Экономический календарь - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
К сожалению, в 338 билде была допущена ошибка построения календаря. Исправление будет доступно в ближайшем билде.
Приносим свои извинения.
К сожалению, в 338 билде была допущена ошибка построения календаря. Исправление будет доступно в ближайшем билде.
Приносим свои извинения.
Все хорошо одно плохо, разворачиваешь новость с вкладки Новости для прочтения, а при повторном открытии терминала новостное окошко не запоминает размер.
Ну очень неудобно пользователям интересующимся фундаментальным анализом!
Разработчикам.
Все хорошо, но вот та ситуация, с тремя терминалами осталась (НЕСМОТРЯ НА ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ БИЛД!!!).
В том в котором календарь был он так и присутствует, а в двух остальных нет.
Просьба объяснить с чем это связано. Или пора заявку в сервисдеск отправлять?
Разработчикам.
Все хорошо, но вот та ситуация, с тремя терминалами осталась (НЕСМОТРЯ НА ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ БИЛД!!!).
В том в котором календарь был он так и присутствует, а в двух остальных нет.
Просьба объяснить с чем это связано. Или пора заявку в сервисдеск отправлять?
должен быть билд 342 , проверяли ?
по ссылке 342 билда , качается 338
а обновится не получается
2010.10.06 21:54:19 LiveUpdate download 'mt5clwtst' failed
потом разберутся , сейчас все на чемпе наверно
Разработчикам.
Все хорошо, но вот та ситуация, с тремя терминалами осталась (НЕСМОТРЯ НА ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ БИЛД!!!).
В том в котором календарь был он так и присутствует, а в двух остальных нет.
Просьба объяснить с чем это связано. Или пора заявку в сервисдеск отправлять?
Для чемпионатских счетов новости и экономический календарь отключены. Или эти два терминала подключены не к счетам участников?
Для чемпионатских счетов новости и экономический календарь отключены. Или эти два терминала подключены не к счетам участников?
Для чемпионатских счетов новости и экономический календарь отключены. Или эти два терминала подключены не к счетам участников?
нет - Vista 64
Для чемпионатских счетов новости и экономический календарь отключены. Или эти два терминала подключены не к счетам участников?