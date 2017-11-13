Исследование о применимости мартингейла с помощью симуляций игры монетка - страница 4

Новый комментарий
 
Nikolay Demko:

Ошибка в понимании АнтиМартин. АнтиМартин это что?

Это уменьшение лота после убыточной сделки, или

Это противоположная позиция относительно торговой позиции при Мартине?

имеем две бинарных переменных, то есть 4 варианта, и лишь один из них Мартин, предположительно 3 остальных это АнтиМартин.


Это у Вас аж 3 антиМартина...
А у меня один: противоположное Мартину и направление сделки  и ММ (уменьшение лота после убыточной сделки).


Alexander Puzanov:

Если к вашему антимартыну идут в комплекте антиспред, антикомиссия и положительное проскальзывание

А вот борьба с этой мелочью - тема для другой ветки  ... Здесь товарищ чисто на монетке вопрос тестирует 

 

Наш прошлый расчет можно проверить, просто запустив симуляцию 3 153 600 игр, проверим какой будет профит:

profit: 157632.60234890878
{0=788417, 1=393279, 2=196918, 3=99323, 4=49040, 5=24706, 6=12390, 7=6091, 8=3088, 9=1511, 10=796, 11=375, 12=183, 13=100, 14=50, 15=30, 16=17, 17=7, 18=3, 19=1, 25=1}
{1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125, 20=104857.6015625, 21=209715.203125, 22=419430.40625, 23=838860.8125, 24=1677721.625, 25=3355443.25}
profit: 157674.9023495391
{0=788781, 1=393239, 2=197561, 3=98682, 4=49031, 5=24882, 6=12329, 7=6136, 8=3051, 9=1483, 10=803, 11=408, 12=199, 13=73, 14=58, 15=16, 16=6, 17=5, 18=5, 22=1, 27=1}
{1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125, 20=104857.6015625, 21=209715.203125, 22=419430.40625, 23=838860.8125, 24=1677721.625, 25=3355443.25, 26=6710886.5, 27=1.3421773E7}
profit: 157621.90234874934
{0=788127, 1=393663, 2=197306, 3=98323, 4=49360, 5=24656, 6=12424, 7=6226, 8=3048, 9=1559, 10=777, 11=375, 12=169, 13=105, 14=51, 15=20, 16=17, 17=6, 18=4, 19=2, 20=1, 21=1, 22=2}
{1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125, 20=104857.6015625, 21=209715.203125, 22=419430.40625}
profit: 157641.30234903842
{0=788369, 1=393927, 2=196455, 3=98892, 4=49693, 5=24609, 6=12133, 7=6076, 8=3085, 9=1547, 10=818, 11=385, 12=218, 13=98, 14=51, 15=35, 16=9, 17=3, 18=6, 19=3, 20=1}
{1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125, 20=104857.6015625}
profit: 157530.60234738886
{0=786859, 1=393728, 2=197400, 3=98421, 4=49673, 5=24537, 6=12262, 7=6167, 8=3133, 9=1542, 10=799, 11=392, 12=173, 13=110, 14=65, 15=24, 16=18, 17=2, 19=1, 22=1}
{1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125, 20=104857.6015625, 21=209715.203125, 22=419430.40625}
profit: 157765.30235088617
{0=788939, 1=395345, 2=196607, 3=98383, 4=49182, 5=24447, 6=12368, 7=6181, 8=3157, 9=1495, 10=767, 11=398, 12=165, 13=116, 14=57, 15=17, 16=14, 17=4, 18=7, 19=1, 20=1, 21=1, 23=1}
{1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125, 20=104857.6015625, 21=209715.203125, 22=419430.40625, 23=838860.8125}
profit: 157589.70234826952
{0=787785, 1=393602, 2=197476, 3=98136, 4=49575, 5=24489, 6=12460, 7=6132, 8=3063, 9=1597, 10=791, 11=403, 12=187, 13=98, 14=51, 15=24, 16=14, 17=6, 18=3, 19=4, 20=1, 22=1}
{1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125, 20=104857.6015625, 21=209715.203125, 22=419430.40625}
profit: 157714.10235012323
{0=789208, 1=393822, 2=196983, 3=98452, 4=49316, 5=24690, 6=12358, 7=6146, 8=3136, 9=1515, 10=768, 11=371, 12=184, 13=88, 14=43, 15=37, 16=9, 17=5, 18=5, 19=5, 22=1}
{1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125, 20=104857.6015625, 21=209715.203125, 22=419430.40625}
profit: 157639.90234901756
{0=788547, 1=394045, 2=196710, 3=98051, 4=49597, 5=24544, 6=12389, 7=6263, 8=3176, 9=1520, 10=768, 11=378, 12=196, 13=109, 14=58, 15=20, 16=18, 17=5, 18=1, 19=1, 20=3, 21=1}
{1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125, 20=104857.6015625, 21=209715.203125}
profit: 157710.70235007256
{0=788631, 1=395061, 2=196330, 3=98508, 4=49351, 5=24474, 6=12363, 7=6155, 8=3102, 9=1522, 10=812, 11=414, 12=195, 13=91, 14=44, 15=28, 16=11, 17=8, 18=5, 19=2, 22=1}
{1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125, 20=104857.6015625, 21=209715.203125, 22=419430.40625}

Наши расчеты оказались верны, видим тот самый профит. Но подождите, в реальной жизни, бесплатно ничего не бывает, и есть комиссия, сейчас добавим не много, не мало 1% , и посмотрим, что останется:

profit: 88822.49086572754
{0=789162, 1=394784, 2=196963, 3=98538, 4=49499, 5=24317, 6=12326, 7=6065, 8=3140, 9=1531, 10=783, 11=380, 12=175, 13=87, 14=40, 15=22, 16=11, 17=4, 18=6, 19=1, 21=1, 24=1}
{1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125, 20=104857.6015625, 21=209715.203125, 22=419430.40625, 23=838860.8125, 24=1677721.625}
profit: 123625.2866022763
{0=786908, 1=394133, 2=197405, 3=98932, 4=49458, 5=24430, 6=12308, 7=6175, 8=3105, 9=1510, 10=786, 11=371, 12=159, 13=95, 14=51, 15=21, 16=10, 17=6, 18=2, 19=5}
{1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125}
profit: 121507.11862347
{0=790402, 1=393787, 2=196971, 3=99023, 4=49062, 5=24533, 6=12165, 7=6157, 8=3095, 9=1537, 10=783, 11=367, 12=196, 13=100, 14=52, 15=21, 16=13, 17=4, 18=2, 19=1, 20=1, 21=1}
{1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125, 20=104857.6015625, 21=209715.203125}
profit: 122120.13661360118
{0=787529, 1=393583, 2=197336, 3=98729, 4=49332, 5=24912, 6=12176, 7=6190, 8=3086, 9=1516, 10=754, 11=398, 12=205, 13=79, 14=36, 15=15, 16=13, 17=7, 18=7, 19=2, 20=1}
{1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125, 20=104857.6015625}
profit: 122313.38861370487
{0=788149, 1=394042, 2=197090, 3=98480, 4=49415, 5=24699, 6=12456, 7=6148, 8=3084, 9=1494, 10=757, 11=362, 12=204, 13=87, 14=41, 15=21, 16=10, 17=4, 18=2, 19=1, 20=1, 21=1}
{1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125, 20=104857.6015625, 21=209715.203125}
profit: 114498.12267213926
{0=788244, 1=394497, 2=197078, 3=98618, 4=48759, 5=24987, 6=12212, 7=6249, 8=2959, 9=1588, 10=780, 11=407, 12=197, 13=103, 14=38, 15=23, 16=14, 17=6, 18=4, 19=2, 20=3, 21=1}
{1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125, 20=104857.6015625, 21=209715.203125}
profit: 120198.54263129225
{0=788848, 1=394688, 2=196769, 3=98486, 4=49361, 5=24837, 6=12348, 7=6030, 8=3042, 9=1507, 10=728, 11=427, 12=167, 13=102, 14=35, 15=28, 16=10, 17=9, 18=5, 20=1, 21=1}
{1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125, 20=104857.6015625, 21=209715.203125}
profit: 124012.17660451238
{0=790067, 1=393780, 2=197418, 3=98537, 4=49094, 5=24588, 6=12353, 7=6162, 8=3066, 9=1526, 10=735, 11=373, 12=191, 13=99, 14=43, 15=29, 16=13, 17=4, 18=3, 19=2, 20=1}
{1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125, 20=104857.6015625}
profit: 122983.42060590046
{0=786979, 1=394002, 2=197291, 3=97998, 4=49489, 5=24802, 6=12214, 7=6223, 8=3200, 9=1551, 10=774, 11=388, 12=213, 13=99, 14=45, 15=25, 16=11, 17=11, 18=3, 19=3}
{1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125}
profit: -4172302.0854641236
{0=789930, 1=394339, 2=197224, 3=98052, 4=48951, 5=24853, 6=12473, 7=6051, 8=3077, 9=1546, 10=771, 11=394, 12=167, 13=102, 14=41, 15=24, 16=8, 17=11, 18=8, 19=2, 31=1}
{1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125, 20=104857.6015625, 21=209715.203125, 22=419430.40625, 23=838860.8125, 24=1677721.625, 25=3355443.25, 26=6710886.5, 27=1.3421773E7, 28=2.6843546E7, 29=5.3687092E7, 30=1.07374184E8, 31=2.14748368E8}

Видем, что профит просел до 120000, и чуствуется проблема выхода из симуляции - в некоторых случаях при просадке убыток не отыгрывается как только закончилось тестируемое число игр. Можно будет исправить это позже.

В целом, пока что я не вижу преимущества. Да и с практической точки зрения, не будет возможности (да и желания слава богу) много увеличивать счет, это или ограничения в заведениях, или просто здравый смысл - при депозите больше млн долл в ДЦ, думаю он просто закроется )))

Значит тогда продолжим тестировать увеличение на два, но с выходом и смирением с убытком после разных серий убытков подряд (т.е. увеличиваем только икс раз - один, два, три и т.д. и после начинаем заново с начальным лотом). Для это потребуется немного изменить программу.

Но сначала, еще можно пробовать делать то же самое что и раньше, но с меньшим банкроллом рассчитанным на меньшее количество неудач подряд, не 32 как сейчас, а скажем 20, 15, 10, 7, 5, 4, 3. И посмотреть вероятности наступления краха, профит.

 

Новая версия программы, ели кому интересно

public class CheckupCoinGame {
        private static final Random RANDOM = new Random();
        private static final int REPETITION = 10;
        private static final long ITERATIONS = 3_153_600;
        private Map<Integer, Integer> series;
        private Map<Integer, Double> bets;
        private double initialBet;
        private static final double MARTIN_KOEFF = 2.0;
        private double profit;
        private double currentBet;
        private static final double COMMISSION = 0.00;
        private static final double MAX_COMMISSION = 5.0;
        private int losingInRow;
        private int failCount;
        private static final int MAX_SERIES = 3;
        
        public CheckupCoinGame(double initialBet) {
                this.initialBet = initialBet;
                series = new HashMap<>();
                bets = new HashMap<>();
                init();
        }
        public void init() {
                series.clear();
                bets.clear();
                profit = 0.0;
                losingInRow = 0;
                currentBet = initialBet;
                failCount = 0;
        }
        public int getLosingInRow() {
                return losingInRow;
        }
        public void printSeries() {
                System.out.println("profit: "+profit+" fails: "+failCount+"("+failCount/(double)ITERATIONS*100.0+"%)");
                System.out.println(series.toString());
                System.out.println(bets.toString());
                System.out.println();
        }
        public void play() {
                profit -= currentBet;
                if(RANDOM.nextBoolean()) {
                        double prize = currentBet*2.0;
                        double commission = prize*COMMISSION;
                        if(commission>MAX_COMMISSION) commission = MAX_COMMISSION;
                        
                        if(series.get(losingInRow)==null) series.put(losingInRow, 1);
                        else series.put(losingInRow, series.get(losingInRow)+1);
                        
                        currentBet = initialBet;
                        losingInRow = 0;
                        profit += prize-commission;
                }
                else {
                        currentBet = currentBet * MARTIN_KOEFF;
                        losingInRow++;
                        if(losingInRow>MAX_SERIES) {
                                currentBet = initialBet;
                                losingInRow = 0;
                                failCount++;
                        }
                        if(bets.get(losingInRow)==null) bets.put(losingInRow, currentBet);
                }
        }
        
        public static void main(String[] args) {
                CheckupCoinGame coinGame = new CheckupCoinGame(0.1);
                for(int i=0; i<REPETITION; i++) {
                        coinGame.init();
                        for(long j=0; j<ITERATIONS; j++) {
                                coinGame.play();
                        }
                        while(coinGame.getLosingInRow()!=0) coinGame.play();
                        coinGame.printSeries();
                }
        }
        
}

Вообщем, я протестировал, если мириться с убытками в любых комбинациях (после 0,2,3,20 - любых) - ожидание всегда НОЛЬ в тестах без комиссии. То есть тут вообще никакого преимущества получить не удалось (в отличие от первого случая).

Вот результаты где задано увеличивать максимум 3 раза:

profit: 1064.4000000010242 fails: 104485(3.313197615423643%)
{0=841720, 1=420343, 2=210167, 3=105689}
{0=0.1, 1=0.2, 2=0.4, 3=0.8}
profit: -592.5000000111686 fails: 105469(3.344400050735667%)
{0=840210, 1=420909, 2=210267, 3=104724}
{0=0.1, 1=0.2, 2=0.4, 3=0.8}
profit: 89.59999999777897 fails: 105038(3.3307331303906644%)
{0=840330, 1=420664, 2=210097, 3=105375}
{0=0.1, 1=0.2, 2=0.4, 3=0.8}
profit: 133.59999999348236 fails: 105075(3.331906392694064%)
{0=841801, 1=420508, 2=210124, 3=105028}
{0=0.1, 1=0.2, 2=0.4, 3=0.8}
profit: -9.599999996863112 fails: 105251(3.337487316083206%)
{0=844023, 1=420160, 2=209691, 3=104795}
{0=0.1, 1=0.2, 2=0.4, 3=0.8}
profit: 701.9999999914036 fails: 104714(3.320459157787925%)
{0=840924, 1=421350, 2=210704, 3=104752}
{0=0.1, 1=0.2, 2=0.4, 3=0.8}
profit: -962.3000000318344 fails: 105685(3.3512493658041604%)
{0=840870, 1=419495, 2=210148, 3=105139}
{0=0.1, 1=0.2, 2=0.4, 3=0.8}
profit: 746.2999999787268 fails: 104627(3.3177004058853377%)
{0=840081, 1=420623, 2=210889, 3=105275}
{0=0.1, 1=0.2, 2=0.4, 3=0.8}
profit: 716.9999999892076 fails: 104750(3.3216007102993403%)
{0=842449, 1=420843, 2=210046, 3=105082}
{0=0.1, 1=0.2, 2=0.4, 3=0.8}
profit: 788.0999999872712 fails: 104674(3.319190766108574%)
{0=842199, 1=420400, 2=209663, 3=105729}
{0=0.1, 1=0.2, 2=0.4, 3=0.8}

В более чем 3 процентах случается не приятность.

Что-то расписывать здесь не вижу смысла, и считать нужные банкроллы, т.к ожидание нулевое, с комиссией, естественно отрицательное.

 

В случаях если мириться с проигрышем - нулевое ожидание касается любого множителя, будь то 2, или любое другое, я пробовал 1.5, 1.75, 3.0. Разницы никакой, только чем больше значение - тем больше дисперсия.

А интересно, а что если не мириться с проигрышем, но также пробовать умножать не на 2.0, а также посмотреть другие на варианты. Интуитивно кажется что какое-то умножение от 1 до 2 тоже должно дать результат. Вообщем, в случае 1.5 - явно видно что это никакого преимущества не дает, ноль. В случае 1.75 не все так видно сразу, либо тоже ноль, либо какое-то микроскопическое преимущество (без комиссии) все же есть, склоняюсь к последнему варианту - тест 2 миллиардов игр:

profit: 2766267.3014452904 fails: 0(0.0%)
{0=499979571, 1=250013092, 2=124999950, 3=62494015, 4=31247634, 5=15626081, 6=7812455, 7=3906885, 8=1952484, 9=977436, 10=488396, 11=244308, 12=122312, 13=61360, 14=30526, 15=15472, 16=7708, 17=3869, 18=1944, 19=881, 20=496, 21=224, 22=112, 23=62, 24=34, 25=11, 26=7, 27=3, 28=1, 29=1}
{1=0.175, 2=0.30625, 3=0.5359375, 4=0.9378906, 5=1.6413085, 6=2.87229, 7=5.0265074, 8=8.796388, 9=15.393679, 10=26.938938, 11=47.143143, 12=82.5005, 13=144.37589, 14=252.6578, 15=442.15115, 16=773.7645, 17=1354.0879, 18=2369.6538, 19=4146.894, 20=7257.0645, 21=12699.863, 22=22224.762, 23=38893.332, 24=68063.33, 25=119110.83, 26=208443.95, 27=364776.9, 28=638359.56, 29=1117129.2}

Зарабатываем 2766267 / 2 000 000 000 = 0.0013831335 (т.е 1/10 цента при ставке в 10 центов, это ни очем).

Увеличения больше или равные 2 работают, понятно что при коэффициенте 3.0 необходимый банкролл нужен будет намного больше, ожидание выше.

Что еще можно придумать? Уменьшать? Какие-то хитрые условия типа "При просадке в х увеличиваем один раз до выхода из просадки".

Пока что не удалось найти преимущества от его использования, я особо и не надеялся, просто нужно было убедиться, да и было бы странно если это работало, и можно было не из чего получать грубо говоря ресурсы.

 
Stanislav Aksenov:

...

Что еще можно придумать? Уменьшать? Какие-то хитрые условия типа "При просадке в х увеличиваем один раз до выхода из просадки".

Пока что не удалось найти преимущества от его использования, я особо и не надеялся, просто нужно было убедиться, да и было бы странно если это работало, и можно было не из чего получать грубо говоря ресурсы.


Можно вопрос "по психологии" происходящего?..

Мне непонятно упорство, с которым многие пытаются выжать прибыль из одного "компонента".
Почему не озвучивается направление "Как бы так удачно объединить несколько разнообразных "компонентов" В СИСТЕМУ, способную генерировать прибыль?" ?..
Много Вы "напашете" одним коленвалом (пусть даже он будет от всем известного трактора "Беларусь"  )?

 

Stanislav Aksenov, что тут думать-то ?

Все давно посчитано. Мартингейл - вполне действующая система, но прибыль слишком мала по сравнению с необходимым депозитом.

Необходимо задаться вероятностью выигрыша в единичном испытании (скажем, 0,6, но он может быть и меньше половины), числом серий (скажем, 100000) и вероятностью за все это время не слить (скажем, 99%)

Простой расчет показывает, что мы должны выдерживать 18 проигрышей подряд, а значит, размер депозита должен быть равен 256К начальных ставок (общий результат составит +100К ставок с вероятностью 99% и -256К ставок с вероятностью 1%).

Давай другие условия - все с легкостью пересчитывается.

Чего устраивать какие-то страшные расчеты ?

 
George Merts:

Stanislav Aksenov, что тут думать-то ?

Чего устраивать какие-то страшные расчеты ?


Да ну где же они страшные? Наоборот, стремлюсь наиболее понятно, без формул, с практической точки зрения, показать/доказать опытным путем.

Кстати, серия из 18 выходит 1 раз на миллион, что много меньше 1%. Серия из 5 подряд случается в 0,8% случаев. Почему составит +100 ставок? Общий результат будет ноль.

 
Stanislav Aksenov:
 

Кстати, серия из 18 выходит 1 раз на миллион, что много меньше 1%.

1% - это вероятность слить за все 100 тысяч серий.

Речь о другом - мартингейл - это перенос частых небольших проигрышей в зону редких и больших. И единственная возможность остаться с ним в плюсе - это перенести проигрыши в зону сверхредких, и вовремя перестать торговать. Только вот депозит при этом требуется - несоразмерно большой. И смысл теряется, обладатель такого депозита - найдет гораздо более прибыльное ему применение.

 
George Merts:

1% - это вероятность слить за все 100 тысяч серий.

Речь о другом - мартингейл - это перенос частых небольших проигрышей в зону редких и больших. И единственная возможность остаться с ним в плюсе - это перенести проигрыши в зону сверхредких, и вовремя перестать торговать. Только вот депозит при этом требуется - несоразмерно большой. И смысл теряется, обладатель такого депозита - найдет гораздо более прибыльное ему применение.

Конечно, можно булочную открыть)
 
George Merts:

1% - это вероятность слить за все 100 тысяч серий.

Речь о другом - мартингейл - это перенос частых небольших проигрышей в зону редких и больших. И единственная возможность остаться с ним в плюсе - это перенести проигрыши в зону сверхредких, и вовремя перестать торговать. Только вот депозит при этом требуется - несоразмерно большой. И смысл теряется, обладатель такого депозита - найдет гораздо более прибыльное ему применение.


Это если по другому смотреть, мне понятней смотреть на прибыль в долларах, она будет стремится к нулю, если рассчитывать всего на серию из 18 подряд проигрышей.

Согласен с вашим выводом, я пришел к точно такому же.

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