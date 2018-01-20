смягчение стоп лосса - страница 4

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Mihail Matkovskij:

Честно говоря, так и не понял, что данный способ даёт, риск уменьшает?

при хорошей адаптации, да, это возможно. 

Часто бывает при появлении сигнала, цена не может осилить этот сигнал, и как в бейсболле, цена сделает пробежку, против сигнала или же уйдёт в обратный тренд. 

нужно понимать, нужно ли это вам.

скажем у меня близко получилось перестраиваться на новый тренд.

длинные синии линии это профит от стоп лосса.

последняя тройка на графике закрылась прибылью 1350п при стоп лоссе 400 и обратного стоп лосса, трэйлинга 600. 2 ордера свёл к линии лосса.

получается что это способ развернуть сделку с расширенным стоп лоссом.



 

на то время когда трал обратной сделки ещё находится в зоне лосса, думаю можно присматриваться к сигналам в изначальную сторону. если лосс-трейлинг широкий.

тем самым обеспечивая хеджирование и закрытия сделок в баланс. 

 
dimanep:

на то время когда трал обратной сделки ещё находится в зоне лосса, думаю можно присматриваться к сигналам в изначальную сторону. если лосс-трейлинг широкий.

тем самым обеспечивая хеджирование и закрытия сделок в баланс. 

Трал противоположной позиции вряд ли позволит закрыться в плюс, потому как большинство лосей сбиваются досрочно, таков рынок. Но риск <= 700 пунктов, против 1000 пунктов прибыли, это вариант. Хорошо придумано. Осталось только найти достоверный сигнал, чтобы срабатывал не на мелких движениях, как обычно 200 пунктов и меньше, а на крупных 1000 и больше. Но насколько я знаю, 1000 пунктов бывает очень редко, с вероятностью 12%, если верить Вильямсу.

 
Mihail Matkovskij:

Трал противоположной позиции вряд ли позволит закрыться в плюс, потому как большинство лосей сбиваются досрочно, таков рынок. Но риск <= 700 пунктов, против 1000 пунктов прибыли, это вариант. Хорошо придумано. Осталось только найти достоверный сигнал, чтобы срабатывал не на мелких движениях, как обычно 200 пунктов и меньше, а на крупных 1000 и больше. Но насколько я знаю, 1000 пунктов бывает очень редко, с вероятностью 12%, если верить Вильямсу.


я открывал сделки на продажу с начала тренда вниз, пока не начался переворот вверх. может это вариант. входить в уже образовавшийся тренд вниз, плавный тренд, не резкие волны.

также пока трал начинает переходить в прибыль, то сделка уже прибыльная и можно её закрыть скажем на 300 пипсов в ручную. также можно поставить трал по прибыли, другим советником.

 
dimanep:

я открывал сделки на продажу с начала тренда вниз, пока не начался переворот вверх. может это вариант. входить в уже образовавшийся тренд вниз, плавный тренд, не резкие волны.

также пока трал начинает переходить в прибыль, то сделка уже прибыльная и можно её закрыть скажем на 300 пипсов в ручную. также можно поставить трал по прибыли, другим советником.

Если Вы видите любой глобальный тренд, то можно попробовать входы от линий каналов:


 

Еще можно попробовать поискать подходящие индикаторы в Кодобазе или же кто-нибудь предложит свой индикатор либо метод входа в крупные движения. Тогда, получится довольно неплохая ТС.

 

спасибо. не плохо показывает USDCAD от линии меячной поддержки, это пара любит взлёты и падения. 

 
dimanep:

это пара любит взлёты и падения. 

Значит, не зря я выбрал её для анализа. Дальнейшие мои входы можете посмотреть здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/165464/unread#unread , если интересно. Там я испытываю различные методы технического анализа. Основной, это торговля внутри канала, а так же, на пробой.

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.10.18
  • www.mql5.com
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Я вижу, что автор этой ветки публично решил искать свою собственную торговую систему. Правильно делает. Искать ТС надо ! Может, из этого общения, он что-либо полезное для себя получит, поймёт, осознает. Извините, что говорю о нём в третьем лице, но он ведь не написал, как его зовут (а обращаться абвгд - это больница Павлова). Я бы посоветовал ему делать эксперименты в тесторе, используя торговые тренажеры (панели). Я знаю, например, вот такие бесплатные панели:

http://www.mql5.com/ru/code/9185

и

http://www.mql5.com/ru/code/9220

Вот этот второй путь — экспериментировать с помощью тренажёра — тихо дома, анализируя каждый вариант — гораздо эффективнее, чем публичное обсуждение вариантов. Понятно, что втроём-вчетвером хорошо пианино тащить на 8 этаж, а играть на пианино, всё-таки, лучше одному. Желаю автору этой ветки (не знаю, как его зовут) успехов в его исследованиях.

Торговый ТРЕНАЖЕР
Торговый ТРЕНАЖЕР
  • голосов: 37
  • 2009.09.07
  • Денис Орлов
  • www.mql5.com
Программа реализует возможность вести виртуальную торговлю на исторических данных. При этом возможно тестировать ручную стратегию в скоростном режиме, реально и безопасно(!) оценивая соотношение прибыли и убытка и собственных способностей. Программа поможет...
 
Victor ZiborovЯ бы посоветовал ему делать эксперименты в тесторе, используя торговые тренажеры (панели).
Он именно и экспериментирует в тестере, используя написанный мной тренажёр именно по логике его системы.
Предложенные Вами тренажёры не выполняют функций, обсуждаемых в данном топике (т.е. при просадке автоматическое открытие двух локированных ордеров, и включении трала при закрытии одного из них).
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