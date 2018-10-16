Как вы относитесь к самой рисковой стратегии торговли, а именно к раскрутке депозита. - страница 7

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Roman Kutemov:
А стратегия на чем основана? Со входами на всю котлету должны быть точные входы. 

Объемный + тех . анализ .

 
Vasiliy Kolesov:

Был тут пример сигнала-мониторинга одного робота из топа (рекламировать не буду), так автор с 5 К на глазах у всей публики , разогнал депо за месяц более чем на 200К, 220 по моему. больше 200 снял, а остальное слил.  Ну и всё, на рисковых мониторингах гонят теперь по мелочи... Это я к "Покажите мне хотя бы один такой стейтмент"

То есть, не показал. О чем я и говорю. Все слышали про такие разгоны - но показать, почему-то не могут по разным причинам (как правило, прикрываются модераторами, хотя ясно, что тут - никакой рекламы и близко нет).

Так я сам могу показать такой пример - в 2014 году прогремела такая Пряхина, которая подняла свой депозит более, чем в 400 раз за две недели. Ей на ПАММ тут же накидали более 6 миллионов, и она их успешно слила.

Все эти "разгоны" - практически всегда заканчиваются сливом. И единственная возможность в них не потерять деньги - вовремя остановиться.

 
Georgiy Merts:

То есть, не показал. О чем я и говорю. Все слышали про такие разгоны - но показать, почему-то не могут по разным причинам (как правило, прикрываются модераторами, хотя ясно, что тут - никакой рекламы и близко нет).

Так я сам могу показать такой пример - в 2014 году прогремела такая Пряхина, которая подняла свой депозит более, чем в 400 раз за две недели. Ей на ПАММ тут же накидали более 6 миллионов, и она их успешно слила.

Все эти "разгоны" - практически всегда заканчиваются сливом. И единственная возможность в них не потерять деньги - вовремя остановиться.

Насчёт "не показал" - могу автора назвать, Рамиль Миниахметов. Мониторинг самого популярного его робота на данный момент ( в первой строчке маркета).

ПАММов тоже видел много подобных, с полгода назад была такая "Ударница" с ПАММом "горница" То же что то под 10 000 % разогнала счёт, миллионы и т.д. в конце слив.

Дело то не в этом. Понятно,то слив рано или поздно будет, если постоянно риски завышать. главное это понимать. Тут суть не в том, что бы огромный депо приносил огромные прибыли. Суть разогнать маленький депо до приличных размеров. Да, это может получится не с первого раза, но это нужно просто учитывать изначально.

Согласен, Рамиль слил в результате этот счёт, но... до слива было выведено более 200 000$  при изначальном риске в 5.000. Повторюсь - он их вывел.

Ну и лично мой пример. Вот , стартовый депо 1600 , заработано более 11000 , работал советник использующий мартингейл. Посмотреть можно на Май фх буке. Введите в поисковик "Бразильянка" по русски. Ссылка не выкладывается здесь. Домой приду - картинку сделаю- покажу.


 

Приходишь в казино, ждешь когда на рулетке 3 раза выпадет любая дюжина или колонка, ставишь, при выигрыше забираешь свою ставку и оставляешь удвоенную, и так до 7 выигрышей с учетом первых 3-х.

 
Olga Devitsyna:

Приходишь в казино, ждешь когда на рулетке 3 раза выпадет любая дюжина или колонка, ставишь, при выигрыше забираешь свою ставку и оставляешь удвоенную, и так до 7 выигрышей с учетом первых 3-х.

Рынок по сути тоже казино , больше даже скажу в казино шансов больше.

 
Georgiy Merts:

Покажите мне хотя бы один такой стейтмент.

Как правило, люди депо "поднимают" совсем иначе.

Один раз слил, два раза слил, три раза слил, и забросил это грязное дело.

Вон г-н Vasiliy Kolesov  показал.

А, вообще, есть малая (зависящая от применяемой стратегии) вероятность Р, что, допустим, после двух сливов сильно разгонишь депо. А есть большая вероятность 1-Р, что и на третий раз сольешь.  Чистая теория  вероятности, что с ней спорить то? 

 
Aleksey Ivanov:

Вон г-н Vasiliy Kolesov  показал.

А, вообще, есть малая (зависящая от применяемой стратегии) вероятность Р, что, допустим, после двух сливов сильно разгонишь депо. А есть большая вероятность 1-Р, что и на третий раз сольешь.  Чистая теория  вероятности, что с ней спорить то? 

по теории вероятности будущее никак не зависит от прошлого.

если вы сейчас должны бросать монетку, то ее результат никак не зависит от результатов предыдущих бросков.
 
RRR5:
по теории вероятности будущее никак не зависит от прошлого.

если вы сейчас должны бросать монетку, то ее результат никак не зависит от результатов предыдущих бросков.

Если ты в прошлом наступил на грабли и сломал черенок об свой лоб, в будущем ты навряд ли наступишь на них)))

 
Vasiliy Kolesov:
 

Ну и лично мой пример. Вот , стартовый депо 1600 , заработано более 11000 , работал советник использующий мартингейл. Посмотреть можно на Май фх буке. Введите в поисковик "Бразильянка" по русски. Ссылка не выкладывается здесь. Домой приду - картинку сделаю- покажу.

Ну, весьма характерный результат для мартингейла.

Каков общий итог (для всех счетов) - какой процент выводится ежемесячно ?

 
Aleksandr Yakovlev:

Если ты в прошлом наступил на грабли и сломал черенок об свой лоб, в будущем ты навряд ли наступишь на них)))

для форекса не работает)))
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