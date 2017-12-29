Прогнозы на основе фундаментального анализа. Какие эксперты заслуживают доверия? - страница 6

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Konstantin Nikitin:

Эксперт подпертый реальным счетом заслуживает большего доверия, чем чисто тот который имеет только прогон в тестере.


+100500

Поддерживаю. Невозможно не согласиться.

Эксперт он же аналитик без показателя на реальных счетах будет просто болтун.

 
Uladzimir Izerski:

+100500

Поддерживаю. Невозможно не согласиться.

Эксперт он же аналитик без показателя на реальных счетах будет просто болтун.


Ну да, привязывать к публикациям  заключений экспертов  автоматическое открытие на его торговом счету хорошего лота по прогнозируемому инструменту в соответствии с его прогнозом. После чего все убегут из экспертов. Шутка, конечно.

 
Aleksey Ivanov:

Ну да, привязывать к публикациям  заключений экспертов  автоматическое открытие на его торговом счету хорошего лота по прогнозируемому инструменту в соответствии с его прогнозом. После чего все убегут из экспертов. 


Если покажет хороший результат по своим прогнозам, то кто будет убегать?

Помню был разговор об одном японском трейдере. У него было десятки тысяч подписчиков, наверно и сегодня есть. Ему верят. В его прогнозы. Завоевал доверие.

 
Aleksey Ivanov:

Ну да, привязывать к публикациям  заключений экспертов  автоматическое открытие на его торговом счету хорошего лота по прогнозируемому инструменту в соответствии с его прогнозом. После чего все убегут из экспертов. Шутка, конечно.

Еу если смотреть статистику по сигналам, то довольно много успешных, у которых алготрейдинг равен или близок к 100%. Да и довольно много трейдеров кто перекладывает часть или даже вся свою ТС  в эксперты.

 
Uladzimir Izerski:

Если покажет хороший результат по своим прогнозам, то кто будет убегать?

Помню был разговор об одном японском трейдере. У него было десятки тысяч подписчиков, наверно и сегодня есть. Ему верят. В его прогнозы. 


Я, пошутил. Если с реального счета идут сигналы и подписчики не разбегаются, то это, безусловно, верный критерий адекватных торговых решений. Просто я видел прогнозы многих  "экспертов"  от технического анализа, которые явно напоминали  развод.  Общая канва их прогнозов  такова: если от этой линии цена отскочит, то цена повернет и вернется к этой точке, а если пробьет,  то пойдет дальше  примерно досюда. Прогноз, на мой взгляд, должен четко говорить - пробьет или повернет,  а если уж представляется два или несколько каналов  развития событий, то нужно дать какие-то оценки вероятностей каждого предполагаемого канала.      

 
Aleksey Ivanov:

Я, пошутил. Если с реального счета идут сигналы и подписчики не разбегаются, то это, безусловно, верный критерий адекватных торговых решений. Просто я видел прогнозы многих  "экспертов"  от технического анализа, которые явно напоминали  развод.  Общая канва их прогнозов  такова: если от этой линии цена отскочит, то цена повернет и вернется к этой точке, а если пробьет,  то пойдет дальше  примерно досюда. Прогноз, на мой взгляд, должен четко говорить - пробьет или повернет,  а если уж представляется два или несколько каналов  развития событий, то нужно дать какие-то оценки вероятностей каждого предполагаемого канала.      


Всё верно в ваших рассуждениях. Нужно самому быть аналитиком-экспертом. Это будет самый правильный вариант.

 
Uladzimir Izerski:

+100500

Поддерживаю. Невозможно не согласиться.

Эксперт он же аналитик без показателя на реальных счетах будет просто болтун.

к слову Демурку за то и уволили с РБК, что он призвал "аналитиков" отвечать за базар, завести каждому по счету и по истечении определенного времени поглядеть чьи прогнозы себя оправдали
 
Uladzimir Izerski:

Всё верно в ваших рассуждениях. Нужно самому быть аналитиком-экспертом. Это будет самый правильный вариант.

Наверно так. Только я уж староват - просто по оставшемуся мне времени не успею обойти хороших аналитиков от ФА по их квалификации.
 
Mickey Moose:

Есть здесь пара человек которые действительно разбираются в фундаменте, но я не помню их ников

касаемо исследования

больше заняться нечем?

Да, забыл ответить одному хорошему человеку.

Заняться, как раз, есть чем. Просто не хотелось бы, чтобы отрасли такие же классные лосиные рога, как на Вашем аватаре.   

 

Продолжение https://www.mql5.com/ru/forum/223534

Голосование. Устанавливаем рейтинги экспертов от фундаментального анализа.


Голосование. Устанавливаем рейтинги экспертов от фундаментального анализа.
Голосование. Устанавливаем рейтинги экспертов от фундаментального анализа.
  • 2017.12.28
  • www.mql5.com
Степан Демура, Эрик Найман, Владислав Антонов, Веселин Петков, Аналитики из dailyfx, Аналитики из forexcrunch, Аналитики из forecasts...
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