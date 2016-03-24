Экономический календарь - страница 3
Антон , по ссылке 342 билда , качается 338
Обновления еще не успели разойтись по сети CDN. В ближайшее время (1-2 часа) они разойдутся и будут доступны для скачивания.
2010.10.06 21:54:19 LiveUpdate download 'mt5clwtst' failed
Данное сообщение говорит о том, что у Вас во время закачки была потеряна связь с сервером у LiveUpdate подключения. В следующем билде терминала закачка обновлений будет более "живучей" + добавлена кнопка принудительной проверки обновления.
PS. По прошествии часа при очередном (пере)подключении к серверу терминал докачает остатки обновлений и предложит обновится.
нет - Vista 64
нет - Vista 64
Попробуйте в меню терминала выбрать File -> Open Data Folder, после чего закрыть терминал и удалить файл bases\MetaQuotes-Demo\news\news.dat.
После этого запустите терминал и залогинтесь на счет (только не на счет участника чемпионата).
И пожалуйста сообщите помогло или нет.
нет
попробул 3 раз ...
news.dat появляется сново.... так и надо по моему , но экономический календарь - нет
п.п.
скачал сново - ОК :)
но по Live Update - не хочеть....
нет
Можете сказать разрешены ли у Вас новости (галка Enable News в Tools -> Options -> Server) и какие языки выбраны для новостей (News Languages).
Хорошо будет если Вы просто приложите скриншот вкладки Tools -> Options -> Server.
скачал сново - ОК :)
но по Live Update - не хочеть....
Все в порядке. :) Вставил галка и другой терминал тоже имеет календар.... Виноват.. Извините.
Спасибо !!!
опять не долго радовался нововведению )
- наличие календаря зависит от брокера: в дефолтном есть, в других - нет
+ время - торговое - отлично! не надо париться, сопоставлять..
- метки расставленные автоматически не убераются при переключениии счета (а у него время и другое может быть, а если есть свой календарь и включено автообновление - натыкает еще меток)
- пункт меню "добавить все новости на график" добавляет совсем не все.. может, тока важные? тогда и обозвать пункт надо соответственно.
* не плюс и не минус, а скорее пожелание - ввести историю календаря - будет полезно для изучения влияния оных на движухи.
а вообще идея хорошая. довести бы до ума ))
majestic:
* не плюс и не минус, а скорее пожелание - ввести историю календаря - будет полезно для изучения влияния оных на движухи.
а вообще идея хорошая. довести бы до ума ))
На счет истории присоединюсь.
Заодно стоит подумать о том чтобы доступ дать к календарю на прямую из MQL5, а не через объекты на графике.
PS
Хотелось бы еще календарь к тестеру подвязать, чтобы при тестировании анализировать влияние истории экономических новостей на торговую систему и рынок в целом.