Свечной индикатор тренда - посоветуйте как быть?

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Заметил слабое место у советника в открытии сделки. Посмотрите фото.

Вот я подумал что если советник будет опираться на свечной индикатор тренда, то это поможет ему избежать некорректного захода в торговлю (к примеру по BUY). Допустим советник в зоне торговли будет опираться на свечной индикатор по 5 последним свечкам и  определять тренд  - если тренд вниз, то советник не откроет некорректную покупку как на фото.

К сожалению посмотрел файлы после видеоуроков и ничего похожего мы не делали. Посоветуйте как быть может у вас в библиотеке есть что-то такое? Не знаю с чего начать программирование своими руками. Более-менее понятно только то что проходили на уроках.


Файлы:
UncorrectTradeIn.png  12 kb
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   if (cn==0 && PriceLowMA_Buy==false && CorrectionTradeEntry==true)
   { 
   if (iClose(Symbol(),0,5)<iClose(Symbol(),0,1) && iClose(Symbol(),0,1)<Ask && Ask>maprice && Ask maprice<=Value*Point)
         if (OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, Slippage, 0, 0, "", Magic, 0, Blue)<0)
               Print("Не удалось открыть ордер на покупку");

      if (iClose(Symbol(),0,5)>iClose(Symbol(),0,1) && iClose(Symbol(),0,1)>Bid && Bid<maprice && maprice-Bid<=Value*Point)
         if (OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, Slippage, 0, 0, "", Magic, 0, Red)<0)
               Print("Не удалось открыть ордер на продажу");
   }
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Вот такое пока придумал, то есть если цена закрытия по 5 барам (средняя как я понимаю) будет меньше цены закрытия предпоследнего бара - значит правильный тренд - цена идёт вверх и можно корректно входить в торговлю. Но после достижения вершины, цена может пойти вниз и там может просто не быть 5 (пяти) баров для расчёта средней цены закрытия функцией iClose() , особенно если период МА маленький - у меня частенько период МА 10 бывает. Может заменить тогда на 3 бара вместо пяти? Ну ладно я пока потестю с 5 барами, посмотрю что будет. А ну правильно, если МА строится по 10 барам (свечам то есть) , то по-любому 5 свечей сможет iClose захватить, думаю всё нормально должно быть.


Что-то мне кажется что бары и свечи это не одно и тоже))) 

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Вот  результат "оптимизации" входа в торговлю. По одному инструменту (AUDUSD) вроде показатели теста в режиме входа в торговлю  PriceLowMA_Buy==false - улучшились, благодаря этой идее.

NO iClose()

YES iClose()

Файлы:
NO_iClose_a1y.gif  8 kb
YES_iClose_017.gif  7 kb
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Перед StopOut перед завершением теста без iClose было 114$, с iClose стало 125$.

На 10% больше советник выжал из истории котировок.

Так, пойду тестить другие инструменты и если динамика будет положительной - оформим с советником акт приёма-передачи выполненной работы)))

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Скажите вот такой вопрос. Если индикатор по барам, то значит советник должен работать с графиком где именно отражается барное представление? Или он при любом представлении графика разберётся? А то у меня обычно японские свечи включены, а индикатор то по барам работает... как бы чего не вышло.
 
geratdc:
Скажите вот такой вопрос. Если индикатор по барам, то значит советник должен работать с графиком где именно отражается барное представление? Или он при любом представлении графика разберётся? А то у меня обычно японские свечи включены, а индикатор то по барам работает... как бы чего не вышло.

Пофиг, хош совсем график закрой.
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Alekseu Fedotov:

Пофиг, хош совсем график закрой.

Алексей, а куда же советника тогда кидать - если график закрыт? Его можно как то включать без графика из папки Expert?
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Да, если кому интересен советник - вот ссылка на него https://yadi.sk/d/MyYzRSja3JQVWK

Пишите пожалуйста, если что не так с советником или с кодом.


Кстати в июне пропаду в оффлайн. Так что не скучай народ))

BLACKJACK&HOOKERS.rar
BLACKJACK&HOOKERS.rar
  • yadi.sk
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
 
geratdc:

Да, если кому интересен советник - вот ссылка на него https://yadi.sk/d/MyYzRSja3JQVWK

Пишите пожалуйста, если что не так с советником или с кодом.


Кстати в июне пропаду в оффлайн. Так что не скучай народ))

Такие конструкции: iClose(Symbol(),0,5)<iClose(Symbol(),0,1)>Ask

в mql4 не допустимы. Правильно так:  iClose(Symbol(),0,5)<iClose(Symbol(),0,1)  &&  iClose(Symbol(),0,1)>Ask

Исправьте во всех местах.

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khorosh:

Такие конструкции: iClose(Symbol(),0,5)<iClose(Symbol(),0,1)>Ask

в mql4 не допустимы. Правильно так:  iClose(Symbol(),0,5)<iClose(Symbol(),0,1)  &&  iClose(Symbol(),0,1)>Ask

Исправьте во всех местах.

Да, честно говоря были сомнения что что-то нагородил. Но вроде потестил  - заработало. Сейчас попробую вашу корректировку вставить и если всё норм - приму меры. Спасибо.
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