Mischek:
Антон , по ссылке 342 билда , качается 338 

Обновления еще не успели разойтись по сети CDN. В ближайшее время (1-2 часа) они разойдутся и будут доступны для скачивания.

2010.10.06 21:54:19 LiveUpdate download 'mt5clwtst' failed


Данное сообщение говорит о том, что у Вас во время закачки была потеряна связь с сервером у LiveUpdate подключения. В следующем билде терминала закачка обновлений будет более "живучей" + добавлена кнопка принудительной проверки обновления.

PS. По прошествии часа при очередном (пере)подключении к серверу терминал  докачает остатки обновлений и предложит обновится.

Manov:

нет -   Vista  64

А вот это уже интересно...
 
gwend:

Спасибо
 
Manov:

нет -   Vista  64

  

Попробуйте в меню терминала выбрать File -> Open Data Folder, после чего закрыть терминал и удалить файл bases\MetaQuotes-Demo\news\news.dat.

После этого запустите терминал и залогинтесь на счет (только не на счет участника чемпионата).

И пожалуйста сообщите помогло или нет. 

gwend:

нет

 

 


попробул 3 раз  ... 

news.dat появляется сново.... так и надо   по моему , но  экономический календарь - нет

 

 

п.п.

 

 

скачал сново - ОК   :)

но по Live Update - не хочеть....   

 
Manov:

нет 

Можете сказать разрешены ли у Вас новости (галка Enable News в Tools -> Options -> Server) и какие языки выбраны для новостей (News Languages). 

Хорошо будет если Вы просто приложите скриншот вкладки Tools -> Options -> Server.

Manov:

скачал сново - ОК   :)

но по Live Update - не хочеть....   

То есть теперь все в порядке с календарем?
 

Все в порядке. :)   Вставил галка и другой терминал тоже имеет календар.... Виноват..  Извините.

Спасибо !!! 

 

опять не долго радовался нововведению )

- наличие календаря зависит от брокера: в дефолтном есть, в других - нет

+ время - торговое - отлично! не надо париться, сопоставлять..

- метки расставленные автоматически не убераются при переключениии счета (а у него время и другое может быть, а если есть свой календарь и включено автообновление - натыкает еще меток) 

- пункт меню "добавить все новости на график" добавляет совсем не все.. может, тока важные? тогда и обозвать пункт надо соответственно.

* не плюс и не минус, а скорее пожелание - ввести историю календаря - будет полезно для изучения влияния оных на движухи. 

а вообще идея хорошая. довести бы до ума )) 

majestic:

* не плюс и не минус, а скорее пожелание - ввести историю календаря - будет полезно для изучения влияния оных на движухи. 

а вообще идея хорошая. довести бы до ума )) 

На счет истории присоединюсь.

Заодно стоит подумать о том чтобы доступ дать к календарю на прямую из MQL5, а не через объекты на графике.

PS

Хотелось бы еще календарь к тестеру подвязать, чтобы при тестировании анализировать влияние истории экономических новостей на торговую систему и рынок в целом.

