Взаимное влияние курса валют
Уважаемые участники форума, здесь попытаюсь проанализировать взаимное влияние валют в следующем формате: Выбираем любой, интересующий нас инструмент, например EUR/USD, и будем изучать степень относительного влияния других, произвольно выбранных 4 других инструментов на поведение исследуемого инструмента (Y) по формуле Y=a0+a1X1+a2X2+a3X3+a4X4, где X1...X4 - выбранные инструменты, a0-степень влияния неучтенных факторов, a1...a4 - коэффициенты, указывающие на степень влияния соответствующих инструментов. Признаюсь, что, пока умею анализировать только 4 инструмента, со временем попытаюсь научиться анализировать бОльшее их количество.
Вашему вниманию предлагаю анализ зависимости пары EUR/USD от GBF/USD, USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY:
За 2 недели торговли с начала января текущего года получилась следующая формула: EUR/USD=3,1806-0,0440GBF/USD-1,2553USD/CHF-0,3876USD/CAD-0,001866USD/JPY
после нормализации с учетом значений курсов:
в графическом виде:
Приведенное уравнение вот так описывает курс:
Заключаем, что, на курс EUR/USD, из рассмотренных инструментов, наибольшее влияние оказывает курс USD/CHF, на втором месте USD/CAD, на третьем - USD/JPY и самое слабое влияние оказывает GBF/USD. Примечательно, что, GBF/USD оказывает, небольшое, но, отрицательное влияние. Другие инструменты также влияют на курс EUR/USD, как видно из значения a0=3,1806, степень влияния которых выявим позже.
а вы что не знали что с других валютных пар можно собрать пару евродоллар?
индикатор портфолио моделлер это делает автоматически.
стоимость валют же перетекает друг в друга.
а вы что не знали что с других валютных пар можно собрать пару евродоллар?
индикатор портфолио моделлер это делает автоматически.
стоимость валют же перетекает друг в друга.
Это не то, что Вы подумали. Здесь нет задачи сгенерировать инструменты, а изучается взаимное влияние валют на базе понятий вариация (V) и ковариация (C) исследуемых инструментов https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3#comment_2520504
- 2016.05.24
- www.mql5.com
Теперь, заменим наиболее слабо влияющий инструмент GBF/USD на инструмент, имеющий более сильное влияние на пару EUR/USD, например, на GOLD:
При этом уравнение принимает вид EUR/USD=1,5908-0,0004135GOLD-1,1849USD/CHF+0,0804USD/CAD+0,001092USD/JPY
после нормализации с учетом значений курсов:
в графическом виде:
Приведенное уравнение вот так описывает курс:
Видим, что, золото кардинально изменяет взаимодействие валют. Примечательно, что, вторжение золота в расчеты почти не повлияло на степень влияния пары USD/CHF на пару EUR/USD, пока, тогда, как другие 3 инструмента показали сильную зависимость от золота в характере своего влияния.
На данный момент, как видно из графика, золото оказывает вот такое влияние на валютные пары:
Но в другие моменты времени, его влияние было другим:) И это видно из этого -же графика. Все течет, все изменяется:)
надо применить в торговле )
Это не то, что Вы подумали. Здесь нет задачи сгенерировать инструменты, а изучается взаимное влияние валют на базе понятий вариация (V) и ковариация (C) исследуемых инструментов https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3#comment_2520504
Это бесполезное дело. На реале всё происходит по другому.
В форексе можно найти десятки и сотни закономерностей. Но все дело в том, что никто не сможет предугадать когда эти закономерности появляются и когда они исчезают.
Бывает так, когда например EURJPY и USDJPY двигаются синхронно, также GBPUSD и EURGBP двигаются против друг-друга. Но часто все эти движения разрушаются.
Такая картина и с выходом новостей. Иногда важная новость никак не влияет на валюту, а иногда не значимая новость довольно сильно влияет на цену.
И поэтому поискать таких закономерностей не имеет смысла. На практике все эти случаи проверены.
В форексе можно найти десятки и сотни закономерностей. Но все дело в том, что никто не сможет предугадать когда эти закономерности появляются и когда они исчезают.
Значит это не закономерности. Это блуд.
"Взаимоотношение" валютных пар можно наблюдать во многих мультивалютных индикаторах. Например вот в таком:
Интересно, что за индикатор и по какому принципу определяются взаимное влияние валют?
На данный момент, как видно из графика, золото оказывает вот такое влияние на валютные пары:
Но в другие моменты времени, его влияние было другим:) И это видно из этого -же графика. Все течет, все изменяется:)
Не могли-бы немного прокомментировать график по части определения взаимовлияния?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Уважаемые участники форума, здесь попытаюсь проанализировать взаимное влияние валют в следующем формате: Выбираем любой, интересующий нас инструмент, например EUR/USD, и будем изучать степень относительного влияния других, произвольно выбранных 4 других инструментов на поведение исследуемого инструмента (Y) по формуле Y=a0+a1X1+a2X2+a3X3+a4X4, где X1...X4 - выбранные инструменты, a0-степень влияния неучтенных факторов, a1...a4 - коэффициенты, указывающие на степень влияния соответствующих инструментов. Признаюсь, что, пока умею анализировать только 4 инструмента, со временем попытаюсь научиться анализировать бОльшее их количество.
Вашему вниманию предлагаю анализ зависимости пары EUR/USD от GBF/USD, USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY:
За 2 недели торговли с начала января текущего года получилась следующая формула: EUR/USD=3,1806-0,0440GBF/USD-1,2553USD/CHF-0,3876USD/CAD-0,001866USD/JPY
после нормализации с учетом значений курсов:
в графическом виде:
Приведенное уравнение вот так описывает курс:
Заключаем, что, на курс EUR/USD, из рассмотренных инструментов, наибольшее влияние оказывает курс USD/CHF, на втором месте USD/CAD, на третьем - USD/JPY и самое слабое влияние оказывает GBF/USD. Примечательно, что, GBF/USD оказывает, небольшое, но, отрицательное влияние. Другие инструменты также влияют на курс EUR/USD, как видно из значения a0=3,1806, степень влияния которых выявим позже.