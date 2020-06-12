Центовые сигналы, что будет с ними? - страница 14
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а все - таки его забанили
Он недоступен для подписки до выравнивания просадки до 30%, и логичный вопрос, раз у него осталось 5 подписчиков с 32К$, на него после выхода из просадки снова можно будет подписаться за 20$ хоть он и центовый?
Он недоступен для подписки до выравнивания просадки до 30%, и логичный вопрос, раз у него осталось 5 подписчиков с 32К$, на него после выхода из просадки снова можно будет подписаться за 20$ хоть он и центовый?
а без понятия, это к администрации сервиса
так я вообще про зелинского
прочтите последний отзыв в его сигнале, как только он вышел в прошлом году из просадки из-за глубокой коррекции при восходящем тренде, на него сразу же подписались)
хороший вопрос, в статистике остались 64 сделки с июня прошлого года, только "Средства" показывает всю прошлую историю сигнала с 2015
То что сервер брокера отдает то и показывается в сигналах.
То что сервер брокера отдает то и показывается в сигналах.
Я за его сигналом наблюдаю с 2016-го, в мае 2017 у него был убыток -25%, с сентября 15-го до июня 17-го в его истории пропали все сделки кроме Баллансовых ввод-вывод
То что сервер брокера отдает то и показывается в сигналах.
А как это возможно ?
А как это возможно ?
Я не сотрудник MQ. Вопрос явно не ко мне.
Никто ничего не чистит. История берется из торговой истории терминала как есть.
Ренат и Рашид это люди которые считают свое видение исключительным. Они не сговорчивы ни с кем, для них нормально менять условия работы в процессе работы, это касается не только трейдеров, но и брокеров. Формат бизнес общения у них таков: у нас издержки выросли поэтому вы нам должны больше. Но дальновидности действий нет никакой. Когда кошка взбирается на дерево, в голову не приходит ничего кроме того как просто срубить это дерево. Вот такие они главы MQ.
Что касается центовых счетов, это невероятно глупое решение, подписчикам всегда было не важно центовый счет или нет, поэтому они будут идти туда, проблема только в том что найти их невозможно, не видно их. Но возможно их просто не будет вовсе, может их нельзя будет зарегистрировать. С другой стороны у брокеров процент классических счетов в соотношении 20%/80%, где 80% это центовые счета. Центовые счета получили свою популярность от того что средний чек счета с каждым годом падает. Трейдерам не очень интересно вкладывать адекватные суммы для торговли на обычные счета.
Плюс эйфория с криптой ни как не содействует форекс рынку. А весь дикий рынок форекс и дикие форекс брокеры то появились и развились с легкой подачи MQ.
Чтобы что то в лучшую сторону изменить MQ надо начать с себя.