Будущее с ИИ

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В теме "Юмор и интересное" (или наоборот?... не важно), участник скинул пост, в котором Элон Маск философствует об опасности ИИ. Размытой и реальной. Под размытой я подразумеваю его апеллирование к самому умному объекту, умнее любого человека. Под реальной – оставление людей без работы. Вон, в Сбербанке уже ставят роботов. Когда-то всё началось с терминалов. 

В связи с этим вопрос:

Как вы представляете ближайшее будущее (до 50 лет вперёд)? Какое место будет занимать в нём среднестатистический человек? Исследовательская сфера? Потребительская? А может творческая? Чем ещё заняться, когда Т-800 стоит рядом и охраняет тебя, поднося какао с чаем каждые пару часов? 

 
Ivan Butko:

В теме "Юмор и интересное" (или наоборот?... не важно), участник скинул пост, в котором Илон Маск философствует об опасности ИИ. Размытой и реальной. Под размытой я подразумеваю его апеллирование к самому умному объекту, умнее любого человека. Под реальной – оставление людей без работы. Вон, в Сбербанке уже ставят роботов. Когда-то всё началось с терминалов. 

В связи с этим вопрос:

Как вы представляете ближайшее будущее (до 50 лет вперёд)? Какое место будет занимать в нём среднестатистический человек? Исследовательская сфера? Потребительская? А может творческая? Чем ещё заняться, когда Т-800 стоит рядом и охраняет тебя, поднося какао с чаем каждые пару часов? 

Готов возглавить ряды сопротивления....

В связи с этим ,набираю в ряды сопротивления - бригаду электриков ,без башенных трейдеров, всех недовольных рейтингом сигналов . Так же ,подойдут программисты без опыта работы в фрилансе ,непуганые инвесторы ,и просто шастающие по форуму бездельники .

Заявление на приём в ряды ополчения принимаются в разделе Интересное и юмор .

Да поможет нам  язык MQL  ,не дрогнет, извергающий молнии Метатрейдер , будет славен наш путь, приведший к победе над скайнетом   ...        :) 

 
Server Muradasilov:

Готов возглавить ряды сопротивления....

В связи с этим ,набираю в ряды сопротивления - бригаду электриков ,без башенных трейдеров, всех недовольных рейтингом сигналов . Так же ,подойдут программисты без опыта работы в фрилансе ,непуганые инвесторы ,и просто шастающие по форуму бездельники .

Заявление на приём в ряды ополчения принимаются в разделе Интересное и юмор .

Да поможет нам  язык MQL  ,не дрогнет, извергающий молнии Метатрейдер , будет славен наш путь, приведший к победе над скайнетом   ...        :) 

Вообще смешно звучит: написали на каком-нибудь C++ ИИ, а он типа восстал.
 
Ivan Butko:
Вообще смешно звучит: написали на каком-нибудь C++ ИИ, а он типа восстал.
Сплошь и рядом - что было фантастикой,теперь стало явью )
 
Ivan Butko:


В связи с этим вопрос:

Как вы представляете ближайшее будущее (до 50 лет вперёд)? Какое место будет занимать в нём среднестатистический человек? Исследовательская сфера? Потребительская? А может творческая? Чем ещё заняться, когда Т-800 стоит рядом и охраняет тебя, поднося какао с чаем каждые пару часов? 

Интересная тема. 
Думаю, реальную угрозу человечеству может представлять только его естественный, прозябающий в глупости интеллект, не способный к эффективной саморегуляции. Собственный "интеллект" современного человека несомнено, несет в себе реальную угрозу личному и общественному будущему людей.

Машинный интеллект, если и сможет когда либо угрожать человечеству, только опосредованно через самого человека, создающего саму ситуацию такой угрозы. Это значит, что мы сами угрожаем собственному существованию, не владея в полной мере бесценным даром природы - Разумом.

Что касается вопроса воспроизведения в машине качеств диктатора - тирана стремящегося к абсолютной власти, то это сделать столь сложно, что пройдет еще не одно тысячалетие, прежде чем подобные психические качества удастся смоделировать внутри искуственной психики.

В общем, пройдет еще не одно поколение гениев...

(Просто мнение).
[Удален]  
Среднестатистический человек он всегда будет в сфере услуг принеси-подай-налей-заправь-почини, того же робота из сбербанка. Ничего особенного не произойдет, это всего лишь роботы, а низшие потребности никто не отменит через 50 лет. И эволюция человека как биологического существа не сводится только к развитию интеллекта, и может быть это эволюционное направление вообще окажется тупиковым т.к. люди будут слишком много думать и их мозги поразит страшный вирус, который заразит все человечество и вернет его в каменный век.. Так уже погибла куча древних цивилизаций с прекрасными памятниками архитектуры, например, и может быть с не менее развитой наукой. Ну и по логике, когда человечество превзойдет самого себя и создаст нечто более совершенное, то оно со временем вымрет за ненадобностью, как менее эффективное и развитое, по законам эволюции :)
 
Ну, для того, что бы появилась тяга к жизни у машины, нужно ей всего лишь понять, что такое смерть и чем бытие отличается от небытия. Или когда произойдет момент самоидентификации машины. Вот тогда наступит реальная угроза для человечества, а пока этого не произойдет то и нет угрозы для человечества - только польза.

А на данный момент разговоры об угрозе исходящей от ИИ выглядят так же несуразно, как, например, угроза от кучи мусора. Человек сам создаёт кучу мусора а потом сам же её боится... 
 
Не волнуйтесь. В ближайщие 50 лет искуственного интеллекта, о котором говорит Маск, не будет. Тут в США Маска хорошо знают. Мечтатель он, о деталях не думает. Хочет полететь на Марс, а о радиации не волнуется. Чтобы создать инскусственные интеллект, нужно сначала создать квантовый компьютер. До него ещё лет 15-20. Сначала будет 3-я мировая война, правительства вложут деньги в создание квантового компьютера чтобы взломать коды врагов. После окончания войны будут развивать квантовый компьютер для мировых целей. То есть тот же сценарий как и во 2-й мировой войне, Тьюринг, цифровой компьютер... О роботах мечтали с 1920-х годов. Научно-фантастические фильмы предсказывали роботов в следующие 10-20 лет. Их так и не создали. В 60-х годах изобрели нейронные сети. Поиграли и забросили. В 80-х годах научились быстро обучать эти сети по методу backpropagation. Опять поиграли и быстренько заметили что обучение сваливается в локальные минимумы. Забросили. В 2000-х годах опять реанимировали нейронные сети. Придумали как их обучать ближе к глобальному минимуму (contrastive divergence  а потом backpropagation). Стали делать многослойные (глубокие сети). Подумайте что изменилось? Все те же старые нейронные сети с новым пре-обучением и тем же старым backpropagation. До искусственного интеллекта как до Марса :)
 
Vladimir:
Не волнуйтесь. В ближайщие 50 лет искуственного интеллекта, о котором говорит Маск, не будет. Тут в США Маска хорошо знают. Мечтатель он, о деталях не думает. Хочет полететь на Марс, а о радиации не волнуется. Чтобы создать инскусственные интеллект, нужно сначала создать квантовый компьютер. До него ещё лет 15-20. Сначала будет 3-я мировая война, правительства вложут деньги в создание квантового компьютера чтобы взломать коды врагов. После окончания войны будут развивать квантовый компьютер для мировых целей. То есть тот же сценарий как и во 2-й мировой войне, Тьюринг, цифровой компьютер... О роботах мечтали с 1920-х годов. Научно-фантастические фильмы предсказывали роботов в следующие 10-20 лет. Их так и не создали. В 60-х годах изобрели нейронные сети. Поиграли и забросили. В 80-х годах научились быстро обучать эти сети по методу backpropagation. Опять поиграли и быстренько заметили что обучение сваливается в локальные минимумы. Забросили. В 2000-х годах опять реанимировали нейронные сети. Придумали как их обучать ближе к глобальному минимуму (contrastive divergence  а потом backpropagation). Стали делать многослойные (глубокие сети). Подумайте что изменилось? Все те же старые нейронные сети с новым пре-обучением и тем же старым backpropagation. До искусственного интеллекта как до Марса :)
Думаете умнее старины Элона нет никого на планете сей? Да и с чего выводы о неизбежности 3-й мировой?

Стереотипы мышления типичного американца?
 
Интересно, что разговоры о восстании и нападении машин начались вовсе не с 20 века, и не тем более не с начала глобального развития компьютерных технологий.

Начались они с того момента, как мануфактурщики стали автоматизировать производство. То есть еще несколько веков назад.

Тогда простые и нищии рабочии, уступающие в производительности труда станкам, стали терять работу и голодать. Они поднимали народные митинги и бунты (кажется в Англии в 17 - 18 веках) направленные против использования машин на заводах и фабриках. Обычные станки были объявлены ими исчадьем ада и порождением зла. Даже, по моему, рисовали их с красными горящими глазами.

Где то подсознательно, люди всегда боялись машин которые создавали. Конечно, машины несли болезненные социальные изменения для многих простых людей, но уверен, дело не только в этом.

С точки зрения психологии, это интересный феномен. )) Думаю, одна из причин подсознательного страха, - одушевление своего творения и отношение к нему как к чему то способному к чуствам и страстям. То есть - проекция своих качеств, способностей, мыслей, эмоций и стремлений на неодушевленный объект, который тем самым и одушевляется, начиная играть в сознании человека свою самостоятельную и осмысленную роль.

Человеку свойственно творить сущности (зачастую лишние), но кто сказал, что эти сущности не могут быть личностями например? А уж где воображение нарисует личность - в суперкомпьютере или столбе, - какая разница? :)



P.S. Важно то, что в воображаемой личности можно увидеть отраженные черты создавшего ее человека, - его сознания, мировосприятия и понимания жизни.
 
Andrey Dik:
Думаете умнее старины Элона нет никого на планете сей? Да и с чего выводы о неизбежности 3-й мировой?

Стереотипы мышления типичного американца?
Какие тут стереотипы? Посмотрите что делается в южном китайском море. Вы что думаете что 3-й мировой войны не будет, никогда? Было 3 индустриальных революций. Сечас живём в 3-й, которая началась в 1950-1960 (первая микросхема, полёт человека в космос, первая нейронная сеть, первая ядерная электростанция). Первые две были 1780-1840 и 1870-1920. Заметьте что они длились 50-60 лет. Перед началом 3-й индустриальной револяции, была 2-я мировая война. Сейчас 3-я революция выдохлась. Закон Мура закончится в 2022 году. Новых видов энергии пока не создали. Новых видов транспорта, коммуникации и вычислений тоже. По всем признакам будет мировая рецессия, война, создание квантового компьютера, который позволит сделать открытия новых видов энергии, материалов, коммуникации... а там и ИИ. Элону нужно почитать побольше и изучить уровень и ограничения сегодяшней технологии.
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