Прогнозы на основе фундаментального анализа. Какие эксперты заслуживают доверия? - страница 2

Новый комментарий
[Удален]  
Maxim Dmitrievsky:

Степку послушать иногда интересно, очень любит политоту.. правда он в последнее время выглядит плоховато, курит много.. так что сквозь сопли и вздохи сложно уловить инфу

против власти переть - и ты будешь выглядеть плохо.

Maxim Dmitrievsky:

и полит. ориентация у него не очень здоровая как по мне

самая здоровая. не подвластен пропаганде.

[Удален]  
Aleksey Ivanov:

Господа!  Давайте на этой ветке проведем полезное для всех нас исследование, суть чего такова.

              Всем  известно, что  политическая ситуация в мире определяющим образом  влияет на котировки валютных пар. Несложно найти и сайты*, где эксперты, что проводят фундаментальный анализ, выкладывают свои заключения  и, главное,  (долгосрочные и среднесрочные) прогнозы  на предмет  дальнейшей  динамики той или иной пары.

              Вопрос у меня к уважаемым участникам форума такой:  «Господа, знаете ли Вы экспертов, которым можно верить, т.е. таких экспертов, что редко ошибаются?»,  что (ответ на такой вопрос) должно быть,  конечно, как-то, пусть даже предельно просто, статистически аргументировано. К примеру, Вы  регулярно  пользовались приводимыми на таком-то сайте  заключениями такого-то  эксперта и пришли к выводу, что  он,  допустим,  из 20 прогнозов,  представил верных целых 16, что говорит  вероятности  16/20=0.8  верного  прогнозирования.   



эрик найман.

но там прогнозы на долгосрок. на год вперед.

 

Лучшие аналитики есть в 

dailyfx



.

 
Aleksey Ivanov:

Господа!  Давайте на этой ветке проведем полезное для всех нас исследование, суть чего такова.

              Всем  известно, что  политическая ситуация в мире определяющим образом  влияет на котировки валютных пар. Несложно найти и сайты*, где эксперты, что проводят фундаментальный анализ, выкладывают свои заключения  и, главное,  (долгосрочные и среднесрочные) прогнозы  на предмет  дальнейшей  динамики той или иной пары.

              Вопрос у меня к уважаемым участникам форума такой:  «Господа, знаете ли Вы экспертов, которым можно верить, т.е. таких экспертов, что редко ошибаются?»,  что (ответ на такой вопрос) должно быть,  конечно, как-то, пусть даже предельно просто, статистически аргументировано. К примеру, Вы  регулярно  пользовались приводимыми на таком-то сайте  заключениями такого-то  эксперта и пришли к выводу, что  он,  допустим,  из 20 прогнозов,  представил верных целых 16, что говорит  вероятности  16/20=0.8  верного  прогнозирования.   


Мне очень нравится читать аналитику Владислава Антонова. Он прекрасно ориентируется во всём многообразии факторов, влияющих на динамику не только валют, но и инструментов фондового рынка. Что касается теханализа, то он не просто признанный специалист, но и создатель ряда оригинальных методик, которыми пользуется не один год. К тому же, он силён и как программист, хотя слишком занят, чтобы уделять этому много времени и общаться без корыстного интереса. 
Рекомендовал бы также Веселина Петкова. 

 

Наверное удобно будет собрать в одном месте народные предпочтения, чтоб не рыскать потом по всей ветке в поисках.

Итак:

 1. Степан Бендера, тьфу ты Демура.

 2. Эрик Найм.

 3. Аналитики из  dailyfx.

 4. Владислав Антонов.

 5. Веселин Петков

Сам я читаю сайт, ссылка на который здесь почему-то запрещена (в адресе есть буковки pf), на нем большое количество фактической инфы, прогнозы, аналитика, слухи, сплети и т.д. - все это пережевываешь и затем уже сам как-то пытаешься понять сухой остаток.

Но на мой взгляд классический фундаментальный анализ, мейнстрим которого предполагает, что деньги текут туда где выше или будет повышаться процентные ставки, как-то сейчас не очень то работает.

Пример: - ставки в США уже год растут и ожидается дальнейший их рост, экономика растет лучше всех среди G7, а доллар на все это - слабеет против большинства валют. С другой стороны - в Европе ставки еще не понятно когда будут поднимать, непонятно даже сколько еще куи продлится, опять же, политическая нестабильность - брекзит, Германия без коалиции, Каталония в Испании, в Италии 5 звезд,  вот-вот правящей партией станут, Греция та же...  И несмотря на все это евро растет против большинства валют.

  Что-то в фундаментальных закономерностях  финансового мира изменилось, имхо конечно. 



[Удален]  
Максим Дмитриев:

против власти переть - и ты будешь выглядеть плохо.

самая здоровая. не подвластен пропаганде.


да нет, просто п..... не мешки ворочать, расслабляет по жизни

 
Aleksey Ivanov:

. Просто хотелось бы  создать как бы  базу различных экспертов и установить, на основании мнений  большого числа трейдеров,  для них что-то типа рейтинга  адекватности их прогнозов.    

Это сделано и поддерживается, вроде часть РБК, видел давно, ссылки нет.

У них там был на этой базе консенсус прогноз, который составлялся на основе прогнозов наиболее успешных аналитиков.

 
Aleksey Ivanov:

Господа!  Давайте на этой ветке проведем полезное для всех нас исследование, суть чего такова.

              Всем  известно, что  политическая ситуация в мире определяющим образом  влияет на котировки валютных пар. Несложно найти и сайты*, где эксперты, что проводят фундаментальный анализ, выкладывают свои заключения  и, главное,  (долгосрочные и среднесрочные) прогнозы  на предмет  дальнейшей  динамики той или иной пары.

              Вопрос у меня к уважаемым участникам форума такой:  «Господа, знаете ли Вы экспертов, которым можно верить, т.е. таких экспертов, что редко ошибаются?»,  что (ответ на такой вопрос) должно быть,  конечно, как-то, пусть даже предельно просто, статистически аргументировано. К примеру, Вы  регулярно  пользовались приводимыми на таком-то сайте  заключениями такого-то  эксперта и пришли к выводу, что  он,  допустим,  из 20 прогнозов,  представил верных целых 16, что говорит  вероятности  16/20=0.8  верного  прогнозирования.   


Что вы конкретно ищите? Дядю, который за вас всё решит? Ну так они итак за вас всё уже решили. Дядю, на которого в случае чего можно будет списать неудачи, а быть может и обвинить? Даже дядя Гринспен облажался. Так чего вы хотите от физиков-ядерщиков, возомнивших себя аналитиками и прочих деятелей, к экономике и к фундаменту имеющих такое же отношение, как я к вышиванию крестиком?!!!

Доверять нужно только себе. Хотите разобраться в фундаменте - откройте для начала любую книжку по макроэкономике и финансам и прочтите. После этого все эти люди будут вам нужны лишь для того, чтобы обозреть уже произошедшие события - то есть те события, с которыми вы и сами можете ознакомиться на любом новостном портале и сделать соответствующие выводы.

Каково основное правило всех этих игр? Прошлые удачи не гарантируют их в будущем. Всегда попадать в яблочко невозможно!!! Адекватны абсолютно все в силу своего видения и имеющихся данных

 
podotr:
 

 Прошлые удачи не гарантируют их в будущем. Всегда попадать в яблочко невозможно!!! Адекватны абсолютно все в силу своего видения и имеющихся данных

Кто-то часто  попадает в яблочко, а кто-то нет. Статистика этих попаданий и  дает меру  адекватности.

 
Sergey Vradiy:

Мне очень нравится читать аналитику Владислава Антонова. Он прекрасно ориентируется во всём многообразии факторов, влияющих на динамику не только валют, но и инструментов фондового рынка. Что касается теханализа, то он не просто признанный специалист, но и создатель ряда оригинальных методик, которыми пользуется не один год. К тому же, он силён и как программист, хотя слишком занят, чтобы уделять этому много времени и общаться без корыстного интереса. 
Рекомендовал бы также Веселина Петкова. 

Спасибо. Ваш ответ, как всегда, по существу.
123456
Новый комментарий