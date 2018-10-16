Как вы относитесь к самой рисковой стратегии торговли, а именно к раскрутке депозита. - страница 10

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На рынках нет обмана, а есть непонимание.

Монета к рынку совсем боком.

 
Олег avtomat:

Знакомо ли вам понятие каузальности (причинности)?

Утверждение о том, что будущее, якобы, никак не зависит от прошлого -- это полная чушь.

Избитый пример с монеткой (которая должна быть идеальной) также является чушью, далёкой от реальности.

Абаснуй ?  :)

Безусловно, монетка не является идеальной, однако, она вполне себе близка к идеалу. И ее вполне можно считать генератором случайных чисел с равномерным распределением.

У исследования рынка и хода цены с помощью статистических теорий есть одно большое препятствие - практически все изученные статистические распределения предполагают независимость исходных факторов. Ход же цены принципиально иной - факторы, являющиеся его причиной, всегда зависят друг от друга. Именно поэтому стандартные статистические приемы к рынку не подходят. А проверки распределений дают отрицательный результат.

 
Олег avtomat:

хм... я вообще-то говорил про вот этот, приведенный вами, шаблон-обманку: "Если ты такой умный, то где твои деньги?". А вам уже ярлыки мерещатся, якобы навешиваемые на вашу священную корову...

Священную статистическую корову нужно постоянно бдить не спуская с нее глаз. Иначе Вы ее зарежете. :)
 
Aleksey Ivanov:
Священную статистическую корову нужно постоянно бдить не спуская с нее глаз. Иначе Вы ее зарежете. :)

Коровы священны только в Индии, у нас можно резать).

 
Uladzimir Izerski:

На рынках нет обмана, а есть непонимание.

Монета к рынку совсем боком.

Правильно. Монета на рынке падает на ребро (и так и стоит).
[Удален]  
Aleksey Ivanov:
Священную статистическую корову нужно постоянно бдить не спуская с нее глаз. Иначе Вы ее зарежете. :)

Она больна... она поражена вирусом бешенства. 

А умертвить её надо для устранения опасности заражения окружающих.

И для ещё возможного излечения заражённых.


 

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