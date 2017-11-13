Исследование о применимости мартингейла с помощью симуляций игры монетка
Для начала, классика, увеличение на 2 (константа MARTIN_KOEFF), 10 подходов по 10 млн раз, начинаем с 1 доллара, комиссий нету.
Результаты:
profit: 4999409.0 {0=2497719, 1=1252139, 2=624519, 3=312714, 4=156440, 5=77924, 6=38942, 7=19544, 8=9567, 9=4929, 10=2482, 11=1292, 12=597, 13=321, 14=151, 15=60, 16=43, 17=16, 18=3, 19=3, 20=3, 21=1} {1=2.0, 2=4.0, 3=8.0, 4=16.0, 5=32.0, 6=64.0, 7=128.0, 8=256.0, 9=512.0, 10=1024.0, 11=2048.0, 12=4096.0, 13=8192.0, 14=16384.0, 15=32768.0, 16=65536.0, 17=131072.0, 18=262144.0, 19=524288.0, 20=1048576.0, 21=2097152.0} profit: 4997075.0 {0=2496961, 1=1249799, 2=624290, 3=312746, 4=156362, 5=78465, 6=39278, 7=19735, 8=9794, 9=4837, 10=2430, 11=1194, 12=613, 13=283, 14=130, 15=79, 16=37, 17=20, 18=5, 19=7, 20=6, 22=4} {1=2.0, 2=4.0, 3=8.0, 4=16.0, 5=32.0, 6=64.0, 7=128.0, 8=256.0, 9=512.0, 10=1024.0, 11=2048.0, 12=4096.0, 13=8192.0, 14=16384.0, 15=32768.0, 16=65536.0, 17=131072.0, 18=262144.0, 19=524288.0, 20=1048576.0, 21=2097152.0, 22=4194304.0} profit: 5002676.0 {0=2502897, 1=1250625, 2=625055, 3=311884, 4=156157, 5=78165, 6=38854, 7=19620, 8=9662, 9=4882, 10=2377, 11=1247, 12=603, 13=329, 14=163, 15=76, 16=39, 17=19, 18=10, 19=8, 20=2, 22=1, 23=1} {1=2.0, 2=4.0, 3=8.0, 4=16.0, 5=32.0, 6=64.0, 7=128.0, 8=256.0, 9=512.0, 10=1024.0, 11=2048.0, 12=4096.0, 13=8192.0, 14=16384.0, 15=32768.0, 16=65536.0, 17=131072.0, 18=262144.0, 19=524288.0, 20=1048576.0, 21=2097152.0, 22=4194304.0, 23=8388608.0} profit: 4998547.0 {0=2498479, 1=1249915, 2=625338, 3=311953, 4=156321, 5=78343, 6=38774, 7=19557, 8=9885, 9=5109, 10=2480, 11=1252, 12=590, 13=268, 14=152, 15=68, 16=37, 17=15, 18=8, 19=3, 20=1, 21=1, 22=1} {1=2.0, 2=4.0, 3=8.0, 4=16.0, 5=32.0, 6=64.0, 7=128.0, 8=256.0, 9=512.0, 10=1024.0, 11=2048.0, 12=4096.0, 13=8192.0, 14=16384.0, 15=32768.0, 16=65536.0, 17=131072.0, 18=262144.0, 19=524288.0, 20=1048576.0, 21=2097152.0, 22=4194304.0} profit: 5002649.0 {0=2503490, 1=1249853, 2=625523, 3=311324, 4=156306, 5=77963, 6=39152, 7=19575, 8=9674, 9=4840, 10=2433, 11=1259, 12=618, 13=311, 14=164, 15=78, 16=46, 17=19, 18=13, 19=5, 20=3} {1=2.0, 2=4.0, 3=8.0, 4=16.0, 5=32.0, 6=64.0, 7=128.0, 8=256.0, 9=512.0, 10=1024.0, 11=2048.0, 12=4096.0, 13=8192.0, 14=16384.0, 15=32768.0, 16=65536.0, 17=131072.0, 18=262144.0, 19=524288.0, 20=1048576.0} profit: 4998962.0 {0=2499594, 1=1249230, 2=624651, 3=312343, 4=156629, 5=78249, 6=39344, 7=19297, 8=9833, 9=4911, 10=2401, 11=1251, 12=615, 13=321, 14=139, 15=82, 16=39, 17=16, 18=10, 19=6, 20=1} {1=2.0, 2=4.0, 3=8.0, 4=16.0, 5=32.0, 6=64.0, 7=128.0, 8=256.0, 9=512.0, 10=1024.0, 11=2048.0, 12=4096.0, 13=8192.0, 14=16384.0, 15=32768.0, 16=65536.0, 17=131072.0, 18=262144.0, 19=524288.0, 20=1048576.0} profit: 4997062.0 {0=2495979, 1=1250440, 2=625280, 3=313136, 4=155618, 5=78028, 6=39168, 7=19844, 8=9854, 9=4902, 10=2389, 11=1182, 12=630, 13=309, 14=153, 15=72, 16=35, 17=21, 18=10, 19=5, 20=4, 21=1, 22=3} {1=2.0, 2=4.0, 3=8.0, 4=16.0, 5=32.0, 6=64.0, 7=128.0, 8=256.0, 9=512.0, 10=1024.0, 11=2048.0, 12=4096.0, 13=8192.0, 14=16384.0, 15=32768.0, 16=65536.0, 17=131072.0, 18=262144.0, 19=524288.0, 20=1048576.0, 21=2097152.0, 22=4194304.0} profit: 5000395.0 {0=2501438, 1=1248339, 2=625719, 3=312474, 4=155812, 5=78371, 6=39136, 7=19610, 8=9827, 9=4801, 10=2470, 11=1191, 12=621, 13=315, 14=141, 15=66, 16=32, 17=17, 18=8, 19=5, 20=2} {1=2.0, 2=4.0, 3=8.0, 4=16.0, 5=32.0, 6=64.0, 7=128.0, 8=256.0, 9=512.0, 10=1024.0, 11=2048.0, 12=4096.0, 13=8192.0, 14=16384.0, 15=32768.0, 16=65536.0, 17=131072.0, 18=262144.0, 19=524288.0, 20=1048576.0} profit: 4998447.0 {0=2497878, 1=1249173, 2=625992, 3=312876, 4=156572, 5=78194, 6=38913, 7=19401, 8=9608, 9=4951, 10=2433, 11=1241, 12=601, 13=303, 14=152, 15=78, 16=36, 17=26, 18=13, 19=3, 20=2, 23=1} {1=2.0, 2=4.0, 3=8.0, 4=16.0, 5=32.0, 6=64.0, 7=128.0, 8=256.0, 9=512.0, 10=1024.0, 11=2048.0, 12=4096.0, 13=8192.0, 14=16384.0, 15=32768.0, 16=65536.0, 17=131072.0, 18=262144.0, 19=524288.0, 20=1048576.0, 21=2097152.0, 22=4194304.0, 23=8388608.0} profit: 5000776.0 {0=2500120, 1=1250168, 2=625457, 3=312776, 4=156621, 5=78111, 6=38744, 7=19331, 8=9685, 9=4911, 10=2420, 11=1204, 12=657, 13=282, 14=141, 15=83, 16=28, 17=22, 18=9, 19=3, 20=2, 21=1} {1=2.0, 2=4.0, 3=8.0, 4=16.0, 5=32.0, 6=64.0, 7=128.0, 8=256.0, 9=512.0, 10=1024.0, 11=2048.0, 12=4096.0, 13=8192.0, 14=16384.0, 15=32768.0, 16=65536.0, 17=131072.0, 18=262144.0, 19=524288.0, 20=1048576.0, 21=2097152.0}
Пояснение - первой строчкой идет профит, дальше сколько раз было количество увеличений, ниже размер ставки для этого увеличения
Из результатов видно, что в таком случае явное плюсовое математическое ожидание. Остается только оценить дисперсию, видно чтобы заработать один доллар приходится делать ставку на более чем 8 миллионов 300 тысяч долларов!!! Плюс, для десяти миллионов симуляций серия проигрышей легко доходит до 23! Если тестировать большее количество серия будет еще длинее.
Продолжение следует....
Для начала, классика, увеличение на 2 (константа MARTIN_KOEFF), 10 подходов по 10 млн раз, начинаем с 1 доллара, комиссий нету.
Результаты:
Пояснение - первой строчкой идет профит, дальше сколько раз было количество увеличений, ниже размер ставки для этого увеличения
Из результатов видно, что в таком случае явное плюсовое математическое ожидание. Остается только оценить дисперсию, видно чтобы заработать один доллар приходится делать ставку на более чем 8 миллионов 300 тысяч долларов!!! Плюс, для десяти миллионов симуляций серия проигрышей легко доходит до 23! Если тестировать большее количество серия будет еще длинее.
Продолжение следует....
Мартингейл обязательно плохо кончится. Но чтобы это прочувствовать, осознать, такие эксперименты полезны.
Собственно, какое математическое ожидание? Чему равно? Очевидно что профит равен 5 миллионов на 10 миллионов симуляций. Значит на одну ставку в один доллар мы зарабатываем 5млн/10млн=0.5 доллара. Но какие выводы мы можем сделать? Плюсово в случае бесконечного банкролла?
И сколько вообще может длиться череда проигрышей? Чтобы выяснить просимулируем 4 подхода по 100 миллионов. Сложно представить что в жизни одному человеку можно будет столько раз сделать ставку.
Дальше будем симулировать для ставки в 0.1 доллара, т.к иначе получаются неудобные большие цифры с экспонентой.
profit: 2097151.9 {0=25002899, 1=12495987, 2=6251387, 3=3124908, 4=1562498, 5=780283, 6=390904, 7=195707, 8=97661, 9=48678, 10=24679, 11=12335, 12=6064, 13=3107, 14=1547, 15=721, 16=366, 17=169, 18=96, 19=47, 20=24, 21=10, 22=2, 23=2, 25=1} {1=0.2, 2=0.4, 3=0.8, 4=1.6, 5=3.2, 6=6.4, 7=12.8, 8=25.6, 9=51.2, 10=102.4, 11=204.8, 12=409.6, 13=819.2, 14=1638.4, 15=3276.8, 16=6553.6, 17=13107.2, 18=26214.4, 19=52428.8, 20=104857.6, 21=209715.2, 22=419430.4, 23=838860.8, 24=1677721.6, 25=3355443.2} profit: 2097151.9 {0=24999620, 1=12499424, 2=6248760, 3=3126441, 4=1562514, 5=781553, 6=390278, 7=195487, 8=97888, 9=48528, 10=24541, 11=12169, 12=6114, 13=3116, 14=1423, 15=705, 16=381, 17=191, 18=104, 19=59, 20=13, 21=10, 22=5, 23=4} {1=0.2, 2=0.4, 3=0.8, 4=1.6, 5=3.2, 6=6.4, 7=12.8, 8=25.6, 9=51.2, 10=102.4, 11=204.8, 12=409.6, 13=819.2, 14=1638.4, 15=3276.8, 16=6553.6, 17=13107.2, 18=26214.4, 19=52428.8, 20=104857.6, 21=209715.2, 22=419430.4, 23=838860.8} profit: 2097151.9 {0=25005180, 1=12500626, 2=6250523, 3=3123585, 4=1562576, 5=780612, 6=390732, 7=195639, 8=97763, 9=48409, 10=24007, 11=12349, 12=6205, 13=3143, 14=1564, 15=772, 16=372, 17=219, 18=92, 19=51, 20=24, 21=17, 22=3, 23=1, 24=2, 25=1, 26=1, 27=1, 32=1} {1=0.2, 2=0.4, 3=0.8, 4=1.6, 5=3.2, 6=6.4, 7=12.8, 8=25.6, 9=51.2, 10=102.4, 11=204.8, 12=409.6, 13=819.2, 14=1638.4, 15=3276.8, 16=6553.6, 17=13107.2, 18=26214.4, 19=52428.8, 20=104857.6, 21=209715.2, 22=419430.4, 23=838860.8, 24=1677721.6, 25=3355443.2, 26=6710886.5, 27=1.3421773E7, 28=2.6843546E7, 29=5.3687092E7, 30=1.07374184E8, 31=2.14748368E8, 32=4.29496736E8} profit: 2097049.6 {0=24997605, 1=12498426, 2=6243581, 3=3125971, 4=1564980, 5=781406, 6=391431, 7=195220, 8=97786, 9=48769, 10=24671, 11=12074, 12=6120, 13=3036, 14=1593, 15=792, 16=366, 17=189, 18=96, 19=41, 20=17, 21=10, 22=7, 23=4, 26=1} {1=0.2, 2=0.4, 3=0.8, 4=1.6, 5=3.2, 6=6.4, 7=12.8, 8=25.6, 9=51.2, 10=102.4, 11=204.8, 12=409.6, 13=819.2, 14=1638.4, 15=3276.8, 16=6553.6, 17=13107.2, 18=26214.4, 19=52428.8, 20=104857.6, 21=209715.2, 22=419430.4, 23=838860.8, 24=1677721.6, 25=3355443.2, 26=6710886.5}
Обнаруживаем что зарабатываем 2 097 150 за 100 млн игр. Для каждой ставки в 0.1 доллара зарабатываем 0.0209715. Что странно, так как мы получили совершенно другое математическое ожидание! Это получается 20 центов с доллара, хмм... Получается что размер ставки и количество имитаций влияют на результат. Ничего не понимаю!
Зато определились какая череда неудач возможна, думаю можно смело рассчитывать что больше 32 раз не будет.
Собственно, какое математическое ожидание? Чему равно? Очевидно что профит равен 5 миллионов на 10 миллионов симуляций. Значит на одну ставку в один доллар мы зарабатываем 5млн/10млн=0.5 доллара. Но какие выводы мы можем сделать? Плюсово в случае бесконечного банкролла?
И сколько вообще может длиться череда проигрышей? Чтобы выяснить просимулируем 4 подхода по 100 миллионов. Сложно представить что в жизни одному человеку можно будет столько раз сделать ставку.
Дальше будем симулировать для ставки в 0.1 доллара, т.к иначе получаются неудобные большие цифры с экспонентой.
Обнаруживаем что зарабатываем 2 097 150 за 100 млн игр. Для каждой ставки в 0.1 доллара зарабатываем 0.0209715. Что странно, так как мы получили совершенно другое математическое ожидание! Это получается 20 центов с доллара, хмм... Получается что размер ставки и количество имитаций влияют на результат. Ничего не понимаю!
Зато определились какая череда неудач возможна, думаю можно смело рассчитывать что больше 32 раз не будет.
не помню чем все кончилось у меня в тот раз, но при прерывании серии на 3-4-5 раз(забыл где норм) получаются вполне неплохие результаты
Собственно, какое математическое ожидание? Чему равно? Очевидно что профит равен 5 миллионов на 10 миллионов симуляций. Значит на одну ставку в один доллар мы зарабатываем 5млн/10млн=0.5 доллара. Но какие выводы мы можем сделать? Плюсово в случае бесконечного банкролла?
И сколько вообще может длиться череда проигрышей? Чтобы выяснить просимулируем 4 подхода по 100 миллионов. Сложно представить что в жизни одному человеку можно будет столько раз сделать ставку.
Дальше будем симулировать для ставки в 0.1 доллара, т.к иначе получаются неудобные большие цифры с экспонентой.
Обнаруживаем что зарабатываем 2 097 150 за 100 млн игр. Для каждой ставки в 0.1 доллара зарабатываем 0.0209715. Что странно, так как мы получили совершенно другое математическое ожидание! Это получается 20 центов с доллара, хмм... Получается что размер ставки и количество имитаций влияют на результат. Ничего не понимаю!
Зато определились какая череда неудач возможна, думаю можно смело рассчитывать что больше 32 раз не будет.
Тоже ничего не понял с математикой ТС
Задачей является проанализировать применимость, пользу (или понять ее отсутствие) метода мартингейл - под ним понимается различное увеличение ставок в случаях поражений, и возврат к начальному в случае выигрыша.
С помощью имитаций игры можно наглядно, с практической точки зрения, выяснить математическое ожидание, т.е прибыль (и другие свойства) без всяких сложных формул и т.д.
Также, заставляет задуматься то, что в азартных играх игровые заведения разрешают увеличивать ставку определенное количество раз. Спрашивается, зачем? Значит оно как-то работает, и можно с помощью него добиться преимущества?
Целью является разобраться во всем том. Мне удобней всего писать на Java, буду выкладывать код, но он несложный, и не составит особого труда понять его. Также, конечно буду выкладывать описание симуляции, и результаты.
Пояснение - для более наглядной оценки дисперсии/мат ожидания используем отдельно кол-во итераций на кол-во повторов, с выводом отдельно результатов каждого повтора.
Спред или комиссию добавьте - и будет Вам счастье...
Статьи:
Курс Монетки и основанный на нем Индикатор Трендовости
Спасибо, стоит конечно ознакомиться, но я фокусируюсь здесь, главным образом на мартингейле, игра может быть вообще любой, это не имеет значения
Тоже ничего не понял с математикой ТС
Мат ожидание в моем представлении, сколько реальных денег зарабатываем на каждой ставке.
ВНИМАНИЕ! Обнаружена ошибка в коде. Очень странно, но если float заменить на double, то работает корректно
Те 4 подхода по 100 млн симуляций
profit: 4999152.974493183 {0=24988724, 1=12502775, 2=6246814, 3=3127371, 4=1562420, 5=782105, 6=390497, 7=195020, 8=98007, 9=49153, 10=24187, 11=12328, 12=6111, 13=3006, 14=1481, 15=751, 16=384, 17=211, 18=94, 19=38, 20=27, 21=13, 22=7, 23=4, 24=1, 25=3} {1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125, 20=104857.6015625, 21=209715.203125, 22=419430.40625, 23=838860.8125, 24=1677721.625, 25=3355443.25} profit: 5000240.774509393 {0=24998905, 1=12503432, 2=6250123, 3=3125373, 4=1563581, 5=780742, 6=390844, 7=194830, 8=97278, 9=48710, 10=24346, 11=12041, 12=6215, 13=2955, 14=1533, 15=786, 16=346, 17=190, 18=94, 19=45, 20=15, 21=15, 22=2, 23=3, 24=1, 25=1, 26=1} {1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125, 20=104857.6015625, 21=209715.203125, 22=419430.40625, 23=838860.8125, 24=1677721.625, 25=3355443.25, 26=6710886.5} profit: 5000755.774517067 {0=25005148, 1=12506239, 2=6249727, 3=3122417, 4=1561735, 5=783244, 6=388461, 7=195067, 8=97401, 9=49402, 10=24283, 11=12270, 12=6053, 13=3044, 14=1481, 15=798, 16=383, 17=196, 18=100, 19=63, 20=23, 21=13, 22=8, 23=4, 24=2, 25=2} {1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125, 20=104857.6015625, 21=209715.203125, 22=419430.40625, 23=838860.8125, 24=1677721.625, 25=3355443.25} profit: 5000612.874514937 {0=25006362, 1=12501058, 2=6250003, 3=3125038, 4=1562464, 5=780830, 6=389979, 7=194878, 8=97783, 9=48958, 10=24207, 11=12315, 12=6128, 13=3078, 14=1521, 15=762, 16=409, 17=168, 18=94, 19=35, 20=28, 21=16, 22=6, 23=6, 24=1, 26=1} {1=0.20000000298023224, 2=0.4000000059604645, 3=0.800000011920929, 4=1.600000023841858, 5=3.200000047683716, 6=6.400000095367432, 7=12.800000190734863, 8=25.600000381469727, 9=51.20000076293945, 10=102.4000015258789, 11=204.8000030517578, 12=409.6000061035156, 13=819.2000122070312, 14=1638.4000244140625, 15=3276.800048828125, 16=6553.60009765625, 17=13107.2001953125, 18=26214.400390625, 19=52428.80078125, 20=104857.6015625, 21=209715.203125, 22=419430.40625, 23=838860.8125, 24=1677721.625, 25=3355443.25, 26=6710886.5}
Мат ожидание каждой ставки (она у нас 0.1 долл) - 5 млн / 100 млн = 0.05 центов. То есть на каждый бет зарабатываем 5 центов. Теперь сходится с прошлыми 50 центами на каждый бет в 1 доллар
Хороший эксперимент. Показывает какая бяка мартингейл. ) Слив с ним не минуем. Это только вопрос времени. По теории вероятности обязательно появиться длинная серия убытков. А удвоение лота увеличивает убытки по экспоненте. Счет будет убит достаточно быстро...
Поздравляю Вас, Вы только-что засветили Грааль
Теперь каждый может "неминуемо", "вопрос времени", "обязательно" и "достаточно быстро" поднять бабулек в "объёме слива по бяке мартингейлу" (минус спред) просто открываясь в противоположную сторону от сигнала монетки и заменив ММ на "обратный"
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Задачей является проанализировать применимость, пользу (или понять ее отсутствие) метода мартингейл - под ним понимается различное увеличение ставок в случаях поражений, и возврат к начальному в случае выигрыша.
С помощью имитаций игры можно наглядно, с практической точки зрения, выяснить математическое ожидание, т.е прибыль (и другие свойства) без всяких сложных формул и т.д.
Также, заставляет задуматься то, что в азартных играх игровые заведения разрешают увеличивать ставку определенное количество раз. Спрашивается, зачем? Значит оно как-то работает, и можно с помощью него добиться преимущества?
Целью является разобраться во всем том. Мне удобней всего писать на Java, буду выкладывать код, но он несложный, и не составит особого труда понять его. Также, конечно буду выкладывать описание симуляции, и результаты.
Пояснение - для более наглядной оценки дисперсии/мат ожидания используем отдельно кол-во итераций на кол-во повторов, с выводом отдельно результатов каждого повтора.