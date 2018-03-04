Взаимное влияние курса валют - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мы это знали еще 06 февраля. Предыдущая дата 10 января совпала
Да, Вы знали 06 февраля, но, цена обманула Вас и пошла вверх до 15 -го февраля. Вы всегда все знали, не сомневаюсь.
Совершенно верно! Докажем на большой выборке, когда создадим индикатор, а то, вручную очень трудоемко. Поэтому, прошу программистов, помочь мне. Мы уже 16-го февраля знали, что, будет грандиозное падение. Причем, видим, что, наряду с другими инструментами и событиями в мире, в совершении данного разворота принимал активное участие пара USD/CHF, т.е., швейцарский франк. А вот падение от 02 февраля индикатор не признал разворотом и правильно сделал, как показало время. Значит, это было коррекцией. Индикатор на коррекцию не реагирует.
Ну если в теории, то другие инструменты просто зашевелились раньше текущего, период же маленький и чувствительность большая
может получиться и наоборот. Есть мнение, что вместо этого можно использовать любые индикаторы волатильности
можно попробовать сделать, я если только в выходные доберусь то накидаю индюка, если кто-нибудь раньше не напишет )
Как то пытался вывести формулу
Кто разберется - пользуйтесь.
Суть - рисуем чарт третьей пары через две
PS
В доказательстве ошибке. Исправьте и будет норм
Как то пытался вывести формулу
Кто разберется - пользуйтесь.
Суть - рисуем чарт третьей пары через две
PS
В доказательстве ошибке. Исправьте и будет норм
че совсем куку? ))
че совсем куку? ))
Максим, Вы постоянно пишете с некой завистью ко мне.
Игнор.
Уважаемые участники форума, здесь попытаюсь проанализировать взаимное влияние валют в следующем формате: Выбираем любой, интересующий нас инструмент, например EUR/USD, и будем изучать степень относительного влияния других, произвольно выбранных 4 других инструментов на поведение исследуемого инструмента (Y) по формуле Y=a0+a1X1+a2X2+a3X3+a4X4, где X1...X4 - выбранные инструменты, a0-степень влияния неучтенных факторов, a1...a4 - коэффициенты, указывающие на степень влияния соответствующих инструментов. Признаюсь, что, пока умею анализировать только 4 инструмента, со временем попытаюсь научиться анализировать бОльшее их количество.
Вашему вниманию предлагаю анализ зависимости пары EUR/USD от GBF/USD, USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY:
Что означает "другие"?
Какой таймфрейм?
D1
Понятно, что USDCHF будет зеркальным отображением EURUSD, поэтому всё остальное можно было выбросить.
Я не вижу здесь рыбы, заработать не на чем. В чем его прогнозная ценность? На нем нельзя построить торговую систему.
Что означает "другие"?
Другие, не вошедшие в наше рассмотрение, инструменты (курсы валют различных стран, индексы Доу Джонса, SP500 и другие мировые индексы, определяющие мировую экономику)