смягчение стоп лосса - страница 3
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Скорей всего то что делает март - это влияние Японской валюты на рынок в целом, так как он начинает подстраиваться на новые преобразования. Почему Япония?!, так в Японию раз в год(и как-раз в это время), возвращается иена, и потому что японцы хотят свою валюту сделать самой дешевой на планете Земля - она становится дороже. То есть, иену Вы покупаете, но раз в год, по договору, Вы должны вернуть ее домой. А так как Япония занимает второе место в экономики, то и рынок считается с ее выкрутасами. Тут ни чего, от нас зависящего, не происходит, все идет так, как и должно идти, Вам только требуется учитывать этот факт в свих расчетах - если не хотите сесть на мель. Даю, можно сказать очень ценную абсурдную подсказку - закрывайте ордера до того, как они достигнут стоплосса - не ждите, это а вдруг, когда-нибудь сведет с ума, должно быть все четко, пошло не туда, закрыли, открылись по новому и.т.д. Моя подсказка заключается в том и успокаивает Ваше "а вдруг", поделите лот по полам и часть закройте, а другая часть пусть тешит Ваше "а вдруг", как-то так?!
Немного ошибся, не валюта становится дороже - а экономика Японии становится прочней.
До меня только что по ходу дошло, против кого созданы биткоины?! Я думал против Китая, но по ходу против Японии, и в Англии понимают, что им в скором времени придет кирдык, так как Китай поднялся хорошо. Но вот тихая и спокойная, на все говорящая "да", Япония, по ходу против нее идет масштабная бойня, Американцы опять хотят ее ослабить, рынок Азии задает тренд из-за своего спокойствия и четко идет вперед. Да, не сладко Японцам живется среди воротил удравших в свое время из Европы в поиске сокровищ.
Так что все кто торгует по иене - ждите перемен в худшую сторону для Японии. Они ее рано, или поздно сломают.
И этот кореец с гранатой, тоже из этого лома. Так что Японской экономике скоро будет не сладко?!
Они ее(Японию),пока только покусывают, так сказать, ищут слабые стороны, как только найдут слабину, они ее сразу разорят в пыль, ни чего не оставят. У них нет такого понятия: лежачего не бьют, вспомните индейцев, оградили конкретно, они могут жить и существовать только в своих гето, и не где больше. А такие, как Микки Рурк - это исключение из правил, ими же продемонстрировано, что у нас все свободны.
Так вот почему Японцы, я новости не смотрю, но как-то видел, что они встречались с кем то из наших министров, по ходу понимают, что идет заворот и ищут точку опоры. Японцы сильные финансисты, умом поднять экономику - это достойно(после второй мировой),(мы подняли испугом) - это две большие разницы; японцы - именно умом, и секреты не скрывали, хотя, как знать?! Иногда из не логических ситуаций имели выгоду, к примеру, таких как дефицит, они вводили его специально, что бы поднять уровень экономики, и наша экономика СССР была построена, во спасение, по принципу дефицита, начиная где-то с 60 годов прошлого столетия, когда прошел испуг. Дефицит - это ожидание момента, а у Вас открыта сделка идущая против Вас и сливая Ваш капитал. Закройте ее, имейте совесть и дождитесь когда цена совсем упадет, почитайте книгу, посмотрите телевизор, неймется, и плохо разбираетесь во входы в рынок?!, ставьте отложников, а разбираетесь - ждите, всему есть время и место, а еще - сила человека заключается в его терпении. Как-то так?!
Юра реально оцениваешь ситуацию. Даже вскипел. Да рынок не игрушка, требует серьёзности.
поделите лот по полам и часть закройте, а другая часть пусть тешит Ваше "а вдруг", как-то так?!
это тоже является смягчением стоп лосса. идея не настолько к практике, как к размышлению трэйдерам создать свою версию.
А мне лень тестировать )))
Зачем его Вам делать? Файл советника я прикрепил.
Тщательно не гонял в тестере. Просто прочитал топик, было время - сделал код, идея ведь не сложная.
1. Переменные входы - слив.
2. Вход по РСАй - неопределённый результат (туда/сюда болтается профит)
3. Ручной вход - тут, как и положено - зависит от опыта трейдера и удачи. К идее отношения почти не имеет, но может кому-то захочется поиграться.
Полезность идеи не раскусил.
Подожду отзывов, у кого будет желание погонять тесты.
теория доказана и задокументирована с помощью вызвавшемуся на помощь Andrei Fandeev вопреки высоко поставленным критикам. это я не всерьёз друзья.
в общем смотрите как убыток перешёл в профит. лишь параметры не много изменены.
конечно же не хватает позитивного трэйлинга, на случай если бы прыжок пошёл вверх.
400 профит. 400 стоп лосс (по моей стратегии лоса хватает на eurusd). открытие после 200. трэйлинг 300.
да и. следующая тройка закрылась -560 вместо 400.
а далее -350
Честно говоря, так и не понял, что данный способ даёт, риск уменьшает?