал активное участие пара USD/CHF, т.е., швейцарский франк.

Мы это знали еще 06 февраля. Предыдущая дата 10 января совпала

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