Свечной индикатор тренда - посоветуйте как быть?
if (cn==0 && PriceLowMA_Buy==false && CorrectionTradeEntry==true) { if (iClose(Symbol(),0,5)<iClose(Symbol(),0,1) && iClose(Symbol(),0,1)<Ask && Ask>maprice && Ask maprice<=Value*Point) if (OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, Slippage, 0, 0, "", Magic, 0, Blue)<0) Print("Не удалось открыть ордер на покупку"); if (iClose(Symbol(),0,5)>iClose(Symbol(),0,1) && iClose(Symbol(),0,1)>Bid && Bid<maprice && maprice-Bid<=Value*Point) if (OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, Slippage, 0, 0, "", Magic, 0, Red)<0) Print("Не удалось открыть ордер на продажу"); }
Вот такое пока придумал, то есть если цена закрытия по 5 барам (средняя как я понимаю) будет меньше цены закрытия предпоследнего бара - значит правильный тренд - цена идёт вверх и можно корректно входить в торговлю. Но после достижения вершины, цена может пойти вниз и там может просто не быть 5 (пяти) баров для расчёта средней цены закрытия функцией iClose() , особенно если период МА маленький - у меня частенько период МА 10 бывает. Может заменить тогда на 3 бара вместо пяти? Ну ладно я пока потестю с 5 барами, посмотрю что будет. А ну правильно, если МА строится по 10 барам (свечам то есть) , то по-любому 5 свечей сможет iClose захватить, думаю всё нормально должно быть.
Что-то мне кажется что бары и свечи это не одно и тоже)))
Вот результат "оптимизации" входа в торговлю. По одному инструменту (AUDUSD) вроде показатели теста в режиме входа в торговлю PriceLowMA_Buy==false - улучшились, благодаря этой идее.
Перед StopOut перед завершением теста без iClose было 114$, с iClose стало 125$.
На 10% больше советник выжал из истории котировок.
Так, пойду тестить другие инструменты и если динамика будет положительной - оформим с советником акт приёма-передачи выполненной работы)))
Скажите вот такой вопрос. Если индикатор по барам, то значит советник должен работать с графиком где именно отражается барное представление? Или он при любом представлении графика разберётся? А то у меня обычно японские свечи включены, а индикатор то по барам работает... как бы чего не вышло.
Пофиг, хош совсем график закрой.
Пофиг, хош совсем график закрой.
Алексей, а куда же советника тогда кидать - если график закрыт? Его можно как то включать без графика из папки Expert?
Да, если кому интересен советник - вот ссылка на него https://yadi.sk/d/MyYzRSja3JQVWK
Пишите пожалуйста, если что не так с советником или с кодом.
Кстати в июне пропаду в оффлайн. Так что не скучай народ))
Да, если кому интересен советник - вот ссылка на него https://yadi.sk/d/MyYzRSja3JQVWK
Пишите пожалуйста, если что не так с советником или с кодом.
Кстати в июне пропаду в оффлайн. Так что не скучай народ))
Такие конструкции: iClose(Symbol(),0,5)<iClose(Symbol(),0,1)>Ask
в mql4 не допустимы. Правильно так: iClose(Symbol(),0,5)<iClose(Symbol(),0,1) && iClose(Symbol(),0,1)>Ask
Исправьте во всех местах.
Такие конструкции: iClose(Symbol(),0,5)<iClose(Symbol(),0,1)>Ask
в mql4 не допустимы. Правильно так: iClose(Symbol(),0,5)<iClose(Symbol(),0,1) && iClose(Symbol(),0,1)>Ask
Исправьте во всех местах.
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Заметил слабое место у советника в открытии сделки. Посмотрите фото.
Вот я подумал что если советник будет опираться на свечной индикатор тренда, то это поможет ему избежать некорректного захода в торговлю (к примеру по BUY). Допустим советник в зоне торговли будет опираться на свечной индикатор по 5 последним свечкам и определять тренд - если тренд вниз, то советник не откроет некорректную покупку как на фото.
К сожалению посмотрел файлы после видеоуроков и ничего похожего мы не делали. Посоветуйте как быть может у вас в библиотеке есть что-то такое? Не знаю с чего начать программирование своими руками. Более-менее понятно только то что проходили на уроках.