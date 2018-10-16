Как вы относитесь к самой рисковой стратегии торговли, а именно к раскрутке депозита. - страница 7
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А стратегия на чем основана? Со входами на всю котлету должны быть точные входы.
Объемный + тех . анализ .
Был тут пример сигнала-мониторинга одного робота из топа (рекламировать не буду), так автор с 5 К на глазах у всей публики , разогнал депо за месяц более чем на 200К, 220 по моему. больше 200 снял, а остальное слил. Ну и всё, на рисковых мониторингах гонят теперь по мелочи... Это я к "Покажите мне хотя бы один такой стейтмент"
То есть, не показал. О чем я и говорю. Все слышали про такие разгоны - но показать, почему-то не могут по разным причинам (как правило, прикрываются модераторами, хотя ясно, что тут - никакой рекламы и близко нет).
Так я сам могу показать такой пример - в 2014 году прогремела такая Пряхина, которая подняла свой депозит более, чем в 400 раз за две недели. Ей на ПАММ тут же накидали более 6 миллионов, и она их успешно слила.
Все эти "разгоны" - практически всегда заканчиваются сливом. И единственная возможность в них не потерять деньги - вовремя остановиться.
То есть, не показал. О чем я и говорю. Все слышали про такие разгоны - но показать, почему-то не могут по разным причинам (как правило, прикрываются модераторами, хотя ясно, что тут - никакой рекламы и близко нет).
Так я сам могу показать такой пример - в 2014 году прогремела такая Пряхина, которая подняла свой депозит более, чем в 400 раз за две недели. Ей на ПАММ тут же накидали более 6 миллионов, и она их успешно слила.
Все эти "разгоны" - практически всегда заканчиваются сливом. И единственная возможность в них не потерять деньги - вовремя остановиться.
Насчёт "не показал" - могу автора назвать, Рамиль Миниахметов. Мониторинг самого популярного его робота на данный момент ( в первой строчке маркета).
ПАММов тоже видел много подобных, с полгода назад была такая "Ударница" с ПАММом "горница" То же что то под 10 000 % разогнала счёт, миллионы и т.д. в конце слив.
Дело то не в этом. Понятно,то слив рано или поздно будет, если постоянно риски завышать. главное это понимать. Тут суть не в том, что бы огромный депо приносил огромные прибыли. Суть разогнать маленький депо до приличных размеров. Да, это может получится не с первого раза, но это нужно просто учитывать изначально.
Согласен, Рамиль слил в результате этот счёт, но... до слива было выведено более 200 000$ при изначальном риске в 5.000. Повторюсь - он их вывел.
Ну и лично мой пример. Вот , стартовый депо 1600 , заработано более 11000 , работал советник использующий мартингейл. Посмотреть можно на Май фх буке. Введите в поисковик "Бразильянка" по русски. Ссылка не выкладывается здесь. Домой приду - картинку сделаю- покажу.
Приходишь в казино, ждешь когда на рулетке 3 раза выпадет любая дюжина или колонка, ставишь, при выигрыше забираешь свою ставку и оставляешь удвоенную, и так до 7 выигрышей с учетом первых 3-х.
Приходишь в казино, ждешь когда на рулетке 3 раза выпадет любая дюжина или колонка, ставишь, при выигрыше забираешь свою ставку и оставляешь удвоенную, и так до 7 выигрышей с учетом первых 3-х.
Рынок по сути тоже казино , больше даже скажу в казино шансов больше.
Покажите мне хотя бы один такой стейтмент.
Как правило, люди депо "поднимают" совсем иначе.
Один раз слил, два раза слил, три раза слил, и забросил это грязное дело.
Вон г-н Vasiliy Kolesov показал.
А, вообще, есть малая (зависящая от применяемой стратегии) вероятность Р, что, допустим, после двух сливов сильно разгонишь депо. А есть большая вероятность 1-Р, что и на третий раз сольешь. Чистая теория вероятности, что с ней спорить то?
Вон г-н Vasiliy Kolesov показал.
А, вообще, есть малая (зависящая от применяемой стратегии) вероятность Р, что, допустим, после двух сливов сильно разгонишь депо. А есть большая вероятность 1-Р, что и на третий раз сольешь. Чистая теория вероятности, что с ней спорить то?
если вы сейчас должны бросать монетку, то ее результат никак не зависит от результатов предыдущих бросков.
по теории вероятности будущее никак не зависит от прошлого.
если вы сейчас должны бросать монетку, то ее результат никак не зависит от результатов предыдущих бросков.
Если ты в прошлом наступил на грабли и сломал черенок об свой лоб, в будущем ты навряд ли наступишь на них)))
Ну и лично мой пример. Вот , стартовый депо 1600 , заработано более 11000 , работал советник использующий мартингейл. Посмотреть можно на Май фх буке. Введите в поисковик "Бразильянка" по русски. Ссылка не выкладывается здесь. Домой приду - картинку сделаю- покажу.
Ну, весьма характерный результат для мартингейла.
Каков общий итог (для всех счетов) - какой процент выводится ежемесячно ?
Если ты в прошлом наступил на грабли и сломал черенок об свой лоб, в будущем ты навряд ли наступишь на них)))