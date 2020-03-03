Обсудим совместные проекты в редакторе - зачем они и куда движутся - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С проектами твориться какая то жесть ...
Создаю папку в проекте она исчезает, создаю папку в ресурсах она появляется в каталоге source ...
Проект не видит вложенных папок, если я скопировал папку извне в проект ..
С проектами твориться какая то жесть ...
Создаю папку в проекте она исчезает, создаю папку в ресурсах она появляется в каталоге source ...
Проект не видит вложенных папок, если я скопировал папку извне в проект ..
Укажите точнее с путями, пожалуйста. С примерами все сразу станет ясно.
Сами по себе пустые папки не работают. Показывается виртуальная структура проекта, а не физические папки. В папках должны быть данные, чтобы редактор правильно построил дерево проекта.
Проекты визуализируются практически полностью автоматически, не требуя излишней ручной работы.
зы: все работает, надо просто перестроиться на работу с проектами и не переносить старые подходы
Укажите точнее с путями, пожалуйста. С примерами все сразу станет ясно.
Сами по себе пустые папки не работают. Показывается виртуальная структура проекта, а не физические папки. В папках должны быть данные, чтобы редактор правильно построил дерево проекта.
Проекты визуализируются практически полностью автоматически, не требуя излишней ручной работы.
зы: все работает, надо просто перестроиться на работу с проектами и не переносить старые подходы
Вот это я пытаюсь и сделать, вот первое что попалось
упорно ищет файл который даже не подвязан к коду, пробовал перезапустить метаедитор
Я пытаюсь сделать для себя некий шаблон с уже подвязанными файлами в проекте.
Без проекта я сделал и все прекрасно работает.
Но стараюсь не отставать от тенденций и пытаюсь сделать шаблон из которого буду делать проекты и что то никак.
При этом я люблю порядок: музыка в sound, картинка images, справка по продукту в help
помогло полное удаление проекта
Значит этот wav файл у вас где-то заявлен.
Не вижу ранее обозначенных проблем с проектами.
Кроме того, в связи с автоматическими функциями управления проектами, не рекомендуется переносить mqproj файл без фактического наличия связанных/входящих файлов. Информация об отсутствующих файлах может быть автоматически удалена из проекта.
Значит этот wav файл у вас где-то заявлен.
Не вижу ранее обозначенных проблем с проектами.
Кроме того, в связи с автоматическими функциями управления проектами, не рекомендуется переносить mqproj файл без фактического наличия связанных/входящих файлов. Информация об отсутствующих файлах может быть автоматически удалена из проекта.
на скриншоте обозначены все файлы проекта, wav нет нигде, я решил проблему удалением проекта, так как в самом проекте был путь к этому файлу...
И еще, если я распределяю все по каталогам и в одном каталоге храню несколько проектов то при переименовании каталога проекты больше не компилируются...
Предлагаю рассмотреть вариант более детальной структуры каталогов в проекте. добавить в ресурсы подпапки. Это облегчит работу с проектами с большим количеством ресурсов
на скриншоте обозначены все файлы проекта, wav нет нигде, я решил проблему удалением проекта, так как в самом проекте был путь к этому файлу...
И еще, если я распределяю все по каталогам и в одном каталоге храню несколько проектов то при переименовании каталога проекты больше не компилируются...
Приведите пример, пожалуйста. Если в проектах вы закладываетесь на имена каталогов (а это почти всегда так), то конечно после переименования получите проблемы с компиляцией.
В логах компиляции все четко описывается.
Предлагаю рассмотреть вариант более детальной структуры каталогов в проекте. добавить в ресурсы подпапки. Это облегчит работу с проектами с большим количеством ресурсов
Подкаталоги (в любой части проекта) работают и распознаются автоматически:
Просто поработайте подольше с проектами и увидите, что они очень удобны за счет автоматизации структуры. Не надо только ручной работой увелкаться - все делается через графический интерфейс.
Поэтому я и написал - не надо вручную оперировать(переносить, редактировать, лишать исходных данных) файлом проекта. Работайте с проектом в GUI.
Приведите пример, пожалуйста. Если в проектах вы закладываетесь на имена каталогов (а это почти всегда так), то конечно после переименования получите проблемы с компиляцией.
В логах компиляции все четко описывается.
Подкаталоги (в любой части проекта) работают и распознаются автоматически:
Просто поработайте подольше с проектами и увидите, что они очень удобны за счет автоматизации структуры. Не надо только ручной работой увелкаться - все делается через графический интерфейс.
Есть еще вопрос или проблема:
В стремлении делать качественные продукты я делаю настройки программы на нескольких языках.
Сейчас для каждого языка свой mqh файл и свой финальный mq5 файл то есть, есть версия expert_ru.mq5 которая в момент компиляции подключает файл settings_ru.mqh в результате программа получается с русскими настройками и
есть версия expert_en.mq5 которая в момент компиляции подключает файл settings_en.mqh в результате программа с английскими настройками.
Сейчас в проектах все ограничивается только английским языком, даже если менять имя инклюдника то в момент компиляции ех5 будет заменен. конечно можно убирать файл из каталога и компилировать с русским языком, но часто в запарке это можно не сделать...
Может быть есть возможность как то автоматически определять язык ОС и в зависимости от этого подставлять настройки на языке ОС ?
Скорее всего сделаем штатный ресурс мультиязычных строк, чтобы был один исполнимый файл и на лету язык менялся.
Будем думать над реализацией. Как раз мультиязычные описания для маркета внедрять собираемся.