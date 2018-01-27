Криптовалюта что - отходит... или еще барахтаться долго будет???
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- EURUSD - Тенденции, прогнозы и следствия (Часть №1)
- FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 27: Июль 2013) Продолжение следует...
Почему-то некоторые уже предрекли ей скорый и бесславный конец...
таких падений было 6 на истории биткоина. Люди постоянно что-то говорят и всегда кто-то оказывается прав, как минимум 50% правы останутся. Обычная рыночная ситуация, рынок развивается по своему алгоритму и ему нет дела до комментариев "аналитиков".
таких падений было 6 на истории биткоина. Люди постоянно что-то говорят и всегда кто-то оказывается прав, как минимум 50% правы останутся. Обычная рыночная ситуация, рынок развивается по своему алгоритму и ему нет дела до комментариев "аналитиков".
Все пузыри рано или поздно лопаются. И смешно, когда вроде бы серьёзные люди говорят, что форекс их не устраивает завышенным риском, а потом сами же балуются криптовалютами. Если уж форекс - занятие рискованное, так не проще ли купить облигации? Но нет, они прыгают в последний вагон поезда, закономерно теряют половину (в лучшем случае) средств, но упорно не хотят признавать, что стали жертвой стадного инстинкта.
с этим согласен ,много раз сталкивался с такой формулировкой, что форексу доверять нельзя, вот торговал бы ты на фонде и показывал бы такие результаты.... Но вот криптовалютам можно... Там столько людей уже было кинуто на этих криптовалютах, что уже и не посчитаешь. Было дело, зарегился на одной крупной бирже криптовалютной, которая полонекс называется и купил там бурсткоинов, думаю расти будут. По 1 центу брал. После они выросли до 12 центов, но вот мой кошелек на бирже просто обнулили. Поэтому там рисков на этой криптовалюте от того что пузырь лопнет, до того, что просто твой счет обнулят и скажут ,что не переводил ты нам никаких денег. В этом весь хваленый блокчейн, нельзя взломать.... да зачем, если можно просто забрать
с этим согласен ,много раз сталкивался с такой формулировкой, что форексу доверять нельзя, вот торговал бы ты на фонде и показывал бы такие результаты.... Но вот криптовалютам можно... Там столько людей уже было кинуто на этих криптовалютах, что уже и не посчитаешь. Было дело, зарегился на одной крупной бирже криптовалютной, которая полонекс называется и купил там бурсткоинов, думаю расти будут. По 1 центу брал. После они выросли до 12 центов, но вот мой кошелек на бирже просто обнулили. Поэтому там рисков на этой криптовалюте от того что пузырь лопнет, до того, что просто твой счет обнулят и скажут ,что не переводил ты нам никаких денег. В этом весь хваленый блокчейн, нельзя взломать.... да зачем, если можно просто забрать
А что там в личном кабинете нет истории пополнений/снятий?
А что там в личном кабинете нет истории пополнений/снятий?
Есть конечно, но там все по 0, вроде я и не заводил туда ничего
Есть конечно, но там все по 0, вроде я и не заводил туда ничего
- 15% умрет несчастная(3)
- 20% барахтается(4)
- 50% будет жить вечно и счастливо(10)
- 15% темная валюритпохоже народ вета для темных дел - отомрет сама собой(3)
да, похоже народ верит, несмотря ни на какие страшные прогнозы...)))
- 15% умрет несчастная
"- Рабинович, как Ваше здоровье?
- Не дождетесь ..."
"- Рабинович, как Ваше здоровье?
- Не дождетесь ..."
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