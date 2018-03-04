Взаимное влияние курса валют - страница 5

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Yousufkhodja Sultonov:

Другие, не вошедшие в наше рассмотрение, инструменты (курсы валют различных стран, индексы Доу Джонса, SP500 и другие мировые индексы, определяющие мировую экономику)

Они все тоже участвовали в расчетах?

 
Rashid Umarov:


Понятно, что USDCHF будет зеркальным отображением EURUSD, поэтому всё остальное можно было выбросить.

Я не вижу здесь рыбы, заработать не на чем. В чем  его прогнозная ценность? На нем нельзя построить торговую систему.

Не спешите с ответом, посмотрите на поведение оцениваемых коэффициентов. В момент разворота цены они резко увеличиваются до максимума, указывая на структурные изменения, заставляющие развернуться цене. Между этими всплесками индикатор ведет себя ровно, несмотря на сильную волотильность в некоторых ситуация. Индикатор га основе этих коэффициентв не реагирует на коррекцию цены. Рыба в том, что, после очередного всплеска, мы закрываем позиции и открываем противоположные до очередного всплеска. Пока не будет всплеска индикатора, рынок не развернется. Это почти фантастика, но, стоит проверить. Помогите, пож., с программистом.

 
Rashid Umarov:

Они все тоже участвовали в расчетах?

Нет, они определяются в расчетах как разница между этим коэффициентом и курсом EUR/USD. Вернее, это постоянный коэффициент, с помощью которого курс EUR/USD с компьютерной точностью рассчитывается и полностью совпадает с ее фактическим значением.

 

Есть такой индикатор http://binarymag.ru/indikator-correlation-coefficient/

Я тоже в этом упражнялся когда-то - https://www.mql5.com/ru/forum/101342

 
Rashid Umarov:

Есть такой индикатор http://binarymag.ru/indikator-correlation-coefficient/

Я тоже в этом упражнялся когда-то - https://www.mql5.com/ru/forum/101342

Посмотрел, это чуть-чуть не то. Коэфф. корреляции меняется от -1 до +1, проходя через 0. У нас, я назвал его индексом инструмента, меняется в широких пределах и в критические моменты делает пик до 5000 (пока наблюдаемые значение), хотя, нормальные его значения измеряются единицами.

 
Yousufkhodja Sultonov:


исследуйте еще какой нибудь разворот в экселе. будет ли там всплеск  на графиках.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Другие, не вошедшие в наше рассмотрение, инструменты (курсы валют различных стран, индексы Доу Джонса, SP500 и другие мировые индексы, определяющие мировую экономику)

а нефть?

европейский индекс вообще-то в европейской валюте рассчитывается.
а японский в японской.
 

Продолжим:






Почти одно и то же, не правда ли?

 
Rashid Umarov:


Понятно, что USDCHF будет зеркальным отображением EURUSD, поэтому всё остальное можно было выбросить.

Я не вижу здесь рыбы, заработать не на чем. В чем  его прогнозная ценность? На нем нельзя построить торговую систему.

Когда перевернул чифа, получил такое

Редко, но разбегаются (красным серединка)

Невооруженным глазом видно - происходит после импульса

Далее - флет, в порцессе которого спред сходит на нет


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