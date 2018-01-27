Криптовалюта что - отходит... или еще барахтаться долго будет???

Новый комментарий
 
  • 20% (24)
  • 28% (34)
  • 32% (38)
  • 20% (24)
Всего проголосовало: 120
 

Почему-то некоторые уже предрекли ей скорый и бесславный конец...

 

таких падений было 6 на истории биткоина. Люди постоянно что-то говорят и всегда кто-то оказывается прав, как минимум 50% правы останутся. Обычная рыночная ситуация, рынок развивается по своему алгоритму и ему нет дела до комментариев "аналитиков".

 
Maxim Romanov:

таких падений было 6 на истории биткоина. Люди постоянно что-то говорят и всегда кто-то оказывается прав, как минимум 50% правы останутся. Обычная рыночная ситуация, рынок развивается по своему алгоритму и ему нет дела до комментариев "аналитиков".

Все пузыри рано или поздно лопаются. И смешно, когда вроде бы серьёзные люди говорят, что форекс их не устраивает завышенным риском, а потом сами же балуются криптовалютами. Если уж форекс - занятие рискованное, так не проще ли купить облигации? Но нет, они прыгают в последний вагон поезда, закономерно теряют половину (в лучшем случае) средств, но упорно не хотят признавать, что стали жертвой стадного инстинкта. 
 
Sergey Vradiy:
Все пузыри рано или поздно лопаются. И смешно, когда вроде бы серьёзные люди говорят, что форекс их не устраивает завышенным риском, а потом сами же балуются криптовалютами. Если уж форекс - занятие рискованное, так не проще ли купить облигации? Но нет, они прыгают в последний вагон поезда, закономерно теряют половину (в лучшем случае) средств, но упорно не хотят признавать, что стали жертвой стадного инстинкта. 

с этим согласен ,много раз сталкивался с такой формулировкой, что форексу доверять нельзя, вот торговал бы ты на фонде и показывал бы такие результаты.... Но вот криптовалютам можно... Там столько людей уже было кинуто на этих криптовалютах, что уже и не посчитаешь. Было дело, зарегился на одной крупной бирже криптовалютной, которая полонекс называется и купил там бурсткоинов, думаю расти будут. По 1 центу брал. После они выросли до 12 центов, но вот мой кошелек на бирже просто обнулили. Поэтому там рисков на этой криптовалюте  от того что пузырь лопнет, до того, что просто твой счет обнулят и скажут ,что не переводил ты нам никаких денег. В этом весь хваленый блокчейн, нельзя взломать.... да зачем, если можно просто забрать

 
Maxim Romanov:

с этим согласен ,много раз сталкивался с такой формулировкой, что форексу доверять нельзя, вот торговал бы ты на фонде и показывал бы такие результаты.... Но вот криптовалютам можно... Там столько людей уже было кинуто на этих криптовалютах, что уже и не посчитаешь. Было дело, зарегился на одной крупной бирже криптовалютной, которая полонекс называется и купил там бурсткоинов, думаю расти будут. По 1 центу брал. После они выросли до 12 центов, но вот мой кошелек на бирже просто обнулили. Поэтому там рисков на этой криптовалюте  от того что пузырь лопнет, до того, что просто твой счет обнулят и скажут ,что не переводил ты нам никаких денег. В этом весь хваленый блокчейн, нельзя взломать.... да зачем, если можно просто забрать


А что там в личном кабинете нет истории пополнений/снятий?

 
Alexandr Murzin:

А что там в личном кабинете нет истории пополнений/снятий?


Есть конечно, но там все по 0, вроде я и не заводил туда ничего

 
Maxim Romanov:

Есть конечно, но там все по 0, вроде я и не заводил туда ничего

  • 15% умрет несчастная
    (3) 
  • 20% барахтается
    (4) 
  • 50% будет жить вечно и счастливо
    (10) 
  • 15% темная валюритпохоже народ вета для темных дел - отомрет сама собой
    (3) 
Всего проголосовало: 20

да, похоже народ верит, несмотря ни на какие страшные прогнозы...))) 

 

А теперь посмотрите на золото

и на биткоин

что-то напоминает

 
Сергей Криушин:
  • 15% умрет несчастная

"- Рабинович, как Ваше здоровье?
- Не дождетесь ..."

 
Igor Yeremenko:

"- Рабинович, как Ваше здоровье?
- Не дождетесь ..."

Верит же народ в нечем не обеспеченный...так за криптой стоит вполне себе затраченная энергия и ненужность всей банковской и прочей бюрократии с непомерными процентами и взятками, а  с криптой по-моему всё прозрачно, хотя есть уже и невозвраты от бирж, которые правда прогорели... 
12345
Новый комментарий