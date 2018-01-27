Криптовалюта что - отходит... или еще барахтаться долго будет??? - страница 4
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Контрактов на золото продано больше, чем есть физического золота, и это длится годами, и вроде пока ничего - живёт
Контрактов на золото продано больше, чем есть физического золота, и это длится годами, и вроде пока ничего - живёт
и на нефть тоже. Я потому и прикрепил график золота, он похож на биткоин
Ну как-то так:
Народный банк Китая потребовал от пекинских платежных сервисов прекратить поддержку торговли криптовалютой
Администрация Народного банка КНР опубликовала сегодня документ, который запрещает провайдерам платежей в стране оказание услуг по операциям, связанным с торговлей криптовалютами. Требование стало новым шагом в борьбе властей страны с виртуальными валютами.
В документ сказано, что платежные компании должны провести инспекцию, с целью выяснить, проходят ли криптовалютные торговые транзакции через их сервисы.
В документе также требует, чтобы компании сообщили о своих результатах до 20 января.
Как отмечают аналитики, новые требования предъявлены в рамках планируемого в Китае запрета криптотрейдинга.
Ну как-то так:
Народный банк Китая потребовал от пекинских платежных сервисов прекратить поддержку торговли криптовалютой
Администрация Народного банка КНР опубликовала сегодня документ, который запрещает провайдерам платежей в стране оказание услуг по операциям, связанным с торговлей криптовалютами. Требование стало новым шагом в борьбе властей страны с виртуальными валютами.
В документ сказано, что платежные компании должны провести инспекцию, с целью выяснить, проходят ли криптовалютные торговые транзакции через их сервисы.
В документе также требует, чтобы компании сообщили о своих результатах до 20 января.
Как отмечают аналитики, новые требования предъявлены в рамках планируемого в Китае запрета криптотрейдинга.
проблема криптовалюты в том, что могут появиться конкуренты.
у золота такой проблемы нету.
проблема криптовалюты в том, что могут появиться конкуренты.
у золота такой проблемы нету.
Ну это же и хорошо - останется наилучшая в обороте или также будут меняться друг с другом по номиналу доллара или евро...)) отчего ушли к тому и опять видимо придется вернуться - привычка превыше всего...
Ничем эта крипта ,как деньги, не лучше обычных денег. Все по другому, а смысл тот-же. Плюс блокчейн, который будет места занимать неимоверно много, если все начнут оплачивать товары. Придется датацентры строить только для блокчейна... получается он станет чей-то или у кого-тр будет храниться. А это уже новая власть... и дальше как по накатанной.
Ведь кто то выпускает в сеть пустые транзакции.
И власть то не новая.
Всё хорошо будет с криптой, сейчас надо покупать, "Покупать надо когда на улице льётся кровь"(Дж.Рокфеллер), регулирование и даже криминализация, лишь только временно могут вызвать панику и просадки, в действительности крипта намного более надежней фиата и спрос будет только расти, а препятствия будут не эффективны, наоборот криминализация может только взвинтить цены, как у нелегальных товаров, а учитывая что контролировать обмен электронными сообщениями между людьми на порядки сложней, чем ловить материальных контробандистов, то это только подогреет ажиотаж, толком не изменив доступность.