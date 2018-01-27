Разговоры на завалинке о ООП - страница 12
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Такая потребность возникает регулярно. Только желательно, чтобы этим занимались разработчики.
Простой пример. Для графиков индикаторов разработчики почему-то не сочли нужным предусмотреть горизонтальную координатную сетку. И, естественно, не предоставили для этого соответствующий методы.)
George Merts:
Мне тоже, еще во времена перехода с реального на защищенный режим очень не нравилось, что мне не доступен любой физический адрес памяти.
Не путайте разное, разграничение в памяти это совсем из другой оперы.
Такая потребность возникает регулярно. Только желательно, чтобы этим занимались разработчики.
Простой пример. Для графиков индикаторов разработчики почему-то не сочли нужным предусмотреть горизонтальную координатную сетку. И, естественно, не предоставили для этого соответствующий методы.)
Не путайте разное, разграничение в памяти это совсем из другой оперы.
Почему же ? Из одной и той же - изоляция различных частей системы друг от друга во избежание конфликтов. Суть - одна и та же.
Инкапсуляция на уровне ОС )
Да бросьте вы спорить про ООП.
Это дела давно минувших дней и спорить "процедурный vs объектно-ориентированный" можно было лет 20 назад. Сейчас это просто смешно и даже на флейм не тянет.
Байка, как это любит делать Волчанский: 1995-1996 года, сижу пишу сетевой проект, подходит руководитель и спрашивает "а ты с классами умеешь писать?" - конечно, так и пишу, вот код.
... Но да что я все о классах да о классах. Вот прохожу сегодня вечером мимо станции метро, и не поверите, сидит девушка и плачет. Ну, подошел, предложил переночевать..
Забавно конечно читать аргументацию противников ООП. Сразу вспомнился один рассказ Герберта Уэллса " Страна слепых".
Там один чувак, вроде альпинист, оказался случайно в изолированной от всего мира стране слепых. Слепыми они были от рождения. В результате чуваку они захотели вылечить болезнь "зрение" простой хирургической операцией.
Вот цитата из этой книги:
Он на силу ноги от туда унес.
Тоже самое все рассуждения про вредность ООП.
Ну как слепому от рождения объяснить что трава зеленая?
Спорщикам про вредность ООП, как минимум, сначала необходимо научиться программировать с использованием ООП и создать хотя бы пару больших проектов с использованием этой технологии, прежде чем приводить аргументы.
... Но да что я все о классах да о классах. Вот прохожу сегодня вечером мимо станции метро, и не поверите, сидит девушка и плачет. Ну, подошел, предложил переночевать..
Ты лыцарь, как и я )
В пятницу шел с магаза, накупил хавчика + напитков. А опять все разрыли, проложили гады трубу сантиметров 20, никак ее не обозначили и в этом месте фонарей нет, темнотища. Я так по запахам понял, по трубе откачивали отнюдь не дистиллированную воду.
Иду весь такой благодушный, быдыщ-щ-щ-щ! запинаюсь о трубу и лечу вперед. Я в молодости занимался рукопашкой, первым делом нас дрессировали на разные падения, поэтому вотку я не разбил, сберег ценой собственной куртки и голову макнул, так как упал перекатом в глубокую грязную лужу с подозрительными ароматами. Но руки с пакетами во время переката держал вверху.
Лежу в луже на спине, тревожно щупаю бутылки - цела, родимая! И вдруг из темноты девушка, я кричу, - осторожно!!! Но поздно, планирует на меня, я как мог, смягчил удар своей тушкой, но все равно она сорвалась, лежим в луже на спине вдвоем, смотрим на звезды. Романтика!
Говорю, - давайте уже вставать, простудитесь. Встала, вся в жиже, - ой как домой поеду, глаза в панике. Говорю, вон моя парадная, пойдемте попробуем оттереться.
Фига там, оттирать бесполезно, все пропиталось, только стирка, я даже кожаные замшевые рукавицы застирал, все в зимнем Г. Хорошо, у нее и у меня куртка синтетика, если была какая-то ткань, то только химчистка.
Загнал ее в ванную помыться, выдал халат, сам помылся, все шмотки кинули в стиралку. У меня и у нее все в грязи, и джинсы и все остальное, славно в луже повалялись, хрюши должны обзавидоваться. Замочили, потом тоже в стиралку.
Ну ничего, поужинали, выпили напитков за такое веселое знакомство, оставил в гостях, пока все сохнет.
Жорж, вот только одно слово ща скажешь, и не друг ты мне более!