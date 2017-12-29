Прогнозы на основе фундаментального анализа. Какие эксперты заслуживают доверия? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Степку послушать иногда интересно, очень любит политоту.. правда он в последнее время выглядит плоховато, курит много.. так что сквозь сопли и вздохи сложно уловить инфу
против власти переть - и ты будешь выглядеть плохо.
и полит. ориентация у него не очень здоровая как по мне
самая здоровая. не подвластен пропаганде.
Господа! Давайте на этой ветке проведем полезное для всех нас исследование, суть чего такова.
Всем известно, что политическая ситуация в мире определяющим образом влияет на котировки валютных пар. Несложно найти и сайты*, где эксперты, что проводят фундаментальный анализ, выкладывают свои заключения и, главное, (долгосрочные и среднесрочные) прогнозы на предмет дальнейшей динамики той или иной пары.
Вопрос у меня к уважаемым участникам форума такой: «Господа, знаете ли Вы экспертов, которым можно верить, т.е. таких экспертов, что редко ошибаются?», что (ответ на такой вопрос) должно быть, конечно, как-то, пусть даже предельно просто, статистически аргументировано. К примеру, Вы регулярно пользовались приводимыми на таком-то сайте заключениями такого-то эксперта и пришли к выводу, что он, допустим, из 20 прогнозов, представил верных целых 16, что говорит вероятности 16/20=0.8 верного прогнозирования.
эрик найман.
но там прогнозы на долгосрок. на год вперед.
Лучшие аналитики есть в
dailyfx
.
Господа! Давайте на этой ветке проведем полезное для всех нас исследование, суть чего такова.
Всем известно, что политическая ситуация в мире определяющим образом влияет на котировки валютных пар. Несложно найти и сайты*, где эксперты, что проводят фундаментальный анализ, выкладывают свои заключения и, главное, (долгосрочные и среднесрочные) прогнозы на предмет дальнейшей динамики той или иной пары.
Вопрос у меня к уважаемым участникам форума такой: «Господа, знаете ли Вы экспертов, которым можно верить, т.е. таких экспертов, что редко ошибаются?», что (ответ на такой вопрос) должно быть, конечно, как-то, пусть даже предельно просто, статистически аргументировано. К примеру, Вы регулярно пользовались приводимыми на таком-то сайте заключениями такого-то эксперта и пришли к выводу, что он, допустим, из 20 прогнозов, представил верных целых 16, что говорит вероятности 16/20=0.8 верного прогнозирования.
Мне очень нравится читать аналитику Владислава Антонова. Он прекрасно ориентируется во всём многообразии факторов, влияющих на динамику не только валют, но и инструментов фондового рынка. Что касается теханализа, то он не просто признанный специалист, но и создатель ряда оригинальных методик, которыми пользуется не один год. К тому же, он силён и как программист, хотя слишком занят, чтобы уделять этому много времени и общаться без корыстного интереса.
Рекомендовал бы также Веселина Петкова.
Наверное удобно будет собрать в одном месте народные предпочтения, чтоб не рыскать потом по всей ветке в поисках.
Итак:
1. Степан Бендера, тьфу ты Демура.
2. Эрик Найм.
3. Аналитики из dailyfx.
4. Владислав Антонов.
5. Веселин Петков
Сам я читаю сайт, ссылка на который здесь почему-то запрещена (в адресе есть буковки pf), на нем большое количество фактической инфы, прогнозы, аналитика, слухи, сплети и т.д. - все это пережевываешь и затем уже сам как-то пытаешься понять сухой остаток.
Но на мой взгляд классический фундаментальный анализ, мейнстрим которого предполагает, что деньги текут туда где выше или будет повышаться процентные ставки, как-то сейчас не очень то работает.
Пример: - ставки в США уже год растут и ожидается дальнейший их рост, экономика растет лучше всех среди G7, а доллар на все это - слабеет против большинства валют. С другой стороны - в Европе ставки еще не понятно когда будут поднимать, непонятно даже сколько еще куи продлится, опять же, политическая нестабильность - брекзит, Германия без коалиции, Каталония в Испании, в Италии 5 звезд, вот-вот правящей партией станут, Греция та же... И несмотря на все это евро растет против большинства валют.
Что-то в фундаментальных закономерностях финансового мира изменилось, имхо конечно.
против власти переть - и ты будешь выглядеть плохо.
самая здоровая. не подвластен пропаганде.
да нет, просто п..... не мешки ворочать, расслабляет по жизни
. Просто хотелось бы создать как бы базу различных экспертов и установить, на основании мнений большого числа трейдеров, для них что-то типа рейтинга адекватности их прогнозов.
Это сделано и поддерживается, вроде часть РБК, видел давно, ссылки нет.
У них там был на этой базе консенсус прогноз, который составлялся на основе прогнозов наиболее успешных аналитиков.
Господа! Давайте на этой ветке проведем полезное для всех нас исследование, суть чего такова.
Всем известно, что политическая ситуация в мире определяющим образом влияет на котировки валютных пар. Несложно найти и сайты*, где эксперты, что проводят фундаментальный анализ, выкладывают свои заключения и, главное, (долгосрочные и среднесрочные) прогнозы на предмет дальнейшей динамики той или иной пары.
Вопрос у меня к уважаемым участникам форума такой: «Господа, знаете ли Вы экспертов, которым можно верить, т.е. таких экспертов, что редко ошибаются?», что (ответ на такой вопрос) должно быть, конечно, как-то, пусть даже предельно просто, статистически аргументировано. К примеру, Вы регулярно пользовались приводимыми на таком-то сайте заключениями такого-то эксперта и пришли к выводу, что он, допустим, из 20 прогнозов, представил верных целых 16, что говорит вероятности 16/20=0.8 верного прогнозирования.
Что вы конкретно ищите? Дядю, который за вас всё решит? Ну так они итак за вас всё уже решили. Дядю, на которого в случае чего можно будет списать неудачи, а быть может и обвинить? Даже дядя Гринспен облажался. Так чего вы хотите от физиков-ядерщиков, возомнивших себя аналитиками и прочих деятелей, к экономике и к фундаменту имеющих такое же отношение, как я к вышиванию крестиком?!!!
Доверять нужно только себе. Хотите разобраться в фундаменте - откройте для начала любую книжку по макроэкономике и финансам и прочтите. После этого все эти люди будут вам нужны лишь для того, чтобы обозреть уже произошедшие события - то есть те события, с которыми вы и сами можете ознакомиться на любом новостном портале и сделать соответствующие выводы.
Каково основное правило всех этих игр? Прошлые удачи не гарантируют их в будущем. Всегда попадать в яблочко невозможно!!! Адекватны абсолютно все в силу своего видения и имеющихся данных
Прошлые удачи не гарантируют их в будущем. Всегда попадать в яблочко невозможно!!! Адекватны абсолютно все в силу своего видения и имеющихся данных
Кто-то часто попадает в яблочко, а кто-то нет. Статистика этих попаданий и дает меру адекватности.
Мне очень нравится читать аналитику Владислава Антонова. Он прекрасно ориентируется во всём многообразии факторов, влияющих на динамику не только валют, но и инструментов фондового рынка. Что касается теханализа, то он не просто признанный специалист, но и создатель ряда оригинальных методик, которыми пользуется не один год. К тому же, он силён и как программист, хотя слишком занят, чтобы уделять этому много времени и общаться без корыстного интереса.
Рекомендовал бы также Веселина Петкова.