Разговоры на завалинке о ООП - страница 14
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Да бросьте вы спорить про ООП.
Это дела давно минувших дней и спорить "процедурный vs объектно-ориентированный" можно было лет 20 назад. Сейчас это просто смешно и даже на флейм не тянет.
Байка, как это любит делать Волчанский: 1995-1996 года, сижу пишу сетевой проект, подходит руководитель и спрашивает "а ты с классами умеешь писать?" - конечно, так и пишу, вот код.
Сейчас другое противостояние актуально ООП vs ФП. Многие адепты ООП уже сдались и начинают перебегать в стан противников. К тому же у ФП есть серьезная доказательная математическая база. У ООП ничего такого нет.
Ну так если модераторы спят, то так оно и будет ) А курс ООП уже идет вовсю. Только не здесь. Тут бессмысленно начинать что-то серьезное.
Где идет во всю ?
Сейчас другое противостояние актуально ООП vs ФП. Многие адепты ООП уже сдались и начинают перебегать в стан противников. К тому же у ФП есть серьезная доказательная математическая база. У ООП ничего такого нет.
Вот когда ФП вылезет за свои 0.000х-1.0% созданного кода и проектов, тогда и можно будет его всерьез обсуждать.
Пока это сильно прикладное направление с непомерными оверхедами по ресурсам.Вся "доказательная математическая база" меркнет перед неспособностью обучаться, тотальной ленью и наплевательскому отношению к качеству. Так что ничего не меняется. Вон даже ООП осознать не могут.
Ну так если модераторы спят, то так оно и будет ) А курс ООП уже идет вовсю. Только не здесь. Тут бессмысленно начинать что-то серьезное.
О как... Ты ж сам задал направление своей же ветки. А модераторы оказывается должны уговаривать тебя придерживаться заданного направления, а не девок перетирать
О как... Ты ж сам задал направление своей же ветки. А модераторы оказывается должны уговаривать тебя придерживаться заданного направления, а не девок перетирать...
Артём, Вы не правы. Куда ж без девок? - Девки наше фсё :-))
А если серьёзно, то вот хочу что обсудить. Есть класс, где написан свой конструктор копирования и переопределён оператор присваивания. Вопрос. Когда они должны отличаться и должны ли?
Артём, Вы не правы. Куда ж без девок? - Девки наше фсё :-))
А если серьёзно, то вот хочу что обсудить. Есть класс, где написан свой конструктор копирования и переопределён оператор присваивания. Вопрос. Когда они должны отличаться и должны ли?
Переопределение операторов ничего кроме синтаксического сахара не дает. Лучше отказаться от этой практики и вместо оператора присваивания использовать метод Copy() или Clone() - просто и понятно:
Стандартные символы сравнения лучше оставить за указателями.
О как... Ты ж сам задал направление своей же ветки. А модераторы оказывается должны уговаривать тебя придерживаться заданного направления, а не девок перетирать
Я написал в посту #10 "Артем, просьба такая. К тебе и ко всем уважаемым модераторам. Шутки в нашем сообществе, в т.ч. и в мой адрес, я приветствую. Да и смотрю, пока отметилась только старая гвардия, мы друг друга знаем.
Но вот плаксунов гони прочь плз, а то брошу и уйду на другой форум. Планирую писать тут о серьезных вещах, но с некоторым юморком конечно. А плаксуны только разводят сырость и дестракшен."
Ну, плаксунов почти не было, но все равно ветку мгновенно зас**ли. То есть тут можно пообсуждать какие-то вопросы по ООП, но курс я начал в другом месте, там дисциплина строже. Кому интересно - пишите в личку.
А раз замысел не удался, (я это предвидел изначально) можно разок и о Д.
Алексей, надо больше конкретики и меньше водки/девушек и прочих заманух. Уверен уже есть желающие тебя здесь почитать. Начинал же ты отлично.
Переопределение операторов ничего кроме синтаксического сахара не дает. Лучше отказаться от этой практики и вместо оператора присваивания использовать метод Copy() или Clone() - просто и понятно:
Стандартные символы сравнения лучше оставить за указателями.
А мне кажется, разницы ни какой. И указателей в MQL нет, так что перепутать невозможно.
Алексей, надо больше конкретики и меньше водки/девушек и прочих заманух. Уверен уже есть желающие тебя здесь почитать. Начинал же ты отлично.
Единственный пост не по делу был сегодня ночью. Ну написал я пост с примерами по виртуальным функциям несколько дней назад, и что. Он был погребен под тоннами шлака. Ни одного ответа по нему не было. Тут никаких курсов делать нельзя, это чат-болталка )
Да и сайт висит постоянно, из 5 сообщений одно не отправить, ладно еще просто подождать, а бывает просто все грохается.