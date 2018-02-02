Наставник по трейдингу - это сложно? - страница 23

Новый комментарий
 

  Закон Вибрации.

"Этот закон определяет определенные точки, до которых акция будет подниматься или опускаться, и предсказывает результат задолго до того, как Стрит узнает причину, либо следствие."

После этого туманного объяснения, Ганн был сдержан в высказываниях по поводу своих стратегий и не хотел объяснять свои теории в каких-либо деталях.

 Ганн - трудоголик , вручную работал с массивами данных подвергая их всестороннему анализу. А вот интерпретация его методов , на мой взгляд , в некоторых случаях подвержена мистике  из разряда "парада планет"  уводящие мысли в космос .  автор   Д. Хьержик   Модель , Цена и Время  ( Применение теории Ганна )   , в любой форме обучение будет концентрироваться на постулатах - модели -цены -времени.  

 

 
Veniamin Skrepkov:

  Закон Вибрации.

"Этот закон определяет определенные точки, до которых акция будет подниматься или опускаться, и предсказывает результат задолго до того, как Стрит узнает причину, либо следствие."

После этого туманного объяснения, Ганн был сдержан в высказываниях по поводу своих стратегий и не хотел объяснять свои теории в каких-либо деталях.

 

 

Почему бы тогда просто не показать прибыльную торговлю, без всяких теорий, которых можно напридумывать массу относительно рабочего метода. Нет ведь, пишут книги/теории, но детали скрывают. Что это, если не чсв. Ведь суть получается не в том чтобы раскрыть миру теорию. А больше повыё.. имея на руках методику без желания её раскрывать. И в сути все знаменитые книгописатели со своими личными теориями-такие. И то что есть те немногие, которые согласны с авторами, говоря что всё там написано правильно, говорит лишь о том что эти немногие тоже имеют на руках  методику рабочую. А вовсе не о том что эта методика раскрыта в книжках. 

 Какова ценность таких теорий, если конфетка в самой реализации теории, а сама теория без реализации-всего лишь обёртка. Грош цена такой теории, если реализация первична. Стало быть главенствует методика, к которой можно подобрать любое абстрактное описание, одним из которых и является теория Ганна.
 
ILNUR777:
Почему бы тогда просто не показать прибыльную торговлю, без всяких теорий, которых можно напридумывать массу относительно рабочего метода. Нет ведь, пишут книги/теории, но детали скрывают. Что это, если не чсв. Ведь суть получается не в том чтобы раскрыть миру теорию. А больше повыё.. имея на руках методику без желания её раскрывать. И в сути все знаменитые книгописатели со своими личными теориями-такие. И то что есть те немногие, которые согласны с авторами, говоря что всё там написано правильно, говорит лишь о том что эти немногие тоже имеют на руках  методику рабочую. А вовсе не о том что эта методика раскрыта в книжках. 

 Какова ценность таких теорий, если конфетка в самой реализации теории, а сама теория без реализации-всего лишь обёртка. Грош цена такой теории, если реализация первична. Стало быть главенствует методика, к которой можно подобрать любое абстрактное описание, одним из которых и является теория Ганна.

рабочая система - продавай дорого покупай дешево


книга - это способ заявить о себе и оставить что - то этому миру, а про торговлю все забудут очень быстро.

[Удален]  

asi.ru/nastavniki/forum/ 

Всероссийский форум «НАСТАВНИК» | 13-15 / 02 /2018 | Москва, ВДНХ
Всероссийский форум «НАСТАВНИК» | 13-15 / 02 /2018 | Москва, ВДНХ
  • asi.ru
Панельная дискуссия «Панельная дискуссия: Как создать среду для развития движения наставников?» Панельная дискуссия «Панельная дискуссия: Как создать среду для развития движения наставников?» Спикеры: Р. Уразов, опыт Союза Ворлдскиллс по практикам развития наставичества М. Иванов, опыт Группы компаний ЧТПЗ (на примере ПНТЗ) по развитию...
 
ILNUR777:
Почему бы тогда просто не показать прибыльную торговлю, без всяких теорий, которых можно напридумывать массу относительно рабочего метода. Нет ведь, пишут книги/теории, но детали скрывают. Что это, если не чсв. Ведь суть получается не в том чтобы раскрыть миру теорию. А больше повыё.. имея на руках методику без желания её раскрывать. И в сути все знаменитые книгописатели со своими личными теориями-такие. И то что есть те немногие, которые согласны с авторами, говоря что всё там написано правильно, говорит лишь о том что эти немногие тоже имеют на руках  методику рабочую. А вовсе не о том что эта методика раскрыта в книжках. 

 Какова ценность таких теорий, если конфетка в самой реализации теории, а сама теория без реализации-всего лишь обёртка. Грош цена такой теории, если реализация первична. Стало быть главенствует методика, к которой можно подобрать любое абстрактное описание, одним из которых и является теория Ганна.
Да потому что они жлобы =) 

Я как то тут в ветке писал, что рабочие системы до безобразия просты, и их не так уж и много. Научить им можно и обезьяну, однако есть одно но ! - рынок меняется и делает это постоянно, и чтобы человек мог подстраиваться ему крайне важно самостоятельно пройти путь обучения и поиска.  

Только бесконечные наблюдения, размышления и поиск какой то неэффективности в рынке приведут к этому, а ни какой то там гуру. Зачастую эти гуру даже торговать не умеют, и зарабатывают на том что учат других =). И вот потому так много воды и тумана в их системах.

Потому и зачастую оказываются бесполезны все эти академии, гуру и прочие учителя. Они не способны передать главного, умения понимать изменчивый рынок. И даже если они владеют методикой ! тут только сам =)

Эта изменчивость рынка одна из главных причин и проблем в трейдинге. именно из за нее порой трудно написать робота, под вроде бы простую систему. На рынке фаза сменилась, робота нужно оптимизировать, у нас все индикаторы поплыли и не попадают в цель =), и пока это сделано у нас уже новая фаза, итого мы пол фазы в прибыли, половину в убыток и результат = топтание на месте. И я не про фазы тренда / флета толкую.

Параметры движения курса постоянно изменяются, то волатильность скачет, то графические фигуры он рисует нам, все возможные варианты поочередно. то каналы длиннющие красивые то жуть лохматая. и многое другое. даже реакция на новости =)

Многие рабочие, но более сложные методики, часто на самом деле построены на эксплуатировании простых вещей и только потому еще держатся на плаву.

Как пример лишней и вредной сложности приведу картинку: причем картинка очень правильная. но скрывает полезную суть в лишних деталях. Так это везде и делается. Но для пояснения самое оно.

2

У нас тут типа волны =) , но а нужны ли нам эти волны ? вот реально ?

Задачка для первого класса:  как выразить всю эту херню в простом правиле торговли ? Я и это тоже описывал ранее мельком.

Торгуем по тренду с откатов, откаты могут быть не только такой структуры как в указанной картинке, а еще и много каких вариаций и все они будут иметь в себе некоторое повышенное мат ожидание.

Суть: до тех пор пока откат не затмевает предыдущее движение - торговать нужно в продолжение тенденции. Все. и никаких тебе АБСД будет не нужно. 

Можно упростить схему в вид: АБС, где А движение, Б откат, С = будущее на которое мы надеемся в направлении А. картинка же только показывает нам что откат может быть каким угодно и по структуре и по глубине.

вот еще аналог: суть таже. попытки заниматься точными рисульками волн внутри отката реально бесполезны. всё тянет на себе только принцип движение откат движение. такова вот селяви. И такого в рынке много, где лишней шелухой покрыт по сути рабочий метод.

Все эти попытки подогнать точки , уровни линии... искать точное соответствие макету. одна большая ошибка. в любой системе таится ее простая и четко формулируемая суть... и если у вас есть опыт, то вы ее увидите сразу, если нет, то скорее всего система пыль. 

Возможно я зря так категоричен, но на первых порах это только поможет в самообучении =) , ибо если наоборот, то вера в сложные и точные системы только замедлит ваше самообучение.

1

Для самых "маленьких", расшифрую все выше сказанное для нижней картинки:

первая пунктирная линия это наша тенденция/движение/импульс/тренд/назовем это "A" , потом идет откат сложный/простой/короткий/длинный/плевать какой/назовем это "B", а потом вторая пунктирная линия - это продолжение движения в сторону тенденции/движения/импульса/тренда/назовем это "С" . Все работаем... А - импульс, В - откат, С - наш прогноз. Психологию только не забывать и мани/риск менеджмент.

Задача: увидеть откат, прикинуть соразмерность, и войти в рынок. ну а дальше уже каждый сам решает либо несколько попыток с коротким стопом, либо 1 попытка, но стоп пожирнее, тут уже дело техники.

При умелом использовании этот метод цены не имеет. Работает на любом ТФ, но важна соразмерность.

 

   На востоке ученики смотрели как делает мастер и пытались подражать ему - это называется ученичество . А многие курсы просто преподносят теоретические знания без каких либо примеров .

Обсуждал со знакомым и отметил  , что - шахматную партию можно найти в нете со времен Стейница , а примеров торговли крайне мало.

 
Dens12:
Работает на любом ТФ, но важна соразмерность.

  Старшие ТФ  увеличивают размер стопа , увеличиваю дисперсию и начинающие могут "погрузится" в тильт  ( если в реале)  , минутки предоставляют больше "опытного" материала .  

 
Mickey Moose:

нет, примерно 2-3 раза в год, каждый год.

и они предсказуемы

Тогда почему разоряются хедж-фонды? Они что, осознанно бросают сотни миллиардов на авось? Там сидят яйцеголовые учёные, работают супер-ЭВМ, перед ними вся информация, о какой мы и не имеем представления. И всё равно каждый раз какие-нибудь монстры вылетают с рынка, потому что не учли случайные факторы. Да ну хотя бы упал метеорит, из-за чего крупный концерн лишился сборочного цеха. Дальше его бумаги сбрасываются всеми держателями, серьёзный удар под дых получают страховые компании, падает индекс всего рынка. Ну и начинается волна банкротств инвестфондов, хеджфондов, спекулянты включаются в игру на понижение и т.д. Скажете, такого не бывает? Правильно, потому что не было. Тем больше вероятность, что это хоть раз случится и будет большущим сюрпризом для всех. Но многие перенесут это легко. Не потому, что знали заранее, а потому что их риски были ничтожны, впрочем, как и прибыли.

 
Sergey Vradiy:

Тогда почему разоряются хедж-фонды? Они что, осознанно бросают сотни миллиардов на авось? Там сидят яйцеголовые учёные, работают супер-ЭВМ, перед ними вся информация, о какой мы и не имеем представления. И всё равно каждый раз какие-нибудь монстры вылетают с рынка, потому что не учли случайные факторы. Да ну хотя бы упал метеорит, из-за чего крупный концерн лишился сборочного цеха. Дальше его бумаги сбрасываются всеми держателями, серьёзный удар под дых получают страховые компании, падает индекс всего рынка. Ну и начинается волна банкротств инвестфондов, хеджфондов, спекулянты включаются в игру на понижение и т.д. Скажете, такого не бывает? Правильно, потому что не было. Тем больше вероятность, что это хоть раз случится и будет большущим сюрпризом для всех. Но многие перенесут это легко. Не потому, что знали заранее, а потому что их риски были ничтожны, впрочем, как и прибыли.


Да потому что они дебилы а мы умные, у нас же нет миллиардов на такие излишества, взял 10 баксов заказал робота и наслаждайся
 
Mickey Moose:

Да потому что они дебилы а мы умные, у нас же нет миллиардов на такие излишества, взял 10 баксов заказал робота и наслаждайся

Это стёб ? =)

1...161718192021222324
Новый комментарий