Будущее с ИИ
В теме "Юмор и интересное" (или наоборот?... не важно), участник скинул пост, в котором Илон Маск философствует об опасности ИИ. Размытой и реальной. Под размытой я подразумеваю его апеллирование к самому умному объекту, умнее любого человека. Под реальной – оставление людей без работы. Вон, в Сбербанке уже ставят роботов. Когда-то всё началось с терминалов.
В связи с этим вопрос:
Как вы представляете ближайшее будущее (до 50 лет вперёд)? Какое место будет занимать в нём среднестатистический человек? Исследовательская сфера? Потребительская? А может творческая? Чем ещё заняться, когда Т-800 стоит рядом и охраняет тебя, поднося какао с чаем каждые пару часов?
Готов возглавить ряды сопротивления....
В связи с этим ,набираю в ряды сопротивления - бригаду электриков ,без башенных трейдеров, всех недовольных рейтингом сигналов . Так же ,подойдут программисты без опыта работы в фрилансе ,непуганые инвесторы ,и просто шастающие по форуму бездельники .
Заявление на приём в ряды ополчения принимаются в разделе Интересное и юмор .
Да поможет нам язык MQL ,не дрогнет, извергающий молнии Метатрейдер , будет славен наш путь, приведший к победе над скайнетом ... :)
Готов возглавить ряды сопротивления....
В связи с этим ,набираю в ряды сопротивления - бригаду электриков ,без башенных трейдеров, всех недовольных рейтингом сигналов . Так же ,подойдут программисты без опыта работы в фрилансе ,непуганые инвесторы ,и просто шастающие по форуму бездельники .
Заявление на приём в ряды ополчения принимаются в разделе Интересное и юмор .
Да поможет нам язык MQL ,не дрогнет, извергающий молнии Метатрейдер , будет славен наш путь, приведший к победе над скайнетом ... :)
Вообще смешно звучит: написали на каком-нибудь C++ ИИ, а он типа восстал.
В связи с этим вопрос:
Как вы представляете ближайшее будущее (до 50 лет вперёд)? Какое место будет занимать в нём среднестатистический человек? Исследовательская сфера? Потребительская? А может творческая? Чем ещё заняться, когда Т-800 стоит рядом и охраняет тебя, поднося какао с чаем каждые пару часов?
А на данный момент разговоры об угрозе исходящей от ИИ выглядят так же несуразно, как, например, угроза от кучи мусора. Человек сам создаёт кучу мусора а потом сам же её боится...
Не волнуйтесь. В ближайщие 50 лет искуственного интеллекта, о котором говорит Маск, не будет. Тут в США Маска хорошо знают. Мечтатель он, о деталях не думает. Хочет полететь на Марс, а о радиации не волнуется. Чтобы создать инскусственные интеллект, нужно сначала создать квантовый компьютер. До него ещё лет 15-20. Сначала будет 3-я мировая война, правительства вложут деньги в создание квантового компьютера чтобы взломать коды врагов. После окончания войны будут развивать квантовый компьютер для мировых целей. То есть тот же сценарий как и во 2-й мировой войне, Тьюринг, цифровой компьютер... О роботах мечтали с 1920-х годов. Научно-фантастические фильмы предсказывали роботов в следующие 10-20 лет. Их так и не создали. В 60-х годах изобрели нейронные сети. Поиграли и забросили. В 80-х годах научились быстро обучать эти сети по методу backpropagation. Опять поиграли и быстренько заметили что обучение сваливается в локальные минимумы. Забросили. В 2000-х годах опять реанимировали нейронные сети. Придумали как их обучать ближе к глобальному минимуму (contrastive divergence а потом backpropagation). Стали делать многослойные (глубокие сети). Подумайте что изменилось? Все те же старые нейронные сети с новым пре-обучением и тем же старым backpropagation. До искусственного интеллекта как до Марса :)
Стереотипы мышления типичного американца?
Начались они с того момента, как мануфактурщики стали автоматизировать производство. То есть еще несколько веков назад.
Тогда простые и нищии рабочии, уступающие в производительности труда станкам, стали терять работу и голодать. Они поднимали народные митинги и бунты (кажется в Англии в 17 - 18 веках) направленные против использования машин на заводах и фабриках. Обычные станки были объявлены ими исчадьем ада и порождением зла. Даже, по моему, рисовали их с красными горящими глазами.
Где то подсознательно, люди всегда боялись машин которые создавали. Конечно, машины несли болезненные социальные изменения для многих простых людей, но уверен, дело не только в этом.
С точки зрения психологии, это интересный феномен. )) Думаю, одна из причин подсознательного страха, - одушевление своего творения и отношение к нему как к чему то способному к чуствам и страстям. То есть - проекция своих качеств, способностей, мыслей, эмоций и стремлений на неодушевленный объект, который тем самым и одушевляется, начиная играть в сознании человека свою самостоятельную и осмысленную роль.
Человеку свойственно творить сущности (зачастую лишние), но кто сказал, что эти сущности не могут быть личностями например? А уж где воображение нарисует личность - в суперкомпьютере или столбе, - какая разница? :)
P.S. Важно то, что в воображаемой личности можно увидеть отраженные черты создавшего ее человека, - его сознания, мировосприятия и понимания жизни.
Думаете умнее старины Элона нет никого на планете сей? Да и с чего выводы о неизбежности 3-й мировой?
Стереотипы мышления типичного американца?
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В теме "Юмор и интересное" (или наоборот?... не важно), участник скинул пост, в котором Элон Маск философствует об опасности ИИ. Размытой и реальной. Под размытой я подразумеваю его апеллирование к самому умному объекту, умнее любого человека. Под реальной – оставление людей без работы. Вон, в Сбербанке уже ставят роботов. Когда-то всё началось с терминалов.
В связи с этим вопрос:
Как вы представляете ближайшее будущее (до 50 лет вперёд)? Какое место будет занимать в нём среднестатистический человек? Исследовательская сфера? Потребительская? А может творческая? Чем ещё заняться, когда Т-800 стоит рядом и охраняет тебя, поднося какао с чаем каждые пару часов?