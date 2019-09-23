MetaTrader 5 на Intel Xeon Phi 7250 - 272 ядра в одном компьютере - страница 8
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Aleksandr Volotko:
С агентами в облаке всё понятно - платишь за время работы агента и не больше. Началась оптимизация, на 1-ом проходе получили 256(512) агентов задания, на 2-ом проходе уже будет задействовано меньше агентов, на 20-м проходе будет задействовано на порядок меньше агентов, чем на 1-ом проходе и т.д.
С ценами на инстанс разобрались...
А вот с ценами на облако не всё однозначно. Время работы агента зависит от проца в вакууме + размер исполняемого файла + размер истории + необходимые для теста файлы = непонятно сколько баксов * количество проходов.
За 1 бакс я могу примерно просчитать количество проходов в инстанс и ни центом больше. А остановить облако при достижении затраты в 1 бакс не получится. Мне не нужен быстрый результат оптимизации и мне достаточно получить результат за 3 часа и 2 бакса, нежели за 20 минут и 10 баксов.
В прошлом году собирал сервак на продажу, в этом все не соберусь, выгодное дело нынче... на ебей все покупается, а в России потом продается в 2 раза дороже, но выкупают в течении пары дней, выгодный бизнес.
Xeon E5 2695v4 (2шт) 36 ядер 72 потока.
материнская плата ASUS Z10PE-D8 WS
64 gb оперативная память DDR4 2400MHz
Ради интереса запустил на нем Мт5 и включил оптимизацию советника, посмотреть как это будет, был приятно удивлен что для него что есть оптимизация что ее нет, то что мой 4-х ядерный ноутбук делает за 6-8 часов, эта зверюга на вскидку проделала бы менее чем за час, при этом можно было комфортно смотреть какое видео или заниматься видео-обработкой.
Понятно тратить такие деньги ради оптимизации роботов смысла нет, так же сервак не для игр, но вот для рендеренга и 3D задач очень хороший, хоть и считается средней категорией, так сказать тот кто может себе позволить его.
Ну а вот использование Xeon E5-2699 44 камня и если таких поставить в мать на 4 проца + 160 гигов оперативы... то это уже более превлекательная система...
К примеру можно обеспечить весь свой регион или всю Россию, сетевым потоком, для игры в Cs Go )))
В прошлом году собирал сервак на продажу, в этом все не соберусь, выгодное дело нынче... на ебей все покупается, а в России потом продается в 2 раза дороже, но выкупают в течении пары дней, выгодный бизнес.
Xeon E5 2695v4 (2шт) 36 ядер 72 потока.
материнская плата ASUS Z10PE-D8 WS
64 gb оперативная память DDR4 2400MHz
Ради интереса запустил на нем Мт5 и включил оптимизацию советника, посмотреть как это будет, был приятно удивлен что для него что есть оптимизация что ее нет, то что мой 4-х ядерный ноутбук делает за 6-8 часов, эта зверюга на вскидку проделала бы менее чем за час, при этом можно было комфортно смотреть какое видео или заниматься видео-обработкой.
Понятно тратить такие деньги ради оптимизации роботов смысла нет, так же сервак не для игр, но вот для рендеренга и 3D задач очень хороший, хоть и считается средней категорией, так сказать тот кто может себе позволить его.
Ну а вот использование Xeon E5-2699 44 камня и если таких поставить в мать на 4 проца + 160 гигов оперативы... то это уже более превлекательная система...
К примеру можно обеспечить весь свой регион или всю Россию, сетевым потоком, для игры в Cs Go )))
хотелось бы увидеть как пример хотя бы одного робота, который проходит оптимизацию за много лет, а затем успешно торгует
а иметь супер ПК стоимостью мама дорогая, оптить на нем и тратить кучу времени, а в итоге слив депо, очень похоже на дорогие взрослые игрушки
хотелось бы увидеть как пример хотя бы одного робота, который проходит оптимизацию за много лет, а затем успешно торгует
а иметь супер ПК стоимостью мама дорогая, оптить на нем и тратить кучу времени, а в итоге слив депо, очень похоже на дорогие взрослые игрушки
Но не факт что будет так же на реале, время покажет.
Супер ПК явно люди собирают не для МТ5, есть задачи куда ресурсоемкие и более значимые в плане заработка, к примеру что в прошлом году собрал ПК у меня купила фото-видео студия, которая специализируется на предоставлении услуг по различным фото сессиям, видеосъемкам праздников свадеб и частным заказам. Кто работал с изображением в 4к тот поймет, сколько это по времени занимает рендеринг видео и вообще работа с таким форматом. Без много поточного железа и огромного кол-ва видеопамяти, за это видео лучше не браться.
Хотя если такую машинку кто на халяву подгонит, можно в MQL5 Cloud свои ядра продавать )) или если разрабы сделают чудо 21 века и смастерят МТ5 таким образом что бы можно было тестировать роботов которые торгуют в стакане, тот тут явно такая машинка пригодиться, ведь обработать на прогоне миллионы тиков в стакане мне кажется ресурсоемкая задача.
В прошлом году собирал сервак на продажу, в этом все не соберусь, выгодное дело нынче... на ебей все покупается, а в России потом продается в 2 раза дороже, но выкупают в течении пары дней, выгодный бизнес.
Расскажите, как Вы решились на такой риск. У Вас уже был потенциальный клиент, и если не был, то как Вы его нашли, через какую площадку?
Расскажите, как Вы решились на такой риск. У Вас уже был потенциальный клиент, и если не был, то как Вы его нашли, через какую площадку?
У моего товарища бизнес, он скупает разное старое барахло компьютерное и телефонное, его люди то что нужно ремонтируют и выставляют на продажу, через его сеть и продаю, новый сервер на новых камнях Xeon E5 2695v4 будет стоить не меньше 500 тыс, это без видеокарт, но на бу камнях за 200 -250 без видеокарт вполне привлекательная цена, любой свадебный фотограф себе может позволить... или программист который хочет роботов тестить на режиме каждый тик на основе реальных тиков ))) - но все это балавство и для простого смертного не нужная вещь... хотя по логике русского мужика, а вдруг пригодиться, можно и себе собрать, но по опыту лучше собирать на 4-х камнях, потенциала больше.
если Ренат скажет что AVX2 используется в работе тестера, то можно и такой ксеон, во втором случае
санди или иви бридж будет в несколько раз дешевле и по скорости проиграет копейки, у меня китай очень близко, б/у санди ксеоны не помню сколько стоят, иви популярная модель была 6 тыс, следующая модель с avx2 уже 10 примерно
просто навеяло, может кому пригодится
Если кому нужна нормальная многоядерная сборка, то можно бюджетно за 25 тыс с китая купить на Али,уже собранный вариант без видеокарты... оранжевая карта такая.
Deluxe HUANAN X79 Xeon E5 1650 C2 (6 ядер 12 потоков) 16 гигов оперативы. Можно все и по отдельности купить и проц взять на 10 камней. Почему эта карта, все по тому что она поддерживает серверные процессоры и серверную память, которые в китае лопатами продают за копейки.
Для того что бы работать в с программами с многоядерной поддержкой вполне достаточно.
Добрый день!
Пришлите плиз конфу системника - мат плата, память, чтоб не страдать поиском совместимости :)