MetaTrader 5 на Intel Xeon Phi 7250 - 272 ядра в одном компьютере - страница 2

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Nikolay Moskalev:

))) если и есть задача с кучей прогонов, то на порядок дешевле в облаке считать

не могу представить даже где такие многоядерные мощи нужны ))) 

для портфельных советников )))

 
Aleksey Rodionov:
Сколько такая игрушка стоит, окупается ли она вообще?

смотря как этим играться ) для торговли и пары ядер хватит

 
transcendreamer:

для портфельных советников )))

увесистый портфельчик нужен, советников штук так эдак 500 наверное потянет )))) но тут уже вопрос тайм менеджмента встает, чтобы контролировать работу такого портфеля еще человек 20 надо нанимать 

 
Renat Fatkhullin:

Наверное, многим будет интересно посмотреть:

   

Сначало не понял а теперь понял. Этот процессор имеет 68 ядер по 4 потока на каждое ядро =272 потоков общий

 
Lenar Timergalin:
   Я чето не понял, на офф сайте написана 68 ядер а вы говорите 272 ядер

похоже речь идет о стойке серверной с 4я Intel Xeon Phi 7250

68 х 4 = 272 

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transcendreamer:

Да тебе бы и этой зверь-машины не хватило 

Да, я и две взял бы. И загрузил бы.

Nikolay Moskalev:

))) если и есть задача с кучей прогонов, то на порядок дешевле в облаке считать

не могу представить даже где такие многоядерные мощи нужны ))) 

Облако штука замечательная, во всех отношениях. Но у него есть ограничения, например - нельзя туда советник запихнуть, использующий dll. А на локальных агентах - пожалуйста. И если много вычислений, то экономически выгоднее было бы купить такой пепелац. Или два :) Даже не смотря на то, что в облаке агенты морально не устаревают со временем, в отличие от локальных, купленных.

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Lenar Timergalin:

Сначало не понял а теперь понял. Этот процессор имеет 68 ядер по 4 потока на каждое ядро =272 потоков общий

Чудесно.

Хорошие сапоги, надо брать! (с)

 
Lenar Timergalin:

   

Сначало не понял а теперь понял. Этот процессор имеет 68 ядер по 4 потока на каждое ядро =272 потоков общий

Насколько я понимаю, это процессор в виде платы PCI-Express. Воткнуто 4 платы.


P.S. Там потолок вроде у Xeon Phi 7290, 72 ядра.
 
Это все 272 загружены чтоли на данный момент?  Интересно что нужно запустить чтобы его на 100% так  загрузить?
 

Ну, блин, числогрыз...

Нам так не жить...

Но, с другой стороны - до облака ему далеко...  Пусть у нас ядер поменьше, зато нас много. Зерг раш - форефер !

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