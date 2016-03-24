Экономический календарь - страница 2

Я Вам верю и так , но у меня всё равно нет
 

К сожалению, в 338 билде была допущена ошибка построения календаря. Исправление будет доступно в ближайшем билде.

Приносим свои извинения.

Alexander:

Ждем тоды сразу с MQL (Если можно добавьте еще и праздники, я в сервисдеске писал)... :)
 

Все хорошо одно плохо, разворачиваешь новость  с вкладки Новости для прочтения, а при повторном открытии терминала новостное окошко не запоминает размер.

Ну очень неудобно пользователям интересующимся фундаментальным анализом!

Разработчикам.

Все хорошо, но вот та ситуация, с тремя терминалами осталась (НЕСМОТРЯ НА ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ БИЛД!!!).

В том в котором календарь был он так и присутствует, а в двух остальных нет.

Просьба объяснить с чем это связано. Или пора заявку в сервисдеск отправлять?

 
должен быть билд 342 , проверяли ?

по ссылке 342 билда , качается 338 

 а обновится не получается  

2010.10.06 21:54:19 LiveUpdate download 'mt5clwtst' failed

 

потом разберутся , сейчас все на чемпе наверно  

 
Для чемпионатских счетов новости и экономический календарь отключены. Или эти два терминала подключены не к счетам участников?

 
Антон , по ссылке 342 билда , качается 338
 
нет -   Vista  64

 

 

Да к счетам участников чемпионата, как инвестор. Сразу почему-то так и  подумал (в первом посте так и указал 1 - демка и 2 с чемпионата)...
