Наставник по трейдингу - это сложно? - страница 14
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Кстати, ни разу не брал на себя смелость обучать именно трейдингу, только программированию.
Это правильная позиция - каждый может обучать только тому, что он знает и понимает лучше всего...
Serqey Nikitin:
Наставник обязан обучить прибыльной торговле! Это мое мнение... Оно может не совпадать с другими мнениями в сфере обучения, но для этого и создана тема на форуме для высказывания всех желающих...
Если где то и есть такие наставники которые обучают то их очень и очень мало... Если "Наставник обязан обучить прибыльной торговле!" - тогда это уже трейдер меценат, филантроп какой-то который познал смысл жизни и ему еже нечем заняться.Поэтому "Наставник по трейдингу - это сложно?" - я бы сказал это очень маловероятно )
Если где то и есть такие наставники которые обучают то их очень и очень мало... Если "Наставник обязан обучить прибыльной торговле!" - тогда это уже трейдер меценат, филантроп какой-то который познал смысл жизни и ему еже нечем заняться.Поэтому "Наставник по трейдингу - это сложно?" - я бы сказал это очень маловероятно )
Проблема, на самом деле, сильно преувеличена... Финансовые рынки настолько большие, что появление даже нескольких тысяч новых успешных трейдеров не изменят общую статистику и не создадут какую-либо конкуренцию внутри сообщества. Ну сколько трейдеров может обучить один Наставник? Мах пару десятков... А если учесть, что все наставники обучают по разным методикам, то этот процесс никак не скажется на самом рынке...
А в целом, процесс обучения трейдингу ничем не отличается от других предметов, таких как физика, математика, экономика ...
Вы не хотите подвести какие-то промежуточные итоги?
Потому что лично мне вообще не понятно, что вы хотите услышать от общественности и что вы хотите донести.
Вы генерируете массу нейтральных фраз и ничего не утверждающих утверждений.
Вы не хотите подвести какие-то промежуточные итоги?
Потому что лично мне вообще не понятно, что вы хотите услышать от общественности и что вы хотите донести.
Вы генерируете массу нейтральных фраз и ничего не утверждающих утверждений.
Поясните, какие "промежуточные итоги" Вы услышали, например, в теме "Влияние алкоголя на трейдинг"?
Да и большинство других тем не более информативны...
Если лично Вы пытаетесь придраться ко мне или конкретно к теме, то сформулируйте свою мысль более прозрачно.
Поясните, какие "промежуточные итоги" Вы услышали, например, в теме "Влияние алкоголя на трейдинг"?
Эта тема (про пьяницу трейдера) была удалена ещё до того, как её автор протрезвел.
Но вы же в здравом уме и трезвом рассудке? Да?
Как я понимаю, вы создавали тему для чего-то -- или что-то узнать от сообщества, или что-то ему сказать?
Потому что в противном случае -- если в теме ничего не узнаётся от аудитории и ничего аудитории не доносится -- это просто балабольство.
Вот вы создали опрос: "Наставник по трейдингу -- это сложно?" Да хер кто знает ответ.
У нас на форуме аудитории из преподавателей трейдинга? К какой аудитории вы обращаетесь? Если даже прославленный учитель Волчанский и тот сказал, что за преподавание трейдинга он бы не взялся, т.к. надо нести ответственность.
Т.е. вы задаёте вопрос аудитории, которая на этот вопрос не в состоянии ответить.
Дальше. Эта аудитория, которая в принципе не знает ответ на ваш вопрос -- пытается хоть как-то размышлять. Вы на каждый пост даёте свои комментарии в стиле "ты баран и ничего не понимаешь", мол, "обучение трейдингу это просто". Ну, просто, что дальше?
Эта тема (про пьяницу трейдера) была удалена ещё до того, как её автор протрезвел.
Но вы же в здравом уме и трезвом рассудке? Да?
Как я понимаю, вы создавали тему для чего-то -- или что-то узнать от сообщества, или что-то ему сказать?
Потому что в противном случае -- если в теме ничего не узнаётся от аудитории и ничего аудитории не доносится -- это просто балабольство.
Вот вы создали опрос: "Наставник по трейдингу -- это сложно?" Да хер кто знает ответ.
У нас на форуме аудитории из преподавателей трейдинга? К какой аудитории вы обращаетесь? Если даже прославленный учитель Волчанский и тот сказал, что за преподавание трейдинга он бы не взялся, т.к. надо нести ответственность.
Т.е. вы задаёте вопрос аудитории, которая на этот вопрос не в состоянии ответить.
Дальше. Эта аудитория, которая в принципе не знает ответ на ваш вопрос -- пытается хоть как-то размышлять. Вы на каждый пост даёте свои комментарии в стиле "ты баран и ничего не понимаешь", мол, "обучение трейдингу это просто". Ну, просто, что дальше?
Мне понравилась Ваша ЛИЧНАЯ заинтересованность в данной теме, иначе Вы не так болезненно реагировали на нее, а просто прошли мимо...
Если Вам необходим Наставник, так не стесняйтесь, так и напишите "Хочу пройти обучение и начать торговать прибыльно..."
Уверен, что сразу получите несколько предложений по обучению.
Именно для для этих целей и создавался форум - обмен мнениями и помощь желающим...
Да потому, что только этим и ничем более они могут подтвердить тот факт, что способны торговать в плюс на продолжительном периоде времени, и потому что это они предлагают свои услуги по обучению, а это подразумевает что и ученик потом сможет =))
Вот ученику и нужно взглянуть и проанализировать стейтмент, и на предмет длительности и на предмет кол-ва сделок. и на предмет просадок, и на предмет загрузки депозита... если же ученик лох и кроме как на % дохода ни на что не посмотрел ( а я бы даже на истории разобрал каждую его сделку, что и делал ранее многократно когда изучал чужую торговлю), то судьба его такая что тут поделать, в следующий раз задумается ... все учатся на ошибках, неважно на чужих или своих, важно просто учиться.
а у вас все уже хорошо получается?
лоси большие или пока еще не очень?
а у вас все уже хорошо получается?
лоси большие или пока еще не очень?
Судя по количеству удаленный сигналов, то профита скорее всего нет, ну по крайней мере Я его никогда не видел, а вот в сигналы иногда поглядывал.Зато есть супер-индикаторы, которые перерисовываются даже на 6-м баре, и при этом они просто незаменимые по его словам
Судя по количеству удаленный сигналов, то профита скорее всего нет, ну по крайней мере Я его никогда не видел, а вот в сигналы иногда поглядывал.Зато есть супер-индикаторы, которые перерисовываются даже на 6-м баре, и при этом они просто незаменимые по его словам