Криптовалюта что - отходит... или еще барахтаться долго будет??? - страница 5

Новый комментарий
 
Алёша:

Всё хорошо будет с криптой, сейчас надо покупать, "Покупать надо когда на улице льётся кровь"(Дж.Рокфеллер), регулирование и даже криминализация, лишь только временно могут вызвать панику и просадки, в действительности крипта намного более надежней фиата и спрос будет только расти, а препятствия будут не эффективны, наоборот криминализация может только взвинтить цены, как у нелегальных товаров, а учитывая что контролировать обмен электронными сообщениями между людьми на порядки сложней, чем ловить материальных контробандистов, то это только подогреет ажиотаж, толком не изменив доступность.

Тут куда маятник качнется...или к полной свободе в будущей жизни...или к полной анархии...или к полному отказу от валюты, как к средству накопления или ростовщичества...только здесь и сейчас: типа шагреневой кожи...да и что может продаваться и покупаться в будущей жизни...кроме самой жизни... остальное всё у роботов...даже фантазии не хватает - насколько жизнь будет виртуальной роботизированной...человек, я думаю, может не выдержать этого и взбунтоваться...
 
Сергей Криушин:
Тут куда маятник качнется...или к полной свободе в будущей жизни...или к полной анархии...или к полному отказу от валюты, как к средству накопления или ростовщичества...только здесь и сейчас: типа шагреневой кожи...да и что может продаваться и покупаться в будущей жизни...кроме самой жизни... остальное всё у роботов...даже фантазии не хватает - насколько жизнь будет виртуальной роботизированной...человек, я думаю, может не выдержать этого и взбунтоваться...

У кого роботы у того и деньги. Остальные лишние кроме обслуги роботов.

 

Не всегда рыночная стоимость справедлива с точки зрений отдельных некоторых людей. Например картина Ван Гога для многих это просто обычная мазня, а стоит миллионы.

Так же и криптовалюта биткоин останется ценителям-нумизматам и будет что-то стоить, возможно даже нормально. Другие криптовалюты, я так понял, решают какие-то полезные реальные задачи.

 

Сегодня 1500 криптовалют через год 3000 еще через год 10000 .....

Рай для спекулянтов)))

Уже дворники говорят "надо покупать биткоин".

 
Stanislav Aksenov:

Не всегда рыночная стоимость справедлива с точки зрений отдельных некоторых людей. Например картина Ван Гога для многих это просто обычная мазня, а стоит миллионы.

Так же и криптовалюта биткоин останется ценителям-нумизматам и будет что-то стоить, возможно даже нормально. Другие криптовалюты, я так понял, решают какие-то полезные реальные задачи.

но картину Вангога можно выставить в музее на показа и брать за показ деньги, а за биткоин что можно взять?

мне кажется не верное сравнение.

стоимость картин раздули, создали ажиотаж, пригласили кучу народа поглазеть за деньги, отбили стоимость картины.

 
Uladzimir Izerski:

Сегодня 1500 криптовалют через год 3000 еще через год 10000 .....

Рай для спекулянтов)))

Уже дворники говорят "надо покупать биткоин".

Не обижайте дворников, от них, хоть, реальная польза.

[Удален]  

Мне иногда кажется,что MQL уже на биткоин перешли в расчётах


 
Uladzimir Izerski:

У кого роботы у того и деньги. Остальные лишние кроме обслуги роботов.

Ну и кто проиграет - лишние 10 ярдов разумных homo sapiens или клоны с роботами... роботы с ИИ конечно сильнее будут...ну кому они будут нужны, если людей не будет...да, с этими роботами наверно опять в пещеры придется вернуться...т.с. к нормальной человеческой жизни... роботы же в конце концов, когда нибудь обломаются - найдется какой нибудь тупой вирус, который сожрет все проги...))
12345
Новый комментарий