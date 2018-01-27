Криптовалюта что - отходит... или еще барахтаться долго будет??? - страница 5
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Всё хорошо будет с криптой, сейчас надо покупать, "Покупать надо когда на улице льётся кровь"(Дж.Рокфеллер), регулирование и даже криминализация, лишь только временно могут вызвать панику и просадки, в действительности крипта намного более надежней фиата и спрос будет только расти, а препятствия будут не эффективны, наоборот криминализация может только взвинтить цены, как у нелегальных товаров, а учитывая что контролировать обмен электронными сообщениями между людьми на порядки сложней, чем ловить материальных контробандистов, то это только подогреет ажиотаж, толком не изменив доступность.
Тут куда маятник качнется...или к полной свободе в будущей жизни...или к полной анархии...или к полному отказу от валюты, как к средству накопления или ростовщичества...только здесь и сейчас: типа шагреневой кожи...да и что может продаваться и покупаться в будущей жизни...кроме самой жизни... остальное всё у роботов...даже фантазии не хватает - насколько жизнь будет виртуальной роботизированной...человек, я думаю, может не выдержать этого и взбунтоваться...
У кого роботы у того и деньги. Остальные лишние кроме обслуги роботов.
Не всегда рыночная стоимость справедлива с точки зрений отдельных некоторых людей. Например картина Ван Гога для многих это просто обычная мазня, а стоит миллионы.
Так же и криптовалюта биткоин останется ценителям-нумизматам и будет что-то стоить, возможно даже нормально. Другие криптовалюты, я так понял, решают какие-то полезные реальные задачи.
Сегодня 1500 криптовалют через год 3000 еще через год 10000 .....
Рай для спекулянтов)))
Уже дворники говорят "надо покупать биткоин".
Не всегда рыночная стоимость справедлива с точки зрений отдельных некоторых людей. Например картина Ван Гога для многих это просто обычная мазня, а стоит миллионы.
Так же и криптовалюта биткоин останется ценителям-нумизматам и будет что-то стоить, возможно даже нормально. Другие криптовалюты, я так понял, решают какие-то полезные реальные задачи.
но картину Вангога можно выставить в музее на показа и брать за показ деньги, а за биткоин что можно взять?
мне кажется не верное сравнение.
стоимость картин раздули, создали ажиотаж, пригласили кучу народа поглазеть за деньги, отбили стоимость картины.
Сегодня 1500 криптовалют через год 3000 еще через год 10000 .....
Рай для спекулянтов)))
Уже дворники говорят "надо покупать биткоин".
Не обижайте дворников, от них, хоть, реальная польза.
Мне иногда кажется,что MQL уже на биткоин перешли в расчётах
У кого роботы у того и деньги. Остальные лишние кроме обслуги роботов.