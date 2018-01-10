GBPUSD 100 pips до конца недели вниз. Неважно куда дальше пойдет, нас интересует падение на 100 пипс. Новый комментарий - страница 2
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Стопа не видно
Не использую, там 1000 баланс, на одну позицию
Стоп сработает через 999~ пипс автоматом)
Не использую, там 1000 баланс, на одну позицию
Стоп сработает через 999~ пипс автоматом)
Зачем тогда тейк?
Зачем тогда тейк?
Чтоб зафиксировать 100 пипс, ожидаемый мной.А закрыть позицию можно в любое время, уж на 1000 пипс он точно не улетит вверх за 3 дня.
Автор надеется этим опросом двинуть рынок?
Ахахаха)) Нет, просто интересно мнение общества. Как будет реагировать рынок и толпа.
К примеру прошлый мой опрос по EURJPY, был в пользу тех кто выбрал против падения. Конечно варианты я выбрал не совсем нормальные, но суть одна, был рост вместо падения на столько, сколько примерно я ожидал. До сих пор ордера висят, но уже близки к закрытию. Чуть поторопился)
оттолкнулись от минимума предыдущей недели, и от минимума предыдущего дня - поэтому вряд ли пойдет вниз в ближайшие пару дней.
Вот реально не пойму смысла в этом опросе. Настроение рынка? Так практически на любом сайте по теме форекса есть подобные графики. Я лично считаю это тоже пустым, т.к. настроение (прогноз) пары сотен трейдеров - это пшик. А тем более здесь (на данный момент проголосовал аж 21 человек!).
Вот реально не пойму смысла в этом опросе. Настроение рынка? Так практически на любом сайте по теме форекса есть подобные графики. Я лично считаю это тоже пустым, т.к. настроение (прогноз) пары сотен трейдеров - это пшик. А тем более здесь (на данный момент проголосовал аж 21 человек!).
Обычно в опросе учавствуют, те кому это интересно и те кто делает какой то анализ, к примеру мой анализ основан на дневном тренде и свечном анализе, некоторых индикаторах и ТФ, посмотрите на месяц, после открытия видим рост, а как правило цена любит возвращаться к цене открытия, это первое на что я посмотел и предположил что пора смотреть вниз.
На основе людей как мы, заинтересованных в опросе, получаем статистику, а затем это превращается в интерес и работу над ошибками.
Как видно, на графике GPBUSD тренд вверх. На EURUSD — тоже вверх. Евро тянет британца за собой.
Откатное движение AB пересекло уровень Фибо 38.2%. Далее, скорее всего, будет движение вверх до 1.3676. Последнюю отметку я определил по Расширению Фибо.