MetaTrader 5 на Intel Xeon Phi 7250 - 272 ядра в одном компьютере - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
))) если и есть задача с кучей прогонов, то на порядок дешевле в облаке считать
не могу представить даже где такие многоядерные мощи нужны )))
для портфельных советников )))
Сколько такая игрушка стоит, окупается ли она вообще?
смотря как этим играться ) для торговли и пары ядер хватит
для портфельных советников )))
увесистый портфельчик нужен, советников штук так эдак 500 наверное потянет )))) но тут уже вопрос тайм менеджмента встает, чтобы контролировать работу такого портфеля еще человек 20 надо нанимать
Наверное, многим будет интересно посмотреть:
Сначало не понял а теперь понял. Этот процессор имеет 68 ядер по 4 потока на каждое ядро =272 потоков общий
Я чето не понял, на офф сайте написана 68 ядер а вы говорите 272 ядер
похоже речь идет о стойке серверной с 4я Intel Xeon Phi 7250
68 х 4 = 272
Да тебе бы и этой зверь-машины не хватило
Да, я и две взял бы. И загрузил бы.
))) если и есть задача с кучей прогонов, то на порядок дешевле в облаке считать
не могу представить даже где такие многоядерные мощи нужны )))
Облако штука замечательная, во всех отношениях. Но у него есть ограничения, например - нельзя туда советник запихнуть, использующий dll. А на локальных агентах - пожалуйста. И если много вычислений, то экономически выгоднее было бы купить такой пепелац. Или два :) Даже не смотря на то, что в облаке агенты морально не устаревают со временем, в отличие от локальных, купленных.
Сначало не понял а теперь понял. Этот процессор имеет 68 ядер по 4 потока на каждое ядро =272 потоков общий
Чудесно.
Хорошие сапоги, надо брать! (с)
Сначало не понял а теперь понял. Этот процессор имеет 68 ядер по 4 потока на каждое ядро =272 потоков общий
Насколько я понимаю, это процессор в виде платы PCI-Express. Воткнуто 4 платы.
P.S. Там потолок вроде у Xeon Phi 7290, 72 ядра.
Ну, блин, числогрыз...
Нам так не жить...
Но, с другой стороны - до облака ему далеко... Пусть у нас ядер поменьше, зато нас много. Зерг раш - форефер !