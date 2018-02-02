Наставник по трейдингу - это сложно? - страница 7
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В большинстве случаев ОБУЧЕНИЕ должно решить одну единственную задачу " Получение стабильной прибыли Трейдером " Все остальные психологические моменты, типа "хороший трейдер", будут нарабатываться уже потом...
Да, обучение - это бизнес, точно так же как и профессия Трейдер - тоже бизнес, да и все остальное, что связано с финансовыми рынками - это бизнес...
Не понятно, почему эти простые вопросы для Вас "не однозначны"...
Вот Вы поставили очень широкий вопрос: "Наставник по трейдингу - это сложно?". Ответ на него неоднозначен в том смысле, что зависит зависит от контекста (или от ситуации, в которой Вы беретесь за обучение), т.е., если Вы взялись обучать идиотов, то чрезвычайно сложно! Но есть и люди, которых обучать, практически, ненужно - дать им базовые понятия и они сами все изучат, что я довольно подробно и изложил.
В большинстве случаев ОБУЧЕНИЕ должно решить одну единственную задачу " Получение стабильной прибыли Трейдером " Все остальные психологические моменты, типа "хороший трейдер", будут нарабатываться уже потом...
Да, обучение - это бизнес, точно так же как и профессия Трейдер - тоже бизнес, да и все остальное, что связано с финансовыми рынками - это бизнес...
Не понятно, почему эти простые вопросы для Вас "не однозначны"...
Ко мне также обращаются с просьбой ознакомить с азами торговли на рынке. Но, я начинаю их отговаривать от этого занятия под различными предлогами, понимая, что, в противном случае, я окажу медвежью услугу, вовлекая обратившегося в безнадежное и очень опасное занятие, сопряженное с вовлечением:
1. в игроманию, если он сочтет это игрой с рынком;
2. в кабальную зависимость от монитора;
3. в опасную для бюджета его самого и/или семьи занятия;
4. в кажущуюся веру в победу над рынком;
5. в неизлечимую рыночную болезнь и многое другое.
Другое дело, когда каждый осознанно, без помощи кого бы-то ни было, выбирает этот путь и будет получать моральное удовольствие, поскольку, материальное - навряд-ли, от своего выбора. Лично я сам уже перестал ставить перед собой цель получение прибыли, а сосредаточился над пониманием загадок рынка. Расскажу про одну из них, которая ощеломила меня, а именно:
Индикатор имеет период 250 на Н4 и, вроде-бы, небольшие изменения цены не должны резко менять его показания и тем более, его вердикт о состояния рынка - он медвежий или бычий?
Но, именно этот парадокс случился сегодня, после открытия рынка под воздействием небольшого ГЭПа: Индикатор сразу начал сигнализировать о резком и необратимом повороте с нисходящего на восходящий режим. Более значительные изменения цены так не могли влиять, как последнее изменение! Это может случиться только тогда, если допустить, что, цена зависит от объёма торговли, поскольку, индикатор завязан только на изменение цены. А объёмы учитывать мы ещё не научились. Все, приплыли господа! Следовательно, Рынок в состоянии сломать хребет любому:
Этот индикатор имеется в код-базе и любой может убедиться в правильности моих рассуждений.
Вот Вы поставили очень широкий вопрос: "Наставник по трейдингу - это сложно?". Ответ на него неоднозначен в том смысле, что зависит зависит от контекста (или от ситуации, в которой Вы беретесь за обучение), т.е., если Вы взялись обучать идиотов, то чрезвычайно сложно! Но есть и люди, которых обучать, практически, ненужно - дать им базовые понятия и они сами все изучат, что я довольно подробно и изложил.
Ну почему надо все усложнять?...
Есть основная задача: Стабильная прибыль". Кто может решить ее самостоятельно, тем обучение не нужно. Кто желает решить ее быстро и качественно - обучение необходимо, если есть на это средства...
"Базовые понятия" решить эту задачу не могут, иначе все были бы успешными трейдерами.
Ко мне также обращаются с просьбой ознакомить с азами торговли на рынке. Но, я начинаю их отговаривать от этого занятия под различными предлогами, понимая, что, в противном случае, я окажу медвежью услугу, вовлекая обратившегося в безнадежное и очень опасное занятие, сопряженное с вовлечением:
1. в игроманию, если он сочтет это игрой с рынком;
2. в кабальную зависимость от монитора;
3. в опасную для бюджета его самого и/или семьи занятия;
4. в кажущуюся веру в победу над рынком;
5. в неизлечимую рыночную болезнь и многое другое.
Другое дело, когда каждый осознанно, без помощи кого бы-то ни было, выбирает этот путь и будет получать моральное удовольствие, поскольку, материальное - навряд-ли, от своего выбора.
Очень оригинальное мнение... Не понятно одно - зачем Вам все это при такой минорной мотивации?
У меня мотивация прямо противоположная.
Yousufkhodja Sultonov:
Все, приплыли господа! Следовательно, Рынок в состоянии сломать хребет любому:
Этот индикатор имеется в код-базе и любой может убедиться в правильности моих рассуждений.
Никто не собирается спорить по Вашим рассуждениям... Просто решение задачи "Стабильная торговля " предполагает другой порядок действий, где гэп не будет играть никакой роли... Ведь никто не может заставить Вас ПОСТОЯННО быть в рынке... Важен результат, а не панические заявления "Все, приплыли господа!"...
Ну почему надо все усложнять?...
Есть основная задача: Стабильная прибыль". Кто может решить ее самостоятельно, тем обучение не нужно. Кто желает решить ее быстро и качественно - обучение необходимо, если есть на это средства...
"Базовые понятия" решить эту задачу не могут, иначе все были бы успешными трейдерами.
Я не усложняю! Вы спросили: "Почему вопрос "Наставник по трейдингу - это сложно?" неоднозначен?", я ответил (Вы же допустили в анкете пункт личного мнения), что ответ на него зависит от контекста - только и всего.
В самом деле, ответ на него зависит от того: (1) какую аудиторию Вы собрались обучать? (2) Как Вы их будете обучать? (удаленно, очно в аудитории, лично индивидуально и т.п.) (3) до какого уровня квалификации Вы их будете обучать? и т.д.. Вон Султонов (Yousufkhodja Sultonov) Вам и психологические аспекты перечислил самого решения о принятии на себя ответственности по преподаванию трейдинга. Я же не даром Вам про глупых учеников упомянул - некоторые квартиры закладывают, а потом, слив депозит, вешаются.
А, в целом, Я же совсем не против - преподавайте пожалуйста. Учение свет. С наступающим Новым годом!
Варианты вопросов к Наставнику при заключении договора обучения...
Из чего складывается репутация Наставника?
Что Вы можете предложить в замен наставнику ?
Деньги? У успешного трейдера нет проблем с деньгами.
Ведь если у трейдера проблемы с деньгами то на кой Вам нужен такой наставник ?
Все наставники и учителя успешной торговли в априори аферисты...
Все, приплыли господа! Следовательно, Рынок в состоянии сломать хребет любому:
Ко мне также обращаются с просьбой ознакомить с азами торговли на рынке. Но, я начинаю их отговаривать от этого занятия под различными предлогами, понимая, что, в противном случае, я окажу медвежью услугу, вовлекая обратившегося в безнадежное и очень опасное занятие, сопряженное с вовлечением:
1. в игроманию, если он сочтет это игрой с рынком;
2. в кабальную зависимость от монитора;
3. в опасную для бюджета его самого и/или семьи занятия;
4. в кажущуюся веру в победу над рынком;
5. в неизлечимую рыночную болезнь и многое другое.
Другое дело, когда каждый осознанно, без помощи кого бы-то ни было, выбирает этот путь и будет получать моральное удовольствие, поскольку, материальное - навряд-ли, от своего выбора. Лично я сам уже перестал ставить перед собой цель получение прибыли, а сосредаточился над пониманием загадок рынка. Расскажу про одну из них, которая ощеломила меня, а именно:
Индикатор имеет период 250 на Н4 и, вроде-бы, небольшие изменения цены не должны резко менять его показания и тем более, его вердикт о состояния рынка - он медвежий или бычий?
Но, именно этот парадокс случился сегодня, после открытия рынка под воздействием небольшого ГЭПа: Индикатор сразу начал сигнализировать о резком и необратимом повороте с нисходящего на восходящий режим. Более значительные изменения цены так не могли влиять, как последнее изменение! Это может случиться только тогда, если допустить, что, цена зависит от объёма торговли, поскольку, индикатор завязан только на изменение цены. А объёмы учитывать мы ещё не научились. Все, приплыли господа! Следовательно, Рынок в состоянии сломать хребет любому:
Этот индикатор имеется в код-базе и любой может убедиться в правильности моих рассуждений.
Верну Вам надежду - не объемы какие-то надо учитывать, а исторические статистические параметры немарковского процесса. Используйте теорию вероятностей и статанализ во всю их мощь. Вот человека рынок сломает, а теорвер - нет. По сути, рынок тогда начнет ломать сам себя :)))
PS Начал читать Ваши статьи и тут же бросил - интегралы-то у Вас в уравнениях где???
Рынками двигают не "спекулянты", а глобальные тенденции. Бесполезно разбираться, почему, например, так уверенно держится евро против доллара. Объяснений может быть много и они все в чём-то верные. Но ни один человек не сможет объять необъятное. При этом по статистике инвесторы в акции, облигации и другие подобные активы разоряются во много раз реже, чем краткосрочные трейдеры. Принцип "купи и держи" оказывается намного надёжнее, чем скальпинг. Это я к тому, что всё упирается в риск. Инвестор крайне редко использует плечо и вкладывает в один актив лишь небольшую часть средств. Вот спросите типичного инвестора, как будут вести себя акции, например, "Ленэнерго" через год-два. Ему всё равно! Он лишь время от времени занимается ребалансировкой портфеля. Стратегически побеждают те, у кого в основе - математический подход к оценке риска. А здесь лучший помощник - книга. Собственно, больше можно ничего и не изучать.