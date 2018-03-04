Взаимное влияние курса валют - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Другие, не вошедшие в наше рассмотрение, инструменты (курсы валют различных стран, индексы Доу Джонса, SP500 и другие мировые индексы, определяющие мировую экономику)
Они все тоже участвовали в расчетах?
Понятно, что USDCHF будет зеркальным отображением EURUSD, поэтому всё остальное можно было выбросить.
Я не вижу здесь рыбы, заработать не на чем. В чем его прогнозная ценность? На нем нельзя построить торговую систему.
Не спешите с ответом, посмотрите на поведение оцениваемых коэффициентов. В момент разворота цены они резко увеличиваются до максимума, указывая на структурные изменения, заставляющие развернуться цене. Между этими всплесками индикатор ведет себя ровно, несмотря на сильную волотильность в некоторых ситуация. Индикатор га основе этих коэффициентв не реагирует на коррекцию цены. Рыба в том, что, после очередного всплеска, мы закрываем позиции и открываем противоположные до очередного всплеска. Пока не будет всплеска индикатора, рынок не развернется. Это почти фантастика, но, стоит проверить. Помогите, пож., с программистом.
Они все тоже участвовали в расчетах?
Нет, они определяются в расчетах как разница между этим коэффициентом и курсом EUR/USD. Вернее, это постоянный коэффициент, с помощью которого курс EUR/USD с компьютерной точностью рассчитывается и полностью совпадает с ее фактическим значением.
Есть такой индикатор http://binarymag.ru/indikator-correlation-coefficient/
Я тоже в этом упражнялся когда-то - https://www.mql5.com/ru/forum/101342
Есть такой индикатор http://binarymag.ru/indikator-correlation-coefficient/
Я тоже в этом упражнялся когда-то - https://www.mql5.com/ru/forum/101342
Посмотрел, это чуть-чуть не то. Коэфф. корреляции меняется от -1 до +1, проходя через 0. У нас, я назвал его индексом инструмента, меняется в широких пределах и в критические моменты делает пик до 5000 (пока наблюдаемые значение), хотя, нормальные его значения измеряются единицами.
исследуйте еще какой нибудь разворот в экселе. будет ли там всплеск на графиках.
Другие, не вошедшие в наше рассмотрение, инструменты (курсы валют различных стран, индексы Доу Джонса, SP500 и другие мировые индексы, определяющие мировую экономику)
европейский индекс вообще-то в европейской валюте рассчитывается.
а японский в японской.
Продолжим:
Почти одно и то же, не правда ли?
Понятно, что USDCHF будет зеркальным отображением EURUSD, поэтому всё остальное можно было выбросить.
Я не вижу здесь рыбы, заработать не на чем. В чем его прогнозная ценность? На нем нельзя построить торговую систему.
Когда перевернул чифа, получил такое
Редко, но разбегаются (красным серединка)
Невооруженным глазом видно - происходит после импульса
Далее - флет, в порцессе которого спред сходит на нет