Как вы относитесь к самой рисковой стратегии торговли, а именно к раскрутке депозита. - страница 10
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На рынках нет обмана, а есть непонимание.
Монета к рынку совсем боком.
Знакомо ли вам понятие каузальности (причинности)?
Утверждение о том, что будущее, якобы, никак не зависит от прошлого -- это полная чушь.
Избитый пример с монеткой (которая должна быть идеальной) также является чушью, далёкой от реальности.
Абаснуй ? :)
Безусловно, монетка не является идеальной, однако, она вполне себе близка к идеалу. И ее вполне можно считать генератором случайных чисел с равномерным распределением.
У исследования рынка и хода цены с помощью статистических теорий есть одно большое препятствие - практически все изученные статистические распределения предполагают независимость исходных факторов. Ход же цены принципиально иной - факторы, являющиеся его причиной, всегда зависят друг от друга. Именно поэтому стандартные статистические приемы к рынку не подходят. А проверки распределений дают отрицательный результат.
хм... я вообще-то говорил про вот этот, приведенный вами, шаблон-обманку: "Если ты такой умный, то где твои деньги?". А вам уже ярлыки мерещатся, якобы навешиваемые на вашу священную корову...
Священную статистическую корову нужно постоянно бдить не спуская с нее глаз. Иначе Вы ее зарежете. :)
Коровы священны только в Индии, у нас можно резать).
На рынках нет обмана, а есть непонимание.
Монета к рынку совсем боком.
Священную статистическую корову нужно постоянно бдить не спуская с нее глаз. Иначе Вы ее зарежете. :)
Она больна... она поражена вирусом бешенства.
А умертвить её надо для устранения опасности заражения окружающих.
И для ещё возможного излечения заражённых.
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