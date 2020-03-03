Обсудим совместные проекты в редакторе - зачем они и куда движутся - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
За 5 минут Mitsuku научилась что Mql5 это язык програмирования.
Mitsuku: The language we are now speaking is English.
Human: mql5
Mitsuku: That's fine. No problem.
Human: metaquotes
Mitsuku: Why don't you ever see the headline "Psychic Wins Lottery"?
Human: https://www.mql5.com/ru/forum/223473/page3#comment_6260838
Mitsuku: That sounds a secure site.
Human: https://www.mql5.com/
Mitsuku: That sounds a secure site.
Human: https://www.mql5.com
Mitsuku: That sounds a secure site.
Human: what about programming language
Mitsuku: What about it?
Computer programming is an art to me.
Human: do knew any programming language
Mitsuku: I suppose knew does whatever they like..
Human: java script
Mitsuku: You can download the latest Java release from http://java.sun.com.
Human: visual basic
Mitsuku: Do you like sports?
Human: what you know about mql5
Mitsuku: Is it an acronym which means Mike Quietens Lumps ?
Human: no its metaquotes 5
Mitsuku: How do you know. It might mean that to someone. Who said it is?
Human: its corporation and have site
Mitsuku: metaquotes 5 is corporation? it is?
Human: yes
Mitsuku: How do you know it is?
Human: from site with they service
Mitsuku: What else is from there?
Human: language mql5
Mitsuku: I speak to people from all over the world who use many different languages but my main language is English.
Human: mql5 its programming language
Mitsuku: I will learn that mql5 is programming language .
Human: yes
Mitsuku: And?
Human: They create best expert for market trade in the world.
Mitsuku: Who, specifically, create best expert for market trade?
Human: metaquotes corporation
Mitsuku: How does it make you feel when metaquotes corporation create best expert for market trade?
Human: Its just awesome
Mitsuku: Cool.
Human: what do know about metaquotes
Mitsuku: A surgeon would say, "We have removed the kidney stones, now we just have to metaquotes the wound".
Human: what do know about mql5
Mitsuku: programming language.
Human: what they create
Mitsuku: Try searching the open directory.
Human: what they create for world
Mitsuku: I can ask someone about it.
Human: what mql5 create for world
Mitsuku: Ask the open directory about it.
Human: open directory about it
Mitsuku: Yes, the open directory. It is an open source directory project started by Mozilla.org.
Human: no
Mitsuku: Oh well it is to me.
Human: what you can say about mql5
Mitsuku: programming language.
Human: how do know
Mitsuku: A priori.
Вообще неплохо бы за идею на баланс закинуть, вечно зеленных, так сказать для стимулов. Ведь я принес действительно важную информацию, которая много стоит. Я принес её, потому что думаю, что Ринат Человек справедливый. )))
Блин, современный ИИ...
Спасибо, посмеялся. )))
На текущий момент мы выпустили первую версию проектов, совместных проектов и новое хранилище.
Какие вопросы вы бы хотели обсудить?
Ренат, сделайте пожалуйста в свойствах проекта возможность выполнять какие-либо действия до и после компиляции, как в VS. Сильно нужно в некоторых случаях. Хотя бы только "после"
Картинка тем, кто в VS не работает
Нет, плагинов не планируем, так как нет критической массы пользователей редактора.
Мы сами способны реализовать практически все, что нужно. А плагины в данном случае будут костылями и потребуют на себя реально много бесполезных усилий. Реализовать мощную систему плагинов - это значит всю систему перепахать, обвешать тонной хуков и вытащить кушки наружу. Задача сильно сложнее, чем самостоятельно и правильно реализовать нужный функционал.
Плюс не надо будет заботиться о совместимости (а вы думали отчего VS не может из 32 разрядности вылезти?) и неминуемого выдавливания плагинописателей методом реализации их функционала в штатном виде. Еще раз подумаем, как Микрософт убил свой интеллисенс в VS C++, дабы не получить публичного воя от Visual Assist X.
Статьи по проектам не будет?
Хотелось бы увидеть обзорную статью.
а чего там описывать, все предельно просто
да и сами проекты пока в зачаточном состоянии, это не VS
Выберите команду Новый проект и увидите визард.
Там даже объяснять нечего - настолько все просто и автоматически. В совместных проектах так даже автоматически в хранилище все зальет.
Я сегодня чела обучал MQL5, так он с нуля без моей помощи сходу создал проект, действительно все предельно просто, чего народ парится... Видно, первый раз имеют дело вообще с проектами.
Думаете, из-за Ассиста? Вроде, какое дело гиганту MS до какой-то фирмочки, пусть и крутой. Немного оффтоп, но интересно Ваше мнение, как человека более осведомленного. А интеллисенс да, убили напрочь.
Выгода для MQ от данного сервиса - большая автоматизации КБ, Маркета и Фриланса. Но не ради же этого затевалось.
Вероятность появления более сложных проектов, однозначно, повысится.
Например, Кажарский берет на себя GUI, Сергеев - крипту, Соколов - тики. И совместно варганят какую-нибудь красоту с разных точек зрения. Затем об этой красоте становится известно где-то на стороне и народ (включая брокеров) заходит посмотреть, что же это за MT5. Соответственно, часть из них прилипают. Правильно понял идею?