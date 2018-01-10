MT5-это терминал для программистов, а не для трейдеров - страница 18
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Кстати, нынешние вопросы по MQL4 куда содержательнее вопросов по MQL5. Причина очевидна и это не возраст MQL-версий.
Люди, новички, боятся начинать с пятёрки. А причиной тому постоянные заявления некоторых по всем форумам, что пятёрка жутко сложная и сделана под и для профи.
А много ли нужно начинающему окейгуглеру? Увидел раз, увидел два и, не попробовав сам, затянул припев той же песни ;)
Новичку надо сперва ограничиться простейшим выводом строк. Потом - простейшим индикатором. И лишь потом - переходить к запросу индикаторов и торговых функций.
В торговом Терминале "Hello World" - написание скрипта, который выставляет ордер. С этим фактом можете спорить сколько угодно.
Свежий пример на тему, что СБ впаривается новичкам на форуме и почему даже далеко не лентяям реально тяжело. Сегодня был задан очень конструктивный вопрос по MQL5 без намека на нытье
Ответ модератора
Наверное, помог разобраться. А на самом деле проблема у новичка очень не новичковская
Т.е. надо идти и читать ссылки по обозначенной теме. В СБ это решается через замечательное место. Т.е. при написании простейшего торгового скрипта (первая прога любого новичка) почти трындец.
Много раз уже говорилось по этому поводу - НЕЛЬЗЯ новичкам, желающим изучить язык и разобраться в его тонкостях, подсовывать СБ.
Н Е Л Ь З Я. Это их губит как потенциальных участников нашего сообщества.
Но есть непробиваемые в этом отношении люди. Ну что тут поделать? Я надеюсь, вы смогли помочь человеку, который начал разбирать эти примеры? (редкий новичок скажу честно)
Люди, новички, боятся начинать с пятёрки. А причиной тому постоянные заявления некоторых по всем форумам, что пятёрка жутко сложная и сделана под и для профи.
А много ли нужно начинающему окейгуглеру? Увидел раз, увидел два и, не попробовав сам, затянул припев той же песни ;)
Выше приведен реальный пример. Любая домохозяйка, открыв MQL4-код и его аналог на MQL5 в кодобазе, однозначно скажет, какой код тяжелее.
Алексей, правда, сейчас уже не приведу пример. Но ты же любишь экспериментировать - погоняй и погляди что возвращает при разных входных данных.
Просто мне сейчас вспоминать и искать сложновато.
Ну вот fxsaber приводил пример (я под себя видоизменил), сравни по коду:
Тут видно при каких условиях Bars() возвращает бяку.
Не надо использовать LASTBAR_DATE Вот это я твёрдо уяснил. Всё остальное от лукавого.
iBarSift() возвращает номер бара с указанным временем, индексация начинается с нуля.
Bars() возвращает количество баров от даты до даты. Как и во всех остальных функциях, таких как OrdersTotal() PositionsTotal() и прочих, номер бара с указанным временем будет за минусом 1.Как видно из примера, функция доступна и в mql4
В торговом Терминале "Hello World" - написание скрипта, который выставляет ордер. С этим фактом можете спорить сколько угодно.
Буду спорить.
Это уже не "Хелло Ворд" по сложности.
Да и по сути. Аналог выставления ордера в "обычном программирование" - это написание файла с текстовым приказом. Боюсь, для новичка - задача непростая.
"Хелло Ворд" - это скрипт:
Все. Никаких файлов-ордеров-таймсерий.
Читая форум прихожу к выводу, что здесь в основном трутся махровые программисты. Также мне кажется, что МТ5 с его языком программирования создан больше для прогеров, чем для трейдеров. Понятно, что MQL создает себе возможности для заработка,
Абсолютно верно! Отвечу как программист и технарь - здесь дело намного хуже. Те кто определяют пути развития терминала настолько заброзовели в своей Истинности и убеждениях, что реальность уже давно не пробивается к ним в мозг. Возможно это один или всего несколько человек, а остальные лишь исполнители.
Доходит до смешного: указываешь на мельчайшее исправление в самом (!) терминале, которое улучшает жизнь пользователя и требует лишь одну лишнюю строку кода - ответ категоричнейший - нет, мы совершенны!!! Это на примере децимальной точки в окнах импорта котировок. Еще пример запредельной Идеальности - указываешь, что ваше оформление кода растягивает его по вертикали в километровые простыни, админ в приступе перфекционизма удаляет сообщение. Конечно, крутить скролом код да еще без фолдинга лучше для юзеров.
Фидбэк нулевой!!! Адекватность утеряна. И при всем при этом разрабатываются библиотеки работы с черте какой высшей математикой, плодятся мифы, что трейдинг стал алгоритмическим, хотя этот тренд давно уже прошел свой пик. Команда MT, не критики ради, а для улучшения Вашего продукта - увольняйте этого человека/людей из своих рядов, он/они мешает развитию терминала!
Не надо использовать LASTBAR_DATE Вот это я твёрдо уяснил. Всё остальное от лукавого.
iBarSift() возвращает номер бара с указанным временем, индексация начинается с нуля.
Bars() возвращает количество баров от даты до даты. Как и во всех остальных функциях, таких как OrdersTotal() PositionsTotal() и прочих, номер бара с указанным временем будет за минусом 1.Как видно из примера, функция доступна и в mql4
Разные значения времени вводи и проверяй. Не всегда так, как у тебя.
Буду спорить.
Это уже не "Хелло Ворд" по сложности.
Да и по сути. Аналог выставления ордера в "обычном программирование" - это написание файла с текстовым приказом. Боюсь, для новичка - задача непростая.
"Хелло Ворд" - это скрипт:
Все. Никаких файлов-ордеров-таймсерий.
Новичка подталкивает к MQL осознание, что некоторые Терминальные вещи он может автоматизировать.
В терминале первая вещь, приходящая большинству новичков - это автоматизация открытия позиции. А не желание что-то там отправить в лог Терминала, и поэтому якобы новичек взялся за MQL.
Скрипт открытия позиции на MQL4 занимает в несколько раз меньше места, чем на MQL5 (даже с использованием СБ). Более того, на MQL5 сложность может быть недосягаемой для новичка. Реальный пример выше.
В пользу какого MQL новичек сделает выбор, если он не мазохист? Обращу внимание на выделенное
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5-это терминал для программистов, а не для трейдеров
fxsaber, 2018.01.09 18:53
Выше приведен реальный пример. Любая домохозяйка, открыв MQL4-код и его аналог на MQL5 в кодобазе, однозначно скажет, какой код тяжелее.
Можете у жены (или ребенка) спросить, она точно не соврет.