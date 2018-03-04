Взаимное влияние курса валют - страница 2

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Stanislav Aksenov:

Значит это не закономерности. Это блуд.

Есть закономерности, которые соблюдаются годами, с некоторой флуктуацией. Правда, мегапрофита в них нет, профит в районе 5-15%-тов в месяц, иногда, с минимальными убыточными месяцами, почти без риска слить депозит, фактор восстановления выше 3-х.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Это не то, что Вы подумали. Здесь нет задачи сгенерировать инструменты, а изучается взаимное влияние валют на базе понятий вариация (V) и ковариация (C) исследуемых инструментов https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3#comment_2520504

в портфолио моделлер тоже изучается взаимное влияние валют
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Yousufkhodja Sultonov:

Есть закономерности, которые соблюдаются годами, с некоторой флуктуацией. Правда, мегапрофита в них нет, профит в районе 5-15%-тов в месяц, иногда, с минимальными убыточными месяцами, почти без риска слить депозит, фактор восстановления выше 3-х.

возьмите любой кросс-курс для любых 2-х мажоров из тех, которые впихуете в ЛР, и увидите что нет никаких закономерностей, которые соблюдаются годами, тем более линейных

с увеличением кол-ва инструментов ошибка будет расти

сравнивать значимость предсказывающих пар по их коэффициентам в ЛР не правильно

Так о чем в итоге будет статья?

https://www.mql5.com/ru/code/19630

проверено на разных группах инструментов, с усреднением и без, профита там вообще нет, риск слива депозита примерно 100%

на некоторых связанных индексах работает, т.е. смотрите в сторону европецских\американских индексов etc.

Cointegration
Cointegration
  • голосов: 19
  • 2017.12.26
  • Maxim Dmitrievsky
  • www.mql5.com
Индикатор находит коэффициенты линейной регрессии для каждого из выбранных инструментов со всеми остальными, и выводит на график в виде стандартных отклонений. Сумма всех кривых...
 
Maxim Dmitrievsky:

возьмите любой кросс-курс для любых 2-х мажоров из тех, которые впихуете в ЛР, и увидите что нет никаких закономерностей, которые соблюдаются годами, тем более линейных

с увеличением кол-ва инструментов ошибка будет расти

сравнивать значимость предсказывающих пар по их коэффициентам в ЛР не правильно

Так о чем в итоге будет статья?

1. Вы правы, если не найдем какую-либо закономерность в поведении коэффициентов ЛР в динамике, то, не о чем писать. Скоро проведу исследования в динамике и все выяснится. Возьму, например, 5 баров истории (меньше нельзя, поскольку имеем 5 неизвестных коэффициентов) и буду двигать вперед по одному бару с фиксацией значения коэффициентов. Сразу все станет ясно.

2. Спасибо, посмотрел индикатор по ссылке - как определяете коэффициенты ЛР, с привлечением матриц по Крамеру или методом Гаусса?

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Yousufkhodja Sultonov:

Вы правы, если не найдем какую-либо закономерность в поведении коэффициентов ЛР в динамике, то, не о чем писать. Скоро проведу исследования в динамике и все выяснится. Возьму, например, 5 баров истории (меньше нельзя, поскольку имеем 5 неизвестных коэффициентов) и буду двигать вперед по одному бару с фиксацией значения коэффициентов. Сразу все станет ясно.

В динамике было бы интересно посмотреть, да.. я что-то не стал делать

если есть хоть небольшая вероятность прогнозировать динамику коэф-тов, то мб есть какой-то смысл. Видел статью где-то про подстройку коэффициентов через фильтр Калмана, но уже не найду, скорее всего

а нет, сразу нашел :)

http://www.quantalgos.ru/?p=432

Линейная регрессия с использованием фильтра Калмана | QuantAlgos
  • 2015.04.04
  • www.quantalgos.ru
Линейная регрессия часто используется для вычисления пропорции хеджирования в парном трейдинге. В идеальной ситуации коэффициенты этой регрессии - наклон линии регрессии и свободный член (пересечение) остаются всегда постоянными. Однако в реальности все, конечно, не так радужно, и значения этих параметров постоянно меняются во времени. Как...
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Yousufkhodja Sultonov:

2. Спасибо, посмотрел индикатор по ссылке - как определяете коэффициенты ЛР, с привлечением матриц по Крамеру или методом Гаусса?

Не уверен, написано что через сингулярное разложение, библиотека alglib

к слову, я делал это не только через регрессию но и нейронные сети, результат примерно один и тот же - зависимости меняются в будущем

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Yousufkhodja Sultonov:

Не могли-бы немного прокомментировать график по части определения взаимовлияния?


Примерно так:


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Aleksandr Praslov:


Примерно так:


либо колитесь про алгоритм либо не спамьте :)

насколько догадываюсь (не помню откуда у меня откровение), у вас зависимости на углах построены

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Как видите взаимосвязь со временем меняется на полностью противоположенную:)

Все течет -все изменяется.


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Maxim Dmitrievsky:

либо колитесь про алгоритм либо не спамьте :)

насколько догадываюсь (не помню откуда у меня откровение), у вас зависимости на углах построены

Вы правы. Зависимость на фрактальных углах.

Но...это тоже зависимость:)

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