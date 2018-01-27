Разговоры на завалинке о ООП
Увидел аватарку Алексея, думал начало будет опять про баб.. и не ошибся
остались еще какие-то фундаментальные люди и вещи на форуме
Разговоры о валенке с ООП )
Начнём?
ждём Петера Кноу или как там ник пишется.
затарился попкроном, жду срач :)
ждём Петера Кноу или как там ник пишется.
затарился попкроном, жду срач :)
Алексей, вы увидели слово "валенок" и оно у вас сразу с ассоциировалось с тем, кого ждёте в этой теме?
Ну вот только без оскорблений личностных...
Ну вот только без оскорблений личностных...
Хорошо, пока ещё никого не оскорбили, но на будущее учтём)
Далее, класс обеспечивает чтение и запись двух приватных полей (ниже вспомним,что это такое) m_prev и m_next.
//--- methods to access protected data CObject *Prev(void) const { return(m_prev); } void Prev(CObject *node) { m_prev=node; } CObject *Next(void) const { return(m_next); } void Next(CObject *node) { m_next=node; }
ВО первых, для тех, кто забыл или не знал. Приватное поле, которое располагается после объявления секции private: не видна снаружи и служит исключительно для доступа внутри класса.
private: CObject *m_prev; // previous item of list CObject *m_next; // next item of list
Поля (так на жаргоне ООП называют переменные), лежащие в секции public: , то есть публичные, как видно из названия, видны снаружи. С секцией protected: разберемся позже.
Так вот, m_prev и m_next
нужны для того, чтобы в дальнейшем создавать классы типа массивов по назначению, но работающие на других принципах. Углубляться тоже сейчас не будем. Картинки, таблицы пропускаем...ну вы помните.
ВСЕ!!! больше этот класс ничего не умеет. Естественно, есть конструктор и деструктор.
Как вы, наверное, заметили, забывчивые Матаквоты не включили самое главное поле m_get_bablo. Ну ничо, и на старуху бывает проруха, при нужде унаследуемся от CObject и включим + поле m_get_many_many_big_bablo!
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Дисклеймер: если коды, которые будут опубликованы в этой ветке мной, не заработают, значит их ...э-э-э писал кто-то другой ну а если зажурчит, то конечно мое ))
Дисклеймер: если коды, которые будут опубликованы в этой ветке мной, не заработают, значит их ...э-э-э писал кто-то другой
ну а если зажурчит, то конечно мое ))
Увидел аватарку Алексея, думал начало будет опять про баб.. и не ошибся
остались еще какие-то фундаментальные люди и вещи на форуме
Максим, ты уже принял, что ли? Я же четко написал "решил завести общественно-полезную
и целомудренную ветку."
Че вам всем бабы мерещатся)))
Так как меня постоянно обвиняют, что соблазнил и бросил всех баб в Питере старше 18 и моложе 90 и начал маньячить уже и за пределами
Да и сегодняшняя грызня, можно ли жить без вотки, баб и рок-н-ролла ООП, заставила задуматься, а может плаксуны и правы, и жизнь не веселое приключение, а тяжкая ноша. Может, ООП реально придумано злобными репликтоидами при содействии предателя человечества Бьерн Страуструпа?
Так Вы из Питера. Как там физ-мат корпуса универа в деревне Темяшкино все еще стоят? Кстати репликтоиды, по Вашему, это кто - все мы, кто реплики на форумах вставляет или Вы так рептилоидов называете?
Ну вот только без оскорблений личностных...
Артем, просьба такая. К тебе и ко всем уважаемым модераторам. Шутки в нашем сообществе, в т.ч. и в мой адрес, я приветствую. Да и смотрю, пока отметилась только старая гвардия, мы друг друга знаем.
Но вот плаксунов гони прочь плз, а то брошу и уйду на другой форум. Планирую писать тут о серьезных вещах, но с некоторым юморком конечно. А плаксуны только разводят сырость и дестракшен.
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ЗЫ, ушел на 20 мин, потом продолжу. О чем писать-то вообще, как думаете? У меня есть некоторые соображения, хочется ваши услышать
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Так как меня постоянно обвиняют, что соблазнил и бросил всех баб в Питере старше 18 и моложе 90 и начал маньячить уже и за пределами, а один из форумчан в мой ДР 23 декабря ваще истерил, как он меня ненавидит, решил завести общественно-полезную
и целомудренную ветку.
Да и сегодняшняя грызня, можно ли жить без вотки, баб и рок-н-ролла ООП, заставила задуматься, а может плаксуны и правы, и жизнь не веселое приключение, а тяжкая ноша. Может, ООП реально придумано злобными репликтоидами при содействии предателя человечества Бьерн Страуструпа?
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Начнем с вопроса коварного George Merts в сегодняшней веткаср*че, который решил перевести разговор с тонкой вдохновенной ругни на грубые скучные материи. Но вопрос как раз кстати.
Кстати, мне не очень понятно, почему программисты, имеющие опыт - не стесняются задавать "глупые" вопросы типа "А как работает класс CObject из Стандартной Библиотеки", а новички - "стесняются"...
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Хладнокровно отвечаем на провокацию:
Имеющие опыт такие вопросы задавать не будут )))))))) Ибо это класс-родитель, который ничего не делает. Его задача - обеспечить единого родителя для всех потомков. А для чего?
Рассмотрим класс, ибо он совсем маленький. Как видно в нем есть 4 virtual функции, которые, как и положено в классе-родителе, ничего не делают.