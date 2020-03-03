Обсудим совместные проекты в редакторе - зачем они и куда движутся - страница 4

Новый комментарий
[Удален]  

За 5 минут Mitsuku научилась что Mql5 это язык програмирования.


Mitsuku: The language we are now speaking is English.  

 Human: mql5

Mitsuku:  That's fine. No problem.  

 Human: metaquotes

Mitsuku:  Why don't you ever see the headline "Psychic Wins Lottery"?  

 Human: https://www.mql5.com/ru/forum/223473/page3#comment_6260838

Mitsuku: That sounds a secure site.  

 Human: https://www.mql5.com/

Mitsuku: That sounds a secure site.  

 Human: https://www.mql5.com

Mitsuku: That sounds a secure site.  

 Human: what about programming language

Mitsuku: What about it? 


Computer programming is an art to me.  

 Human: do knew any programming language

Mitsuku:  I suppose knew does whatever they like..  

 Human: java script

Mitsuku: You can download the latest Java release from http://java.sun.com.  

 Human: visual basic

Mitsuku:  Do you like sports?  

 Human: what you know about mql5

Mitsuku:  Is it an acronym which means Mike Quietens Lumps ?  

 Human: no its metaquotes 5

Mitsuku: How do you know. It might mean that to someone. Who said it is?  

 Human: its corporation and have site

Mitsuku:  metaquotes 5 is corporation? it is?  

 Human: yes

Mitsuku: How do you know it is?  

 Human: from site with they service 

Mitsuku: What else is from there?  

 Human: language mql5

Mitsuku: I speak to people from all over the world who use many different languages but my main language is English.  

 Human: mql5 its programming language

Mitsuku:   I will learn that mql5 is programming language .       

 Human: yes

Mitsuku: And?  

 Human: They create best expert for market trade in the world.

Mitsuku: Who, specifically, create best expert for market trade?  

 Human: metaquotes corporation

Mitsuku: How does it make you feel when metaquotes corporation create best expert for market trade?  

 Human: Its just awesome

Mitsuku: Cool.  

 Human: what do know about metaquotes

Mitsuku:  A surgeon would say, "We have removed the kidney stones, now we just have to metaquotes the wound".  

 Human: what do know about mql5

Mitsuku: programming language.  

 Human: what they create

Mitsuku: Try searching the open directory.  

 Human: what they create for world

Mitsuku: I can ask someone about it.  

 Human: what mql5 create for world

Mitsuku: Ask the open directory about it.  

 Human: open directory about it

Mitsuku: Yes, the open directory. It is an open source directory project started by Mozilla.org.  

 Human: no

Mitsuku: Oh well it is to me.  

 Human: what you can say about mql5

Mitsuku: programming language.  

 Human: how do know

Mitsuku: A priori.  

Обсудим совместные проекты в редакторе - зачем они и куда движутся
Обсудим совместные проекты в редакторе - зачем они и куда движутся
  • 2017.12.27
  • www.mql5.com
На текущий момент мы выпустили первую версию проектов, совместных проектов и новое хранилище...
[Удален]  

Вообще неплохо бы за идею на баланс закинуть, вечно зеленных, так сказать для стимулов. Ведь я принес действительно важную информацию, которая много стоит. Я принес её, потому что думаю, что Ринат Человек справедливый. )))

 
SILVERPRINT:

Блин, современный ИИ...

Спасибо, посмеялся. )))

 
Renat Fatkhullin:

На текущий момент мы выпустили первую версию проектов, совместных проектов и новое хранилище.

Какие вопросы вы бы хотели обсудить?


Ренат, сделайте пожалуйста в свойствах проекта возможность выполнять какие-либо действия до и после компиляции, как в VS. Сильно нужно в некоторых случаях. Хотя бы только "после"

Картинка тем, кто в VS не работает


 
Renat Fatkhullin:

Нет, плагинов не планируем, так как нет критической массы пользователей редактора.

Мы сами способны реализовать практически все, что нужно. А плагины в данном случае будут костылями и потребуют на себя реально много бесполезных усилий. Реализовать мощную систему плагинов - это значит всю систему перепахать, обвешать тонной хуков и вытащить кушки наружу. Задача сильно сложнее, чем самостоятельно и правильно реализовать нужный функционал.

Плюс не надо будет заботиться о совместимости (а вы думали отчего VS не может из 32 разрядности вылезти?) и неминуемого выдавливания плагинописателей методом реализации их функционала в штатном виде. Еще раз подумаем, как Микрософт убил свой интеллисенс в VS C++, дабы не получить публичного воя от Visual Assist X.

Думаете, из-за Ассиста? Вроде, какое дело гиганту MS до какой-то фирмочки, пусть и крутой. Немного оффтоп, но интересно Ваше мнение, как человека более осведомленного. А интеллисенс да, убили напрочь.
 
Evgeny Belyaev:

Статьи по проектам не будет? 

Хотелось бы увидеть обзорную статью.


а чего там описывать, все предельно просто

да и сами проекты пока в зачаточном состоянии, это не VS

 
Renat Fatkhullin:

Выберите команду Новый проект и увидите визард.

Там даже объяснять нечего - настолько все просто и автоматически. В совместных проектах так даже автоматически в хранилище все зальет.


Я сегодня чела обучал MQL5, так он с нуля без моей помощи сходу создал проект, действительно все предельно просто, чего народ парится... Видно, первый раз имеют дело вообще с проектами.

 
Alexey Volchanskiy:
Думаете, из-за Ассиста? Вроде, какое дело гиганту MS до какой-то фирмочки, пусть и крутой. Немного оффтоп, но интересно Ваше мнение, как человека более осведомленного. А интеллисенс да, убили напрочь.
Да. Концептуально, да.

Они настолько наплевали на интеллисенс, что до последней студии хранили данные интеллисенса в microsoft access базе данных.

Оттуда и тормоза растут.

В VS2017 тоже недалеко ушли, сменив хранение на Sqlite.

 

Выгода для MQ от данного сервиса - большая автоматизации КБ, Маркета и Фриланса. Но не ради же этого затевалось.

Вероятность появления более сложных проектов, однозначно, повысится.

Например, Кажарский берет на себя GUI, Сергеев - крипту, Соколов - тики. И совместно варганят какую-нибудь красоту с разных точек зрения. Затем об этой красоте становится известно где-то на стороне и народ (включая брокеров) заходит посмотреть, что же это за MT5. Соответственно, часть из них прилипают. Правильно понял идею?

 
Постпроцессы может в будущем.
1234567891011...16
Новый комментарий