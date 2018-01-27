Разговоры на завалинке о ООП - страница 22
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Вопрос к Вам Ренат, как или откуда должны появиться люди, программирующие большие проекты на мкл ???
Задумайтесь над вопросом: а реально ли Метаквотс вам обязан предоставлять, обучать и еще десяток "вы должны"?
Как только ответите на вопрос, то все встанет на свои места.
Читая форум, я прям удивляюсь. Люди реально уверены, что им должны. И вопросы ставят именно в рамках этой уверенности.
С трудом представляю проект даже на 10К строк без ООП. Таких, наверное, единицы.
Было много проектов, очень немаленьких, на С, но наверное практически все в итоге или давно забыты и убиты конкурентами, или переписаны на плюсы.
Могу ошибаться, но ядро линукса до сих пор преимущественно реализовано на С
Задумайтесь над вопросом: а реально ли Метаквотс вам обязан предоставлять, обучать и еще десяток "вы должны"?
Как только ответите на вопрос, то все встанет на свои места.
Читая форум, я прям удивляюсь. Люди реально уверены, что им должны. И вопросы ставят именно в рамках этой уверенности.
А смысл всех этих вложений и изменений ? Создание проектов ?
Кому это нужно ? Людям - новичкам трейдерам, которые пришли проверить реально ли с помощью советника можно хапнуть бабла ?
Я не правильно выразился, никто никому ничего не должен...
Я просто для себя хочу понять, чего ждать в будущем ...
Что конкретно Вы хотите создать ? И как я могу в этом поучаствовать с пользой для нас всех ?
В алготрейдинге в рамках одной торговой площадки больших проектов никогда не было и не будет, вне зависимости от языка и платформы.
Максимум - полуавтоматы.Хоть один большой проект в виде полуавтомата на любом языке? Самое сложное - скальперские приводы. Но они никогда не обладали массовостью. А если нет массовости, зачем заморачиваться на что-то большое? Проще на одной коленке для Маркета собрать что-нибудь.
Для трейдинга - без перспектив.
А смысл всех этих вложений и изменений ? Создание проектов ?
Кому это нужно ? Людям - новичкам трейдерам, которые пришли проверить реально ли с помощью советника можно хапнуть бабла ?
Я не правильно выразился, никто никому ничего не должен...
Я просто для себя хочу понять, чего ждать в будущем ...
Владимир, позвольте скромное мнение. Вы не первый день на форуме, вроде читаете ветки... разработчики [MQ], а в частности их CEO [читай предводитель], часто пишут о конкуренции, что мир становится сложнее и жёстче, а алготрейдинг профессиональнее. Вот на профи всё и рассчитано - на проф.меньшинство. А проекты - это всего лишь часть огромной работы MQ.
А ждать ничего не надо, надо как говорил Ваш тёзка:
Vladimir Pastushak:
...Что конкретно Вы хотите создать ? И как я могу в этом поучаствовать с пользой для нас всех ?
Дык, понятно что. Лучший терминал в мире и его экосистему. А почему Вы должны участвовать, и позовут ли? :-)
Пользы для нас всех тут нет: финансовые джунгли беспощадны.
Все это хорошо и красиво только на словах....
...Я то к чему, Ренат, мт 5 вот вот будет 10 лет, 10 лет это не шутка..
А толкового обучения программировать на ООП нет...
Ну и ну. Вы посмотрите, что за 10 лет было сделано. Я как рядовой пользователь могу сказать, что очень и очень много!
Сам терминал [MetaTrader5], он что, затачивался под обучение? Цель его не в этом.
Есть много бесплатного ООП-обучения на С++. Это существенно может помочь страждущим. Я не говорю уже о статейном материале на www.mql5.com. Короче, было бы желание.
Я просто для себя хочу понять, чего ждать в будущем ...
Что конкретно Вы хотите создать ? И как я могу в этом поучаствовать с пользой для нас всех ?
Хотят побольше денег.
Это главная и единственная цель любого бизнеса.
У отдельных людей - бывают цели типа "самореализации", "понтов", "ЧСВ" - но в бизнесе это цели попутные, но никак не главные.
Я то к чему, Ренат, мт 5 вот вот будет 10 лет, 10 лет это не шутка..
А толкового обучения программировать на ООП нет...
Курсы C++, форум и твои собственные усилия - в помощь.
Ведь это, если не ошибаюсь, именно ты задавал вопрос, как работает CObject из Стандартной Библиотеки - разве тебе не объяснили, что и к чему ? Тема была достаточно толковая. Продолжай в том же духе - и успех обязательно будет. Если не в трейдинге - то в программировании уж точно.
Я, скажем, самоучка. В ВУЗе у нас было программирование, но это было очень давно, тогда даже просто Си - нам не преподавали, был Ассемблер и PL/1. На ассемблере я довольно много писал, правда, вопреки, а не благодаря институту - дома, на восьмиразрядных процессорах (К580ВМ80 - классика советского восьмиразрядного программирования). И все черпал из книг, которые тогда только появлялись и журналов. Интернета-то не было...
Как говорила наша "англичанка" (очень хороший учитель в школе) - ничему нельзя научиТЬ, всему можно только научиТЬСЯ.
Как раз сейчас занимаюсь разбором и переписыванием на МТ5 в ООП-стиле одного МТ4-эксперта, написанным в функциональном стиле.
Это кранты.
Видно, что писал очень неглупый человек, и все вполне правильно и понятно. Когда разберешься.
Но при этом, подозреваю, что либо сам автор уже не разберется в своем коде, либо память у него, как у Peter'a Konov'a.
Куча глобальных переменных, большинство из которых вполне себе можно было бы сделать локальными. Функция построения хитрого зигзага включает в себя также и половину функции определения сигнала на вход. Наконец, дофига переменных со слишком краткими именами, которые вроде как и логичны, но постоянно забываешь, что они означают. Например, DNT - я бы назвал dtLastZzDNTime, а безликое Buffer - хотя бы adZZBuffer, или даже adZZValues.
Или вот такое условие:
if(LastTimeDN>TimeLastDN)
- еще не разобрался, что это за времена.
Это не говоря о том, что по виду переменных невозможно сказать, к какому типу они относятся. (По переменной dtLastZzDNTime я сразу вижу, что это datetime).
Очередной раз убеждаюсь, что код должен быть как можно проще, имена должны быть как можно понятнее, функции должны выполнять ясные и непересекающиеся действия.
Как раз сейчас занимаюсь разбором и переписыванием на МТ5 в ООП-стиле одного МТ4-эксперта, написанным в функциональном стиле.