Интерактивный он-лайн эксперимент с индикатором
Уже говорилось (несколько человек Вам сказали) в прошлой Вашей теме, правая впадина - это зеркальное отражение левого импульса. Индикатор, аналогично Momentum, бьет хвостом.
Больше повторяться не буду. Надоело об одном и том-же. Перечитайте прошлую тему, уже все и всё Вам написали.
Уже говорилось в прошлой Вашей теме, правая впадина - это зеркальное отражение левого импульса. Индикатор, аналогично Momentum, бьет хвостом.
Больше повторяться не буду. Надоело об одном и том-же.
Хорошо, подождем, увидим-ли такой "хвост" в будущем и, чтобы этот хвост не противоречил состоянию рынка.
Индикатор на ТФ Д1:
И на W1, где индикатор определился с "дном" рынка. Полезна такая информация или она не нужна?:
Yousufkhodja Sultonov:
Со своей стороны, любой из Вас может попросить меня рассмотреть поведение любого инструмента на любом ТФ, чтобы коллективно рассмотреть ситуацию и попытаться выносить вердикт о состоянии рынка.
EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDJPY,USDSGD,USDCAD,USDCHF,USDNOK,USDSEK,USDSGD, USDMXN,USDZAR,USDCNH,USDRUB,EURAUD,EURCAD,EURCHF,EURGBP,EURJPY,EURNZD,EURSGD.
ТФ м5-w1.
EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDJPY,USDSGD,USDCAD,USDCHF,USDNOK,USDSEK,USDSGD, USDMXN,USDZAR,USDCNH,USDRUB,EURAUD,EURCAD,EURCHF,EURGBP,EURJPY,EURNZD,EURSGD.
ТФ м5-w1.
До 1 апреля еще полгода надо подождать.
Впрочем, какой вопрос такой и ответ. Можно не ждать.)
Хорошо, подождем, увидим-ли такой "хвост" в будущем и, чтобы этот хвост не противоречил состоянию рынка.
Индикатор на ТФ Д1:
И на W1, где индикатор определился с "дном" рынка. Полезна такая информация или она не нужна?:
Уважаемый, Юсуфходжа, посмотрел на вашу торговлю. Может не индикаторы виноваты в вашей торговле, а в той тактике ведения торговли которую вы ведете. Типичные ошибки сразу бросаются в глаза. Вы закрываете мелкие прибыльные сделки и удерживаете убыточные. Так вы никогда не добьётесь успеха. Для успешной торговли делается всё наоборот. У вас было правильно выбрано направление торговли - покупка евро. Но почему-то закрываются сделки с +10, а удерживаются -42. Даже постоянно пополняя депозит, таким образом можно разогнать только баланс, а не средства. Увы, слив при такой торговле будет растянут по времени, но неизбежен.
Извините за такие нравоучения. Может кому-то тоже будет полезно это знать, кто читает эту ветку.
Хорошо, подождем, увидим-ли такой "хвост" в будущем и, чтобы этот хвост не противоречил состоянию рынка.
Индикатор на ТФ Д1:
И на W1, где индикатор определился с "дном" рынка. Полезна такая информация или она не нужна?:
Юсуф, зачем "каляку-маляку" сделали на графике?))
Чтобы никто не догадался, что там индикатор Double Differential Average и открыты Sell по 0.01 лота :))
Чтобы никто не догадался, что там индикатор Double Differential Average и открыты Sell по 0.01 лота :))
Да, Артем, привет, просто, я хотел попозже рассекретить этот индикатор, чтобы горе-оппоненты, раньше времени, не поднимали шум, типа "Это все уже известно давным давно, здесь пускается пыль в глаза!". Теперь, уже нет смысла "каляка-малякать". Это индикатор DDA - производный от DA. Чем черт не шутит, возможно, и он окажется полезным в некоторых ситуациях, как в случае сhttps://www.mql5.com/ru/charts/7692401/eurusd-h4-e-global-trade , где на ТФ Н4 на нормальном растущем рынке (положительные значения DDA) заблаговременно сообщает о скором его падении, резко устремляясь вниз, случайность? Проверим в дальнейшем. Вот, о чем я хочу сообщать участникам форума.
Да, Артем, привет, просто, я хотел попозже рассекретить этот индикатор, чтобы горе-оппоненты, раньше времени, не поднимали шум, типа "Это все уже известно давным давно, здесь пускается пыль в глаза!". Теперь, уже нет смысла "каляка-малякать". Это индикатор DDA - производный от DA. Чем черт не шутит, возможно, и он окажется полезным в некоторых ситуациях, как в случае сhttps://www.mql5.com/ru/charts/7692401/eurusd-h4-e-global-trade , где на ТФ Н4 на нормальном растущем рынке (положительные значения DDA) заблаговременно сообщает о скором его падении, резко устремляясь вниз, случайность? Проверим в дальнейшем. Вот, о чем я хочу сообщать участникам форума.
Это не предсказательное свойство именно вашего индикатора. У любого осциллятора есть такое свойство. Называется расхождение или дивергенция. Вот например:
Здесь осциллятор Демаркер. Похожие примеры можно найти у любого осциллятора. Так что нет никакой необходимости проводить опыты и доказывать, что ваш индикатор является осциллятором, а потому у него есть такое предсказательное свойство. Давно уже всем известно, что все осцилляторы таким свойством обладают. Если ваш осциллятор детрендировать, то дивергенции будут наблюдаться ещё чаще.
Да, Артем, привет, просто, я хотел попозже рассекретить этот индикатор, чтобы горе-оппоненты, раньше времени, не поднимали шум, типа "Это все уже известно давным давно, здесь пускается пыль в глаза!". Теперь, уже нет смысла "каляка-малякать". Это индикатор DDA - производный от DA. Чем черт не шутит, возможно, и он окажется полезным в некоторых ситуациях, как в случае сhttps://www.mql5.com/ru/charts/7692401/eurusd-h4-e-global-trade , где на ТФ Н4 на нормальном растущем рынке (положительные значения DDA) заблаговременно сообщает о скором его падении, резко устремляясь вниз, случайность? Проверим в дальнейшем. Вот, о чем я хочу сообщать участникам форума.
Юсцф, а позиции то зачем замазали?
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Уважаемые участники форума. Попробую провести этот эксперимент с неизвестным, до некоторого момента времени, индикатором, чтобы избежать преждевременных и необоснованных нападок оппонентов от гуру трейдинга. Просто здесь буду показывать поведение индикатора на различных ТФ с личными моими краткими выводами. Ваша задача - советовать мне в плане трактовки показаний индикатора, выражать несогласия с моей трактовкой его поведения, выдвигать свои версии трактовки или выносить вердикт о полной или частичной его несостоятельности. Ни на чьи замечания не буду обижаться, кроме флуда. Итак, на ТФ Н1 индикатор показывает следующее, откуда можно сделать вывод о том, что, в некоторой степени можно понять, почему цена пошла так, а не иначе - Ваши мнения?:
Со своей стороны, любой из Вас может попросить меня рассмотреть поведение любого инструмента на любом ТФ, чтобы коллективно рассмотреть ситуацию и попытаться выносить вердикт о состоянии рынка. Строго не судите, это просто эксперимент, исход которого мне также не известен.