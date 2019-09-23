MetaTrader 5 на Intel Xeon Phi 7250 - 272 ядра в одном компьютере - страница 4
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В новом билде полная поддержка NUMA систем с полной утилизацией и правильной балансировкой будет. Все ядра используются.
Скриншот текущей беты.
Ренат, побалуйте общественность отчетами о perfomanc'е: какая скорость в итоге-то? Какие общие впечатления от этого зверя?
Насколько я прорабатывал этот порос, так это математический сопроцессор с отдельным компилятором для расспаралеливания вычислений. Если ваш софт не поддерживает параллельную работу, то толку от такого количества ядер нету. Продавец не рекомендовал его брать из за заморочек с компилятором и т.д.
Это в первом поколении так было.
А тут второе поколение x200, которое является чистым и единственным процессором в системе. Никаких дополнительных компиляторов не нужно.
Это большой шаг в реальное использование мультиядерных процессоров в массовом сегменте. Разработчикам надо правильно переделывать свои приложения на прямую работу в NUMA окружении, чтобы использовать максимум ядер без штрафов по доступу к памяти.
Мы опубликуем результаты, как закончим оптимизацию всех процессов тестера под такое количество ядер и выпустим очередной релиз.
Насколько я прорабатывал этот порос, так это математический сопроцессор с отдельным компилятором для расспаралеливания вычислений. Если ваш софт не поддерживает параллельную работу, то толку от такого количества ядер нету. Продавец не рекомендовал его брать из за заморочек с компилятором и т.д.
В феврале 2013 года я себе купил Xeon Phi и не было там ни каких заморочек, компилятор от интела отлично распараллеливает циклы, и очень просто было работать с xeon phi по сравнению с Tesla-ой для которой надо отдельно писать код на CUDA. Но поиграв с Xeon Phi и Tesla-ой всё равно в итоге уходишь обратно на CPU. главное алгоритмы и код а не железо) а вот материнские платы с сокетом lga 3647 это интересно, но цена компика от 8000$ явно не обще доступный сегмент.
вопрос к разработчикам, появилась потребность покупки 1-2 ПК в качестве сервера (тестер и торговля роботом), какие основные технологии использует MT5 в процессорах, AES AVX1-2, SSE2-4, выбор процессоров от Xeon Sandy и Ivy Bridge б/у из китая, до новых Ryzen R1700, у райзенов ясно, что много ядер, новые технологии??, но в разгоне один системник R 1700 с 8/16 ядер жрет больше чем 2 системника Xeon e-3 1230v2 (Ivy Bridge) с 4/8 ядрами
вот с этого и возникает вопрос, будет ли один Ryzen R7 1700 с новыми технологиями лучше или равен 2 системникам с Xeon E-3 1230v2 работающих в паре при оптимизации и в тестере
Это в первом поколении так было.
А тут второе поколение x200, которое является чистым и единственным процессором в системе. Никаких дополнительных компиляторов не нужно.
Это большой шаг в реальное использование мультиядерных процессоров в массовом сегменте. Разработчикам надо правильно переделывать свои приложения на прямую работу в NUMA окружении, чтобы использовать максимум ядер без штрафов по доступу к памяти.
Мы опубликуем результаты, как закончим оптимизацию всех процессов тестера под такое количество ядер и выпустим очередной релиз.
Тоже сейчас страдаю из за отсутствия выч. мощностей, так как приложение расспаралелено, а ядер не хватает. Давненько прорабатывал вопрос многоядерности и рассматривал Xhi, но если с тех пор произошли изменения о которых Вы указали, а именно. Процессор позиционирует себя как центральный, без дополнительных танцев с компилятором, то это действительно шаг в перёд. Буду следить за темой :-)
Тоже сейчас страдаю из за отсутствия выч. мощностей, так как приложение расспаралелено, а ядер не хватает. Давненько прорабатывал вопрос многоядерности и рассматривал Xhi, но если с тех пор произошли изменения о которых Вы указали, а именно. Процессор позиционирует себя как центральный, без дополнительных танцев с компилятором, то это действительно шаг в перёд. Буду следить за темой :-)
Немного не понял. Ведь все равно на материнке есть обычный CPU и именно он является центральным, именно на нем работает OS и запускаются приложения? А как тогда Phi виден, как центральный? Неясно..
Немного не понял. Ведь все равно на материнке есть обычный CPU и именно он является центральным, именно на нем работает OS и запускаются приложения? А как тогда Phi виден, как центральный? Неясно..
А он и есть центральный. Например: