Наставник по трейдингу - это сложно? - страница 23
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Закон Вибрации.
"Этот закон определяет определенные точки, до которых акция будет подниматься или опускаться, и предсказывает результат задолго до того, как Стрит узнает причину, либо следствие."
После этого туманного объяснения, Ганн был сдержан в высказываниях по поводу своих стратегий и не хотел объяснять свои теории в каких-либо деталях.
Ганн - трудоголик , вручную работал с массивами данных подвергая их всестороннему анализу. А вот интерпретация его методов , на мой взгляд , в некоторых случаях подвержена мистике из разряда "парада планет" уводящие мысли в космос . автор Д. Хьержик Модель , Цена и Время ( Применение теории Ганна ) , в любой форме обучение будет концентрироваться на постулатах - модели -цены -времени.
Закон Вибрации.
"Этот закон определяет определенные точки, до которых акция будет подниматься или опускаться, и предсказывает результат задолго до того, как Стрит узнает причину, либо следствие."
После этого туманного объяснения, Ганн был сдержан в высказываниях по поводу своих стратегий и не хотел объяснять свои теории в каких-либо деталях.
Почему бы тогда просто не показать прибыльную торговлю, без всяких теорий, которых можно напридумывать массу относительно рабочего метода. Нет ведь, пишут книги/теории, но детали скрывают. Что это, если не чсв. Ведь суть получается не в том чтобы раскрыть миру теорию. А больше повыё.. имея на руках методику без желания её раскрывать. И в сути все знаменитые книгописатели со своими личными теориями-такие. И то что есть те немногие, которые согласны с авторами, говоря что всё там написано правильно, говорит лишь о том что эти немногие тоже имеют на руках методику рабочую. А вовсе не о том что эта методика раскрыта в книжках.
рабочая система - продавай дорого покупай дешево
книга - это способ заявить о себе и оставить что - то этому миру, а про торговлю все забудут очень быстро.
asi.ru/nastavniki/forum/
Почему бы тогда просто не показать прибыльную торговлю, без всяких теорий, которых можно напридумывать массу относительно рабочего метода. Нет ведь, пишут книги/теории, но детали скрывают. Что это, если не чсв. Ведь суть получается не в том чтобы раскрыть миру теорию. А больше повыё.. имея на руках методику без желания её раскрывать. И в сути все знаменитые книгописатели со своими личными теориями-такие. И то что есть те немногие, которые согласны с авторами, говоря что всё там написано правильно, говорит лишь о том что эти немногие тоже имеют на руках методику рабочую. А вовсе не о том что эта методика раскрыта в книжках.
Как пример лишней и вредной сложности приведу картинку: причем картинка очень правильная. но скрывает полезную суть в лишних деталях. Так это везде и делается. Но для пояснения самое оно.
Можно упростить схему в вид: АБС, где А движение, Б откат, С = будущее на которое мы надеемся в направлении А. картинка же только показывает нам что откат может быть каким угодно и по структуре и по глубине.
вот еще аналог: суть таже. попытки заниматься точными рисульками волн внутри отката реально бесполезны. всё тянет на себе только принцип движение откат движение. такова вот селяви. И такого в рынке много, где лишней шелухой покрыт по сути рабочий метод.
Все эти попытки подогнать точки , уровни линии... искать точное соответствие макету. одна большая ошибка. в любой системе таится ее простая и четко формулируемая суть... и если у вас есть опыт, то вы ее увидите сразу, если нет, то скорее всего система пыль.
Возможно я зря так категоричен, но на первых порах это только поможет в самообучении =) , ибо если наоборот, то вера в сложные и точные системы только замедлит ваше самообучение.
Для самых "маленьких", расшифрую все выше сказанное для нижней картинки:
первая пунктирная линия это наша тенденция/движение/импульс/тренд/назовем это "A" , потом идет откат сложный/простой/короткий/длинный/плевать какой/назовем это "B", а потом вторая пунктирная линия - это продолжение движения в сторону тенденции/движения/импульса/тренда/назовем это "С" . Все работаем... А - импульс, В - откат, С - наш прогноз. Психологию только не забывать и мани/риск менеджмент.
Задача: увидеть откат, прикинуть соразмерность, и войти в рынок. ну а дальше уже каждый сам решает либо несколько попыток с коротким стопом, либо 1 попытка, но стоп пожирнее, тут уже дело техники.
При умелом использовании этот метод цены не имеет. Работает на любом ТФ, но важна соразмерность.
На востоке ученики смотрели как делает мастер и пытались подражать ему - это называется ученичество . А многие курсы просто преподносят теоретические знания без каких либо примеров .
Обсуждал со знакомым и отметил , что - шахматную партию можно найти в нете со времен Стейница , а примеров торговли крайне мало.
Старшие ТФ увеличивают размер стопа , увеличиваю дисперсию и начинающие могут "погрузится" в тильт ( если в реале) , минутки предоставляют больше "опытного" материала .
нет, примерно 2-3 раза в год, каждый год.и они предсказуемы
Тогда почему разоряются хедж-фонды? Они что, осознанно бросают сотни миллиардов на авось? Там сидят яйцеголовые учёные, работают супер-ЭВМ, перед ними вся информация, о какой мы и не имеем представления. И всё равно каждый раз какие-нибудь монстры вылетают с рынка, потому что не учли случайные факторы. Да ну хотя бы упал метеорит, из-за чего крупный концерн лишился сборочного цеха. Дальше его бумаги сбрасываются всеми держателями, серьёзный удар под дых получают страховые компании, падает индекс всего рынка. Ну и начинается волна банкротств инвестфондов, хеджфондов, спекулянты включаются в игру на понижение и т.д. Скажете, такого не бывает? Правильно, потому что не было. Тем больше вероятность, что это хоть раз случится и будет большущим сюрпризом для всех. Но многие перенесут это легко. Не потому, что знали заранее, а потому что их риски были ничтожны, впрочем, как и прибыли.
Тогда почему разоряются хедж-фонды? Они что, осознанно бросают сотни миллиардов на авось? Там сидят яйцеголовые учёные, работают супер-ЭВМ, перед ними вся информация, о какой мы и не имеем представления. И всё равно каждый раз какие-нибудь монстры вылетают с рынка, потому что не учли случайные факторы. Да ну хотя бы упал метеорит, из-за чего крупный концерн лишился сборочного цеха. Дальше его бумаги сбрасываются всеми держателями, серьёзный удар под дых получают страховые компании, падает индекс всего рынка. Ну и начинается волна банкротств инвестфондов, хеджфондов, спекулянты включаются в игру на понижение и т.д. Скажете, такого не бывает? Правильно, потому что не было. Тем больше вероятность, что это хоть раз случится и будет большущим сюрпризом для всех. Но многие перенесут это легко. Не потому, что знали заранее, а потому что их риски были ничтожны, впрочем, как и прибыли.
Это стёб ? =)