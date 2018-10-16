Как вы относитесь к самой рисковой стратегии торговли, а именно к раскрутке депозита. - страница 8

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RRR5:
для форекса не работает)))

Знаешь, а ты прав)))


 
RRR5 2018.09.26 05:31   RU
Aleksandr Yakovlev:

Если ты в прошлом наступил на грабли и сломал черенок об свой лоб, в будущем ты навряд ли наступишь на них)))

RRR5:
для форекса не работает)))

Да, тут фура с граблями всегда наготове! :-)

 

Разгон - это круто. Вот пример разгона с выводом, для тех, кто еще не видел. Не мой.

 
Aleksandr Yakovlev:

Я считаю правильным, если выводить в конце недели половину своего заработка(за неделю).

а на рекламу сколько тратить?

допустим у человека памм. он 50% от дохода и от заработка от подписчиков выводит, а 50% реинвестирует.

и тут он решил тратить еще и на рекламу. хотя бы через гугл... если 1 доллар , потраченный на рекламу приносит 2 дополнительных доллара от новых подписчиков.

сколько ему нужно тратить на рекламу?

возможно уже не 50/50, а 33/33/33 ?

 
Aleksandr Yakovlev:

Знаешь, а ты прав)))

блин... один из лучших фильмов и взяли на демотиватор прилепили (((

 
hartmann:
по теории вероятности будущее никак не зависит от прошлого.

если вы сейчас должны бросать монетку, то ее результат никак не зависит от результатов предыдущих бросков.

И что, для Вас это откровение что ли? Или Вы наивно думаете, что это откровение для меня?

Я  веду речь о статистке (многих испытаниях) порождаемой определенной торговой стратегией.  

 
Aleksey Ivanov:

И что, для Вас это откровение что ли? Или Вы наивно думаете, что это откровение для меня?

Я  веду речь о статистке (многих испытаниях) порождаемой определенной торговой стратегией.  

для меня это не откровение.это вам был ответ на то, что (цитирую):

"есть малая (зависящая от применяемой стратегии) вероятность Р, что, допустим, после двух сливов сильно разгонишь депо. А есть большая вероятность 1-Р, что и на третий раз сольешь."
 
hartmann:
для меня это не откровение.это вам был ответ на то, что (цитирую):

"есть малая (зависящая от применяемой стратегии) вероятность Р, что, допустим, после двух сливов сильно разгонишь депо. А есть большая вероятность 1-Р, что и на третий раз сольешь."

Речь о вероятностях. Где Вы тут связи будущего с прошлым усмотрели? 

[Удален]  

Знакомо ли вам понятие каузальности (причинности)?

Утверждение о том, что будущее, якобы, никак не зависит от прошлого -- это полная чушь.

Избитый пример с монеткой (которая должна быть идеальной) также является чушью, далёкой от реальности.

 
Олег avtomat:

Знакомо ли вам понятие каузальности (причинности)?

Утверждение о том, что будущее, якобы, никак не зависит от прошлого -- это полная чушь.

Избитый пример с монеткой (которая должна быть идеальной) также является чушью, далёкой от реальности.

Речь сейчас не об этом идет. Речь идет о представлении реальности посредством теории вероятности и о тех выводах, что она делает.  А по поводу каузальности я могу Вам книгу написать. 

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