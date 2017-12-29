Прогнозы на основе фундаментального анализа. Какие эксперты заслуживают доверия? - страница 6
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Эксперт подпертый реальным счетом заслуживает большего доверия, чем чисто тот который имеет только прогон в тестере.
+100500
Поддерживаю. Невозможно не согласиться.
Эксперт он же аналитик без показателя на реальных счетах будет просто болтун.
+100500
Поддерживаю. Невозможно не согласиться.
Эксперт он же аналитик без показателя на реальных счетах будет просто болтун.
Ну да, привязывать к публикациям заключений экспертов автоматическое открытие на его торговом счету хорошего лота по прогнозируемому инструменту в соответствии с его прогнозом. После чего все убегут из экспертов. Шутка, конечно.
Ну да, привязывать к публикациям заключений экспертов автоматическое открытие на его торговом счету хорошего лота по прогнозируемому инструменту в соответствии с его прогнозом. После чего все убегут из экспертов.
Если покажет хороший результат по своим прогнозам, то кто будет убегать?
Помню был разговор об одном японском трейдере. У него было десятки тысяч подписчиков, наверно и сегодня есть. Ему верят. В его прогнозы. Завоевал доверие.
Ну да, привязывать к публикациям заключений экспертов автоматическое открытие на его торговом счету хорошего лота по прогнозируемому инструменту в соответствии с его прогнозом. После чего все убегут из экспертов. Шутка, конечно.
Еу если смотреть статистику по сигналам, то довольно много успешных, у которых алготрейдинг равен или близок к 100%. Да и довольно много трейдеров кто перекладывает часть или даже вся свою ТС в эксперты.
Если покажет хороший результат по своим прогнозам, то кто будет убегать?
Помню был разговор об одном японском трейдере. У него было десятки тысяч подписчиков, наверно и сегодня есть. Ему верят. В его прогнозы.
Я, пошутил. Если с реального счета идут сигналы и подписчики не разбегаются, то это, безусловно, верный критерий адекватных торговых решений. Просто я видел прогнозы многих "экспертов" от технического анализа, которые явно напоминали развод. Общая канва их прогнозов такова: если от этой линии цена отскочит, то цена повернет и вернется к этой точке, а если пробьет, то пойдет дальше примерно досюда. Прогноз, на мой взгляд, должен четко говорить - пробьет или повернет, а если уж представляется два или несколько каналов развития событий, то нужно дать какие-то оценки вероятностей каждого предполагаемого канала.
Я, пошутил. Если с реального счета идут сигналы и подписчики не разбегаются, то это, безусловно, верный критерий адекватных торговых решений. Просто я видел прогнозы многих "экспертов" от технического анализа, которые явно напоминали развод. Общая канва их прогнозов такова: если от этой линии цена отскочит, то цена повернет и вернется к этой точке, а если пробьет, то пойдет дальше примерно досюда. Прогноз, на мой взгляд, должен четко говорить - пробьет или повернет, а если уж представляется два или несколько каналов развития событий, то нужно дать какие-то оценки вероятностей каждого предполагаемого канала.
Всё верно в ваших рассуждениях. Нужно самому быть аналитиком-экспертом. Это будет самый правильный вариант.
+100500
Поддерживаю. Невозможно не согласиться.
Эксперт он же аналитик без показателя на реальных счетах будет просто болтун.
Всё верно в ваших рассуждениях. Нужно самому быть аналитиком-экспертом. Это будет самый правильный вариант.
Есть здесь пара человек которые действительно разбираются в фундаменте, но я не помню их ников
касаемо исследования
больше заняться нечем?
Да, забыл ответить одному хорошему человеку.
Заняться, как раз, есть чем. Просто не хотелось бы, чтобы отрасли такие же классные лосиные рога, как на Вашем аватаре.
Продолжение https://www.mql5.com/ru/forum/223534
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