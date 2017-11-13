Исследование о применимости мартингейла с помощью симуляций игры монетка - страница 4
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Ошибка в понимании АнтиМартин. АнтиМартин это что?
Это уменьшение лота после убыточной сделки, или
Это противоположная позиция относительно торговой позиции при Мартине?
имеем две бинарных переменных, то есть 4 варианта, и лишь один из них Мартин, предположительно 3 остальных это АнтиМартин.
Это у Вас аж 3 антиМартина...
А у меня один: противоположное Мартину и направление сделки и ММ (уменьшение лота после убыточной сделки).
Alexander Puzanov:
Если к вашему антимартыну идут в комплекте антиспред, антикомиссия и положительное проскальзывание
А вот борьба с этой мелочью - тема для другой ветки ... Здесь товарищ чисто на монетке вопрос тестирует
Наш прошлый расчет можно проверить, просто запустив симуляцию 3 153 600 игр, проверим какой будет профит:
Наши расчеты оказались верны, видим тот самый профит. Но подождите, в реальной жизни, бесплатно ничего не бывает, и есть комиссия, сейчас добавим не много, не мало 1% , и посмотрим, что останется:
Видем, что профит просел до 120000, и чуствуется проблема выхода из симуляции - в некоторых случаях при просадке убыток не отыгрывается как только закончилось тестируемое число игр. Можно будет исправить это позже.
В целом, пока что я не вижу преимущества. Да и с практической точки зрения, не будет возможности (да и желания слава богу) много увеличивать счет, это или ограничения в заведениях, или просто здравый смысл - при депозите больше млн долл в ДЦ, думаю он просто закроется )))
Значит тогда продолжим тестировать увеличение на два, но с выходом и смирением с убытком после разных серий убытков подряд (т.е. увеличиваем только икс раз - один, два, три и т.д. и после начинаем заново с начальным лотом). Для это потребуется немного изменить программу.
Но сначала, еще можно пробовать делать то же самое что и раньше, но с меньшим банкроллом рассчитанным на меньшее количество неудач подряд, не 32 как сейчас, а скажем 20, 15, 10, 7, 5, 4, 3. И посмотреть вероятности наступления краха, профит.
Новая версия программы, ели кому интересно
Вообщем, я протестировал, если мириться с убытками в любых комбинациях (после 0,2,3,20 - любых) - ожидание всегда НОЛЬ в тестах без комиссии. То есть тут вообще никакого преимущества получить не удалось (в отличие от первого случая).
Вот результаты где задано увеличивать максимум 3 раза:
В более чем 3 процентах случается не приятность.
Что-то расписывать здесь не вижу смысла, и считать нужные банкроллы, т.к ожидание нулевое, с комиссией, естественно отрицательное.
В случаях если мириться с проигрышем - нулевое ожидание касается любого множителя, будь то 2, или любое другое, я пробовал 1.5, 1.75, 3.0. Разницы никакой, только чем больше значение - тем больше дисперсия.
А интересно, а что если не мириться с проигрышем, но также пробовать умножать не на 2.0, а также посмотреть другие на варианты. Интуитивно кажется что какое-то умножение от 1 до 2 тоже должно дать результат. Вообщем, в случае 1.5 - явно видно что это никакого преимущества не дает, ноль. В случае 1.75 не все так видно сразу, либо тоже ноль, либо какое-то микроскопическое преимущество (без комиссии) все же есть, склоняюсь к последнему варианту - тест 2 миллиардов игр:
Зарабатываем 2766267 / 2 000 000 000 = 0.0013831335 (т.е 1/10 цента при ставке в 10 центов, это ни очем).
Увеличения больше или равные 2 работают, понятно что при коэффициенте 3.0 необходимый банкролл нужен будет намного больше, ожидание выше.
Что еще можно придумать? Уменьшать? Какие-то хитрые условия типа "При просадке в х увеличиваем один раз до выхода из просадки".
Пока что не удалось найти преимущества от его использования, я особо и не надеялся, просто нужно было убедиться, да и было бы странно если это работало, и можно было не из чего получать грубо говоря ресурсы.
...
Что еще можно придумать? Уменьшать? Какие-то хитрые условия типа "При просадке в х увеличиваем один раз до выхода из просадки".
Пока что не удалось найти преимущества от его использования, я особо и не надеялся, просто нужно было убедиться, да и было бы странно если это работало, и можно было не из чего получать грубо говоря ресурсы.
Можно вопрос "по психологии" происходящего?..
Мне непонятно упорство, с которым многие пытаются выжать прибыль из одного "компонента".
Почему не озвучивается направление "Как бы так удачно объединить несколько разнообразных "компонентов" В СИСТЕМУ, способную генерировать прибыль?" ?..
Много Вы "напашете" одним коленвалом (пусть даже он будет от всем известного трактора "Беларусь" )?
Stanislav Aksenov, что тут думать-то ?
Все давно посчитано. Мартингейл - вполне действующая система, но прибыль слишком мала по сравнению с необходимым депозитом.
Необходимо задаться вероятностью выигрыша в единичном испытании (скажем, 0,6, но он может быть и меньше половины), числом серий (скажем, 100000) и вероятностью за все это время не слить (скажем, 99%)
Простой расчет показывает, что мы должны выдерживать 18 проигрышей подряд, а значит, размер депозита должен быть равен 256К начальных ставок (общий результат составит +100К ставок с вероятностью 99% и -256К ставок с вероятностью 1%).
Давай другие условия - все с легкостью пересчитывается.
Чего устраивать какие-то страшные расчеты ?
Stanislav Aksenov, что тут думать-то ?
Чего устраивать какие-то страшные расчеты ?
Да ну где же они страшные? Наоборот, стремлюсь наиболее понятно, без формул, с практической точки зрения, показать/доказать опытным путем.
Кстати, серия из 18 выходит 1 раз на миллион, что много меньше 1%. Серия из 5 подряд случается в 0,8% случаев. Почему составит +100 ставок? Общий результат будет ноль.
Кстати, серия из 18 выходит 1 раз на миллион, что много меньше 1%.
1% - это вероятность слить за все 100 тысяч серий.
Речь о другом - мартингейл - это перенос частых небольших проигрышей в зону редких и больших. И единственная возможность остаться с ним в плюсе - это перенести проигрыши в зону сверхредких, и вовремя перестать торговать. Только вот депозит при этом требуется - несоразмерно большой. И смысл теряется, обладатель такого депозита - найдет гораздо более прибыльное ему применение.
1% - это вероятность слить за все 100 тысяч серий.
Речь о другом - мартингейл - это перенос частых небольших проигрышей в зону редких и больших. И единственная возможность остаться с ним в плюсе - это перенести проигрыши в зону сверхредких, и вовремя перестать торговать. Только вот депозит при этом требуется - несоразмерно большой. И смысл теряется, обладатель такого депозита - найдет гораздо более прибыльное ему применение.
1% - это вероятность слить за все 100 тысяч серий.
Речь о другом - мартингейл - это перенос частых небольших проигрышей в зону редких и больших. И единственная возможность остаться с ним в плюсе - это перенести проигрыши в зону сверхредких, и вовремя перестать торговать. Только вот депозит при этом требуется - несоразмерно большой. И смысл теряется, обладатель такого депозита - найдет гораздо более прибыльное ему применение.
Это если по другому смотреть, мне понятней смотреть на прибыль в долларах, она будет стремится к нулю, если рассчитывать всего на серию из 18 подряд проигрышей.
Согласен с вашим выводом, я пришел к точно такому же.