Как вы относитесь к самой рисковой стратегии торговли, а именно к раскрутке депозита. - страница 8
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для форекса не работает)))
Знаешь, а ты прав)))
Если ты в прошлом наступил на грабли и сломал черенок об свой лоб, в будущем ты навряд ли наступишь на них)))
Да, тут фура с граблями всегда наготове! :-)
Разгон - это круто. Вот пример разгона с выводом, для тех, кто еще не видел. Не мой.
Я считаю правильным, если выводить в конце недели половину своего заработка(за неделю).
а на рекламу сколько тратить?
допустим у человека памм. он 50% от дохода и от заработка от подписчиков выводит, а 50% реинвестирует.
и тут он решил тратить еще и на рекламу. хотя бы через гугл... если 1 доллар , потраченный на рекламу приносит 2 дополнительных доллара от новых подписчиков.
сколько ему нужно тратить на рекламу?
возможно уже не 50/50, а 33/33/33 ?
Знаешь, а ты прав)))
блин... один из лучших фильмов и взяли на демотиватор прилепили (((
по теории вероятности будущее никак не зависит от прошлого.
если вы сейчас должны бросать монетку, то ее результат никак не зависит от результатов предыдущих бросков.
И что, для Вас это откровение что ли? Или Вы наивно думаете, что это откровение для меня?
Я веду речь о статистке (многих испытаниях) порождаемой определенной торговой стратегией.
И что, для Вас это откровение что ли? Или Вы наивно думаете, что это откровение для меня?
Я веду речь о статистке (многих испытаниях) порождаемой определенной торговой стратегией.
"есть малая (зависящая от применяемой стратегии) вероятность Р, что, допустим, после двух сливов сильно разгонишь депо. А есть большая вероятность 1-Р, что и на третий раз сольешь."
для меня это не откровение.это вам был ответ на то, что (цитирую):
"есть малая (зависящая от применяемой стратегии) вероятность Р, что, допустим, после двух сливов сильно разгонишь депо. А есть большая вероятность 1-Р, что и на третий раз сольешь."
Речь о вероятностях. Где Вы тут связи будущего с прошлым усмотрели?
Знакомо ли вам понятие каузальности (причинности)?
Утверждение о том, что будущее, якобы, никак не зависит от прошлого -- это полная чушь.
Избитый пример с монеткой (которая должна быть идеальной) также является чушью, далёкой от реальности.
Знакомо ли вам понятие каузальности (причинности)?
Утверждение о том, что будущее, якобы, никак не зависит от прошлого -- это полная чушь.
Избитый пример с монеткой (которая должна быть идеальной) также является чушью, далёкой от реальности.
Речь сейчас не об этом идет. Речь идет о представлении реальности посредством теории вероятности и о тех выводах, что она делает. А по поводу каузальности я могу Вам книгу написать.