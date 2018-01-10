GBPUSD 100 pips до конца недели вниз. Неважно куда дальше пойдет, нас интересует падение на 100 пипс. Новый комментарий - страница 2

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Evgeny Belyaev:

Стопа не видно


Не использую, там 1000 баланс, на одну позицию 

Стоп сработает через 999~ пипс автоматом) 

 
Ramiz Mavludov:

Не использую, там 1000 баланс, на одну позицию 

Стоп сработает через 999~ пипс автоматом) 


Зачем тогда тейк?

 
Evgeny Belyaev:

Зачем тогда тейк?


Чтоб зафиксировать 100 пипс, ожидаемый мной. 

А закрыть позицию можно в любое время, уж на 1000 пипс он точно не улетит вверх за 3 дня. 
 
Автор надеется этим опросом двинуть рынок?
 
Mickey Moose:
Автор надеется этим опросом двинуть рынок?

Ахахаха)) Нет, просто интересно мнение общества. Как будет реагировать рынок и толпа.

К примеру прошлый мой опрос по EURJPY, был в пользу тех кто выбрал против падения. Конечно варианты я выбрал не совсем нормальные, но суть одна, был рост вместо падения на столько, сколько примерно я ожидал. До сих пор ордера висят, но уже близки к закрытию. Чуть поторопился) 

 

оттолкнулись от минимума предыдущей недели, и от минимума предыдущего дня - поэтому вряд ли пойдет вниз в ближайшие пару дней.

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Ramiz Mavludov:
  • 43% Пройдет
    (9)
  • 57% Не пройдет
    (12)

Вот реально не пойму смысла в этом опросе. Настроение рынка? Так практически на любом сайте по теме форекса есть подобные графики. Я лично считаю это тоже пустым, т.к. настроение (прогноз) пары сотен трейдеров - это пшик. А тем более здесь (на данный момент проголосовал аж 21 человек!).

 
Vadim Radchenko:

Вот реально не пойму смысла в этом опросе. Настроение рынка? Так практически на любом сайте по теме форекса есть подобные графики. Я лично считаю это тоже пустым, т.к. настроение (прогноз) пары сотен трейдеров - это пшик. А тем более здесь (на данный момент проголосовал аж 21 человек!).


Обычно в опросе учавствуют, те кому это интересно и те кто делает какой то анализ, к примеру мой анализ основан на дневном тренде и свечном анализе, некоторых индикаторах и ТФ, посмотрите на месяц, после открытия видим рост, а как правило цена любит возвращаться к цене открытия, это первое на что я посмотел и предположил что пора смотреть вниз.

На основе людей как мы, заинтересованных в опросе, получаем статистику, а затем это превращается в интерес и работу над ошибками. 

 

Как видно, на графике GPBUSD тренд вверх. На EURUSD — тоже вверх. Евро тянет британца за собой.

 

Откатное движение AB пересекло уровень Фибо 38.2%. Далее, скорее всего, будет движение вверх до 1.3676. Последнюю отметку я определил по Расширению Фибо.

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